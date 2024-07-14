SegnaliSezioni
Trade:
419
Profit Trade:
216 (51.55%)
Loss Trade:
203 (48.45%)
Best Trade:
1 139.31 USD
Worst Trade:
-684.93 USD
Profitto lordo:
19 823.07 USD (193 513 pips)
Perdita lorda:
-16 257.98 USD (158 862 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (722.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 753.49 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
47.92%
Massimo carico di deposito:
3.15%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
1.51
Long Trade:
370 (88.31%)
Short Trade:
49 (11.69%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
8.51 USD
Profitto medio:
91.77 USD
Perdita media:
-80.09 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-2 227.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 227.77 USD (7)
Crescita mensile:
-0.92%
Previsione annuale:
-11.22%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.75 USD
Massimale:
2 367.67 USD (2.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.29% (2 371.25 USD)
Per equità:
0.61% (625.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 132
GDAXI 121
USDJPY 51
WS30 42
GBPUSD 35
EURUSD 20
SP500 10
NZDUSD 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 2.8K
GDAXI 1.7K
USDJPY -208
WS30 616
GBPUSD -1K
EURUSD -59
SP500 -50
NZDUSD -137
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 32K
GDAXI 19K
USDJPY -3.6K
WS30 7
GBPUSD -9.8K
EURUSD -500
SP500 -298
NZDUSD -1.3K
Best Trade: +1 139.31 USD
Worst Trade: -685 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +722.33 USD
Massima perdita consecutiva: -2 227.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

presentazione dei segnali di trading automatizzati da parte di AutomaticTrading

Noi di AutomaticTrading ci dedichiamo a fornire soluzioni di trading automatizzato avanzate e affidabili. Siamo lieti di offrire tre straordinari Expert Advisor (EA) progettati per soddisfare le esigenze di trader esigenti e sofisticati:
QuantDaxPro

Scopri QuantDaxPro, il nostro bot automatizzato specializzato nell'indice DAX tedesco. Basato sulla volatilità e sul prezzo, questo EA è stato rigorosamente sottoposto a stress test utilizzando un software quantitativo avanzato e si è dimostrato efficace nel mercato reale. Configurabile e personalizzabile, QuantDaxPro ti consente di regolare i parametri di trading, lotto e pianificazione, fornendo un'esperienza di trading adattabile e precisa.
QuantNasdaqPro

Con QuantNasdaqPro, ti offriamo una strategia di trading progettata specificamente per l'indice Nasdaq su un intervallo temporale H1. Testata e consigliata dagli esperti, questa strategia si basa sulla volatilità e sulle variazioni di prezzo per fornire segnali accurati che massimizzano i profitti. Configurabile e flessibile, QuantNasdaqPro ti consente di adattare il trading alle tue esigenze specifiche, garantendo un'esperienza di trading efficiente e redditizia.
SchermanActionPro

Siamo orgogliosi di presentare SchermanActionPro, il bot di trading basato sulle strategie del famoso trader Ivan Scherman. Focalizzandosi sull'azione dei prezzi e supportato da numerosi premi, questo EA è completamente personalizzabile e dispone di un'ampia gamma di opzioni configurabili, da indicatori e lotti agli orari di negoziazione e filtri di entrata e uscita. SchermanActionPro è progettato per fornire prestazioni ottimali sull'indice SP500 su un intervallo di tempo giornaliero, con un deposito minimo consigliato di $ 1000.
Caratteristiche comuni

 Configurabilità totale: regola parametri come medie, candele, lotti, livelli ATR e spread.
 Flessibilità di trading: scegli tra molteplici opzioni di presa di profitto, stop loss e strategie di lotto.
 Protezione e controllo: funzionalità avanzate per gestire i rischi, inclusi trailing stop, pareggio e notifiche mobili.

Consigli per l'uso

 Indici: DAX tedesco, Nasdaq, SP500
 Scadenze: H1 (QuantDaxPro e QuantNasdaqPro), D1 (SchermanActionPro)
 Deposito minimo: $ 1000
 Tipo di conto: con spread bassi (ECN, Raw o Razor)

Visitaci su www.automatictrading.net per maggiori dettagli e per iniziare a migliorare la tua esperienza di trading con i nostri segnali automatizzati.
Ti auguriamo tanto successo nella tua operazione!

Noi di AutomaticTrading ci impegniamo a fornire i migliori strumenti e strategie per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di trading. Tuttavia, ricorda che le performance passate non garantiscono risultati futuri. Ti consigliamo di effettuare sempre test approfonditi sui conti demo e di fare trading su conti reali in modo responsabile.
