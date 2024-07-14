- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
633
Прибыльных трейдов:
312 (49.28%)
Убыточных трейдов:
321 (50.71%)
Лучший трейд:
1 893.25 USD
Худший трейд:
-836.75 USD
Общая прибыль:
37 885.67 USD (283 058 pips)
Общий убыток:
-32 021.46 USD (239 523 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (722.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 582.78 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
41.60%
Макс. загрузка депозита:
49.64%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.48
Длинных трейдов:
531 (83.89%)
Коротких трейдов:
102 (16.11%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
9.26 USD
Средняя прибыль:
121.43 USD
Средний убыток:
-99.76 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 227.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 227.77 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.51%
Годовой прогноз:
-6.24%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.75 USD
Максимальная:
2 367.67 USD (2.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.29% (2 371.25 USD)
По эквити:
0.76% (815.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX
|206
|GDAXI
|183
|USDJPY
|82
|WS30
|61
|GBPUSD
|41
|SP500
|20
|EURUSD
|20
|UK100
|11
|NZDUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX
|2.2K
|GDAXI
|2K
|USDJPY
|-264
|WS30
|2.2K
|GBPUSD
|-1.1K
|SP500
|83
|EURUSD
|-59
|UK100
|1.1K
|NZDUSD
|-161
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX
|41K
|GDAXI
|18K
|USDJPY
|-4.6K
|WS30
|319
|GBPUSD
|-11K
|SP500
|1.3K
|EURUSD
|-500
|UK100
|674
|NZDUSD
|-1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 893.25 USD
Худший трейд: -837 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +722.33 USD
Макс. убыток в серии: -2 227.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|0.55 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 383
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.69 × 2106
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.10 × 21
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.56 × 16
|
Ava-Real 1-MT5
|2.67 × 3
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презентация автоматических торговых сигналов от компании AutomaticTrading
В компании AutomaticTrading мы стремимся предоставлять передовые и надежные решения для автоматической торговли. Мы рады предложить три исключительных советника (EA), разработанных для удовлетворения потребностей требовательных и искушенных трейдеров:
QuantDaxPro
Откройте для себя QuantDaxPro, нашего автоматизированного бота, специализирующегося на немецком индексе DAX. Этот советник, основанный на волатильности и цене, прошел тщательное стресс-тестирование с использованием передового количественного программного обеспечения и доказал свою эффективность на реальном рынке. Настраиваемый и настраиваемый QuantDaxPro позволяет настраивать параметры торговли, лота и графика, обеспечивая адаптируемый и точный торговый опыт.
QuantNasdaqPro
С QuantNasdaqPro мы предлагаем вам торговую стратегию, разработанную специально для индекса Nasdaq на таймфрейме H1. Эта стратегия, протестированная и рекомендованная экспертами, основана на волатильности и изменениях цен и дает точные сигналы, которые максимизируют прибыль. Настраиваемый и гибкий QuantNasdaqPro позволяет адаптировать торговлю к вашим конкретным потребностям, обеспечивая эффективный и прибыльный торговый опыт.
ШерманЭкшнПро
Мы с гордостью представляем SchermanActionPro, торгового бота, основанного на стратегиях известного трейдера Ивана Шермана. Этот советник, ориентированный на ценовое действие и получивший множество наград, полностью настраивается и имеет широкий спектр настраиваемых параметров: от индикаторов и лотов до часов торговли, а также фильтров входа и выхода. SchermanActionPro предназначен для обеспечения оптимальной производительности индекса SP500 на дневном таймфрейме с рекомендуемым минимальным депозитом в размере 1000 долларов США.
Общие черты
Полная настройка: настройте такие параметры, как средние значения, свечи, лоты, уровни ATR и спред.
Гибкость торговли: выбирайте из нескольких вариантов фиксации прибыли, стоп-лоссов и стратегий лотирования.
Защита и контроль: расширенные функции для управления рисками, включая скользящий стоп, безубыточность и мобильные уведомления.
