- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
419
Profit Trade:
216 (51.55%)
Loss Trade:
203 (48.45%)
Best Trade:
1 139.31 USD
Worst Trade:
-684.93 USD
Profitto lordo:
19 823.07 USD (193 513 pips)
Perdita lorda:
-16 257.98 USD (158 862 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (722.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 753.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
47.92%
Massimo carico di deposito:
3.15%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
370 (88.31%)
Short Trade:
49 (11.69%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
8.51 USD
Profitto medio:
91.77 USD
Perdita media:
-80.09 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 227.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 227.77 USD (7)
Crescita mensile:
-0.92%
Previsione annuale:
-11.22%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.75 USD
Massimale:
2 367.67 USD (2.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.29% (2 371.25 USD)
Per equità:
0.61% (625.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|132
|GDAXI
|121
|USDJPY
|51
|WS30
|42
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|20
|SP500
|10
|NZDUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|2.8K
|GDAXI
|1.7K
|USDJPY
|-208
|WS30
|616
|GBPUSD
|-1K
|EURUSD
|-59
|SP500
|-50
|NZDUSD
|-137
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|32K
|GDAXI
|19K
|USDJPY
|-3.6K
|WS30
|7
|GBPUSD
|-9.8K
|EURUSD
|-500
|SP500
|-298
|NZDUSD
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 139.31 USD
Worst Trade: -685 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +722.33 USD
Massima perdita consecutiva: -2 227.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.55 × 11
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 126
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 383
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.68 × 2086
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.10 × 21
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.56 × 16
|
Ava-Real 1-MT5
|2.67 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.12 × 254
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
BCS5-Real
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
presentazione dei segnali di trading automatizzati da parte di AutomaticTrading
Noi di AutomaticTrading ci dedichiamo a fornire soluzioni di trading automatizzato avanzate e affidabili. Siamo lieti di offrire tre straordinari Expert Advisor (EA) progettati per soddisfare le esigenze di trader esigenti e sofisticati:
QuantDaxPro
Scopri QuantDaxPro, il nostro bot automatizzato specializzato nell'indice DAX tedesco. Basato sulla volatilità e sul prezzo, questo EA è stato rigorosamente sottoposto a stress test utilizzando un software quantitativo avanzato e si è dimostrato efficace nel mercato reale. Configurabile e personalizzabile, QuantDaxPro ti consente di regolare i parametri di trading, lotto e pianificazione, fornendo un'esperienza di trading adattabile e precisa.
QuantNasdaqPro
Con QuantNasdaqPro, ti offriamo una strategia di trading progettata specificamente per l'indice Nasdaq su un intervallo temporale H1. Testata e consigliata dagli esperti, questa strategia si basa sulla volatilità e sulle variazioni di prezzo per fornire segnali accurati che massimizzano i profitti. Configurabile e flessibile, QuantNasdaqPro ti consente di adattare il trading alle tue esigenze specifiche, garantendo un'esperienza di trading efficiente e redditizia.
SchermanActionPro
Siamo orgogliosi di presentare SchermanActionPro, il bot di trading basato sulle strategie del famoso trader Ivan Scherman. Focalizzandosi sull'azione dei prezzi e supportato da numerosi premi, questo EA è completamente personalizzabile e dispone di un'ampia gamma di opzioni configurabili, da indicatori e lotti agli orari di negoziazione e filtri di entrata e uscita. SchermanActionPro è progettato per fornire prestazioni ottimali sull'indice SP500 su un intervallo di tempo giornaliero, con un deposito minimo consigliato di $ 1000.
Caratteristiche comuni
Configurabilità totale: regola parametri come medie, candele, lotti, livelli ATR e spread.
Flessibilità di trading: scegli tra molteplici opzioni di presa di profitto, stop loss e strategie di lotto.
Protezione e controllo: funzionalità avanzate per gestire i rischi, inclusi trailing stop, pareggio e notifiche mobili.
Consigli per l'uso
Indici: DAX tedesco, Nasdaq, SP500
Scadenze: H1 (QuantDaxPro e QuantNasdaqPro), D1 (SchermanActionPro)
Deposito minimo: $ 1000
Tipo di conto: con spread bassi (ECN, Raw o Razor)
Visitaci su www.automatictrading.net per maggiori dettagli e per iniziare a migliorare la tua esperienza di trading con i nostri segnali automatizzati.
Ti auguriamo tanto successo nella tua operazione!
Noi di AutomaticTrading ci impegniamo a fornire i migliori strumenti e strategie per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di trading. Tuttavia, ricorda che le performance passate non garantiscono risultati futuri. Ti consigliamo di effettuare sempre test approfonditi sui conti demo e di fare trading su conti reali in modo responsabile.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
60USD al mese
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
72
99%
419
51%
48%
1.21
8.51
USD
USD
2%
1:200