SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PeakBottom EA Live
Xiaoyu Huang

PeakBottom EA Live

Xiaoyu Huang
0 recensioni
Affidabilità
225 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 64%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 845
Profit Trade:
1 332 (72.19%)
Loss Trade:
513 (27.80%)
Best Trade:
20.73 USD
Worst Trade:
-20.70 USD
Profitto lordo:
914.84 USD (80 545 pips)
Perdita lorda:
-784.16 USD (64 138 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (7.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.22 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
10.07%
Massimo carico di deposito:
89.37%
Ultimo trade:
31 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
1.64
Long Trade:
1 008 (54.63%)
Short Trade:
837 (45.37%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
0.07 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-1.53 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-18.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.87 USD (4)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.94%
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.39 USD
Massimale:
79.60 USD (25.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.48% (79.20 USD)
Per equità:
8.72% (55.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 251
GBPJPY 234
EURJPY 212
AUDUSD 184
EURGBP 174
AUDJPY 169
GBPUSD 112
EURUSD 103
EURAUD 96
USDCHF 52
AUDCHF 38
EURCAD 38
USDCAD 23
GBPAUD 20
CADJPY 19
CHFJPY 16
NZDJPY 14
AUDCAD 13
NZDCHF 12
GBPNZD 12
AUDNZD 10
GBPCAD 10
EURNZD 8
EURCHF 7
NZDUSD 7
CADCHF 5
GBPCHF 5
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 18
GBPJPY -23
EURJPY 21
AUDUSD 22
EURGBP 18
AUDJPY 41
GBPUSD 14
EURUSD 32
EURAUD 25
USDCHF -2
AUDCHF 9
EURCAD -11
USDCAD -1
GBPAUD 0
CADJPY 9
CHFJPY -1
NZDJPY -3
AUDCAD -6
NZDCHF -19
GBPNZD -11
AUDNZD 1
GBPCAD -6
EURNZD 7
EURCHF 3
NZDUSD 0
CADCHF -9
GBPCHF 5
NZDCAD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -551
GBPJPY 213
EURJPY 2.4K
AUDUSD 1.5K
EURGBP 1.6K
AUDJPY 5.4K
GBPUSD 1.3K
EURUSD 2.1K
EURAUD 3.1K
USDCHF 28
AUDCHF 809
EURCAD -979
USDCAD -19
GBPAUD 205
CADJPY 1.3K
CHFJPY 276
NZDJPY -490
AUDCAD -426
NZDCHF -318
GBPNZD -1.3K
AUDNZD 170
GBPCAD -135
EURNZD 733
EURCHF 226
NZDUSD 53
CADCHF -822
GBPCHF 162
NZDCAD 21
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.73 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.79 USD
Massima perdita consecutiva: -18.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.26 × 5183
VantageFXInternational-Live
0.35 × 26
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.08 × 458
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
3.00 × 25
TickmillUK-Live
3.00 × 8
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
AdmiralMarkets-Live
3.80 × 299
FPMarkets-Live
4.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
Exness-MT5Real31
4.24 × 21
BCS5-Real
4.38 × 8
Binary.com-Server
5.22 × 9
12 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.09 17:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 03:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.06 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 17:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 04:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.12 10:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.20 17:23
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 2.29% of days out of 1222 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PeakBottom EA Live
30USD al mese
64%
0
0
USD
1K
USD
225
50%
1 845
72%
10%
1.16
0.07
USD
11%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.