Рекомендации по использованию
Индексы: немецкий DAX, Nasdaq, SP500.
Сроки: H1 (QuantDaxPro и QuantNasdaqPro), D1 (SchermanActionPro)
Минимальный депозит: 1000 долларов США.
Тип счета: С низкими спредами (ECN, Raw или Razor)
Посетите нас на сайте www.automatictrading.net, чтобы получить более подробную информацию и начать улучшать свой торговый опыт с помощью наших автоматических сигналов.
Желаем Вам успехов в Вашей деятельности!
В компании AutomaticTrading мы стремимся предоставить лучшие инструменты и стратегии, которые помогут вам достичь ваших торговых целей. Однако помните, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Мы рекомендуем вам всегда проводить исчерпывающие тесты на демо-счетах и ответственно торговать на реальных счетах.
В компании AutomaticTrading мы стремимся предоставлять передовые и надежные решения для автоматической торговли. Мы рады предложить три исключительных советника (EA), разработанных для удовлетворения потребностей требовательных и искушенных трейдеров:
QuantDaxPro
Откройте для себя QuantDaxPro, нашего автоматизированного бота, специализирующегося на немецком индексе DAX. Этот советник, основанный на волатильности и цене, прошел тщательное стресс-тестирование с использованием передового количественного программного обеспечения и доказал свою эффективность на реальном рынке. Настраиваемый и настраиваемый QuantDaxPro позволяет настраивать параметры торговли, лота и графика, обеспечивая адаптируемый и точный торговый опыт.
QuantNasdaqPro
С QuantNasdaqPro мы предлагаем вам торговую стратегию, разработанную специально для индекса Nasdaq на таймфрейме H1. Эта стратегия, протестированная и рекомендованная экспертами, основана на волатильности и изменениях цен и дает точные сигналы, которые максимизируют прибыль. Настраиваемый и гибкий QuantNasdaqPro позволяет адаптировать торговлю к вашим конкретным потребностям, обеспечивая эффективный и прибыльный торговый опыт.
ШерманЭкшнПро
Мы с гордостью представляем SchermanActionPro, торгового бота, основанного на стратегиях известного трейдера Ивана Шермана. Этот советник, ориентированный на ценовое действие и получивший множество наград, полностью настраивается и имеет широкий спектр настраиваемых параметров: от индикаторов и лотов до часов торговли, а также фильтров входа и выхода. SchermanActionPro предназначен для обеспечения оптимальной производительности индекса SP500 на дневном таймфрейме с рекомендуемым минимальным депозитом в размере 1000 долларов США.
Общие черты
Полная настройка: настройте такие параметры, как средние значения, свечи, лоты, уровни ATR и спред.
Гибкость торговли: выбирайте из нескольких вариантов фиксации прибыли, стоп-лоссов и стратегий лотирования.
Защита и контроль: расширенные функции для управления рисками, включая скользящий стоп, безубыточность и мобильные уведомления.
Рекомендации по использованию
Индексы: немецкий DAX, Nasdaq, SP500.
Сроки: H1 (QuantDaxPro и QuantNasdaqPro), D1 (SchermanActionPro)
Минимальный депозит: 1000 долларов США.
Тип счета: С низкими спредами (ECN, Raw или Razor)
Посетите нас на сайте www.automatictrading.net, чтобы получить более подробную информацию и начать улучшать свой торговый опыт с помощью наших автоматических сигналов.
Желаем Вам успехов в Вашей деятельности!
В компании AutomaticTrading мы стремимся предоставить лучшие инструменты и стратегии, которые помогут вам достичь ваших торговых целей. Однако помните, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Мы рекомендуем вам всегда проводить исчерпывающие тесты на демо-счетах и ответственно торговать на реальных счетах.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
60 USD в месяц
6%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
117
99%
633
49%
42%
1.18
9.26
USD
USD
2%
1:200