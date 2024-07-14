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AutomaticTrading

Automatictrading net

AutomaticTrading
AutomaticTrading

AutomaticTrading

https://www.automatictrading.net/
1 тема 4 комментария
0 отзывов
Надежность
117 недель
0 / 0 USD
Копировать за 60 USD в месяц
прирост с 2024 6%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
633
Прибыльных трейдов:
312 (49.28%)
Убыточных трейдов:
321 (50.71%)
Лучший трейд:
1 893.25 USD
Худший трейд:
-836.75 USD
Общая прибыль:
37 885.67 USD (283 058 pips)
Общий убыток:
-32 021.46 USD (239 523 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (722.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 582.78 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
41.60%
Макс. загрузка депозита:
49.64%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
2.48
Длинных трейдов:
531 (83.89%)
Коротких трейдов:
102 (16.11%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
9.26 USD
Средняя прибыль:
121.43 USD
Средний убыток:
-99.76 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 227.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 227.77 USD (7)
Прирост в месяц:
-0.51%
Годовой прогноз:
-6.24%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.75 USD
Максимальная:
2 367.67 USD (2.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.29% (2 371.25 USD)
По эквити:
0.76% (815.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NDX 206
GDAXI 183
USDJPY 82
WS30 61
GBPUSD 41
SP500 20
EURUSD 20
UK100 11
NZDUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NDX 2.2K
GDAXI 2K
USDJPY -264
WS30 2.2K
GBPUSD -1.1K
SP500 83
EURUSD -59
UK100 1.1K
NZDUSD -161
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NDX 41K
GDAXI 18K
USDJPY -4.6K
WS30 319
GBPUSD -11K
SP500 1.3K
EURUSD -500
UK100 674
NZDUSD -1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 893.25 USD
Худший трейд: -837 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +722.33 USD
Макс. убыток в серии: -2 227.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

IFCMarketsLtd-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
CapitalPointTrading-MT5-4
0.30 × 10
VantageFXInternational-Live
0.55 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
FPMarketsLLC-Live
1.00 × 3
PrimeCodex-MT5
1.02 × 383
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.69 × 2106
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.10 × 21
KuberaCapitalMarkets-Server
2.56 × 16
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 3
еще 17...
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презентация автоматических торговых сигналов от компании AutomaticTrading

В компании AutomaticTrading мы стремимся предоставлять передовые и надежные решения для автоматической торговли. Мы рады предложить три исключительных советника (EA), разработанных для удовлетворения потребностей требовательных и искушенных трейдеров:
QuantDaxPro

Откройте для себя QuantDaxPro, нашего автоматизированного бота, специализирующегося на немецком индексе DAX. Этот советник, основанный на волатильности и цене, прошел тщательное стресс-тестирование с использованием передового количественного программного обеспечения и доказал свою эффективность на реальном рынке. Настраиваемый и настраиваемый QuantDaxPro позволяет настраивать параметры торговли, лота и графика, обеспечивая адаптируемый и точный торговый опыт.
QuantNasdaqPro

С QuantNasdaqPro мы предлагаем вам торговую стратегию, разработанную специально для индекса Nasdaq на таймфрейме H1. Эта стратегия, протестированная и рекомендованная экспертами, основана на волатильности и изменениях цен и дает точные сигналы, которые максимизируют прибыль. Настраиваемый и гибкий QuantNasdaqPro позволяет адаптировать торговлю к вашим конкретным потребностям, обеспечивая эффективный и прибыльный торговый опыт.
ШерманЭкшнПро

Мы с гордостью представляем SchermanActionPro, торгового бота, основанного на стратегиях известного трейдера Ивана Шермана. Этот советник, ориентированный на ценовое действие и получивший множество наград, полностью настраивается и имеет широкий спектр настраиваемых параметров: от индикаторов и лотов до часов торговли, а также фильтров входа и выхода. SchermanActionPro предназначен для обеспечения оптимальной производительности индекса SP500 на дневном таймфрейме с рекомендуемым минимальным депозитом в размере 1000 долларов США.
Общие черты

 Полная настройка: настройте такие параметры, как средние значения, свечи, лоты, уровни ATR и спред.
 Гибкость торговли: выбирайте из нескольких вариантов фиксации прибыли, стоп-лоссов и стратегий лотирования.
 Защита и контроль: расширенные функции для управления рисками, включая скользящий стоп, безубыточность и мобильные уведомления.

Рекомендации по использованию

 Индексы: немецкий DAX, Nasdaq, SP500.
 Сроки: H1 (QuantDaxPro и QuantNasdaqPro), D1 (SchermanActionPro)
 Минимальный депозит: 1000 долларов США.
 Тип счета: С низкими спредами (ECN, Raw или Razor)

Посетите нас на сайте www.automatictrading.net, чтобы получить более подробную информацию и начать улучшать свой торговый опыт с помощью наших автоматических сигналов.
Желаем Вам успехов в Вашей деятельности!

В компании AutomaticTrading мы стремимся предоставить лучшие инструменты и стратегии, которые помогут вам достичь ваших торговых целей. Однако помните, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Мы рекомендуем вам всегда проводить исчерпывающие тесты на демо-счетах и ​​ответственно торговать на реальных счетах.
Нет отзывов
2026.07.09 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 15:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.28 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.28 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.13 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.11 06:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.20 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 03:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.12 21:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.08 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 17:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 00:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.15 14:16
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.64% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 07:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.01.14 07:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Automatictrading net
60 USD в месяц
6%
0
0
USD
106K
USD
117
99%
633
49%
42%
1.18
9.26
USD
2%
1:200
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