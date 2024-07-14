SignauxSections
0 avis
Fiabilité
72 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2024 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
419
Bénéfice trades:
216 (51.55%)
Perte trades:
203 (48.45%)
Meilleure transaction:
1 139.31 USD
Pire transaction:
-684.93 USD
Bénéfice brut:
19 823.07 USD (193 513 pips)
Perte brute:
-16 257.98 USD (158 862 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (722.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 753.49 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
47.92%
Charge de dépôt maximale:
3.15%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
1.51
Longs trades:
370 (88.31%)
Courts trades:
49 (11.69%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
8.51 USD
Bénéfice moyen:
91.77 USD
Perte moyenne:
-80.09 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-2 227.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 227.77 USD (7)
Croissance mensuelle:
-0.92%
Prévision annuelle:
-11.22%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.75 USD
Maximal:
2 367.67 USD (2.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.29% (2 371.25 USD)
Par fonds propres:
0.61% (625.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NDX 132
GDAXI 121
USDJPY 51
WS30 42
GBPUSD 35
EURUSD 20
SP500 10
NZDUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NDX 2.8K
GDAXI 1.7K
USDJPY -208
WS30 616
GBPUSD -1K
EURUSD -59
SP500 -50
NZDUSD -137
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NDX 32K
GDAXI 19K
USDJPY -3.6K
WS30 7
GBPUSD -9.8K
EURUSD -500
SP500 -298
NZDUSD -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 139.31 USD
Pire transaction: -685 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +722.33 USD
Perte consécutive maximale: -2 227.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
VantageFXInternational-Live
0.55 × 11
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 126
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.02 × 383
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.68 × 2086
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.10 × 21
KuberaCapitalMarkets-Server
2.56 × 16
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.12 × 254
FPMarkets-Live
4.00 × 2
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
BCS5-Real
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
7 plus...
présentation des signaux de trading automatisés par AutomaticTrading

Chez AutomaticTrading, nous nous engageons à fournir des solutions de trading automatisées avancées et fiables. Nous sommes heureux de proposer trois conseillers experts (EA) extraordinaires conçus pour répondre aux besoins des traders exigeants et sophistiqués :
QuantDaxPro

Découvrez QuantDaxPro, notre bot automatisé spécialisé dans l'indice DAX allemand. Basée sur la volatilité et le prix, cette évaluation environnementale a été rigoureusement testée à l'aide d'un logiciel quantitatif avancé et s'est avérée efficace sur le marché réel. Configurable et personnalisable, QuantDaxPro vous permet d'ajuster les paramètres de trading, de lot et de calendrier, offrant ainsi une expérience de trading adaptable et précise.
QuantNasdaqPro

Avec QuantNasdaqPro, nous vous proposons une stratégie de trading conçue spécifiquement pour l'indice Nasdaq sur une période S1. Testée et recommandée par des experts, cette stratégie s'appuie sur la volatilité et les variations de prix pour fournir des signaux précis qui maximisent les profits. Configurable et flexible, QuantNasdaqPro vous permet d'adapter le trading à vos besoins spécifiques, garantissant une expérience de trading efficace et rentable.
SchermanActionPro

Nous sommes fiers de présenter SchermanActionPro, le robot de trading basé sur les stratégies du célèbre trader Ivan Scherman. Axée sur l'évolution des prix et soutenue par de multiples récompenses, cette EA est entièrement personnalisable et propose un large éventail d'options configurables, des indicateurs et lots aux heures de négociation et aux filtres d'entrée et de sortie. SchermanActionPro est conçu pour fournir des performances optimales sur l'indice SP500 sur une période quotidienne, avec un dépôt minimum recommandé de 1 000 $.
Caractéristiques communes

 Configurabilité totale : ajustez les paramètres tels que les moyennes, les bougies, les lots, les niveaux ATR et le spread.
 Flexibilité de trading : choisissez parmi plusieurs options de prise de bénéfices, stop loss et stratégies de lotage.
 Protection et contrôle : fonctionnalités avancées pour gérer les risques, notamment le stop suiveur, le seuil de rentabilité et les notifications mobiles.

Recommandations d'utilisation

 Indices : DAX allemand, Nasdaq, SP500
 Délais : H1 (QuantDaxPro et QuantNasdaqPro), D1 (SchermanActionPro)
 Dépôt minimum : 1 000 $
 Type de compte : Avec des spreads faibles (ECN, Raw ou Razor)

Visitez-nous sur www.automatictrading.net pour plus de détails et pour commencer à améliorer votre expérience de trading avec nos signaux automatisés.
Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre opération !

Chez AutomaticTrading, nous nous engageons à fournir les meilleurs outils et stratégies pour vous aider à atteindre vos objectifs de trading. N’oubliez cependant pas que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Nous vous recommandons de toujours effectuer des tests exhaustifs sur les comptes démo et de trader sur les comptes réels de manière responsable.
Aucun avis
2025.07.15 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.12 21:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.08 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.06 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 17:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 00:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.15 14:16
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.64% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 07:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.01.14 07:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.12 10:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.12 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.12 10:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2024.12.25 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.18 05:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.18 03:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.06 07:00
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.06 03:45
Share of days for 80% of growth is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Automatictrading net
60 USD par mois
4%
0
0
USD
104K
USD
72
99%
419
51%
48%
1.21
8.51
USD
2%
1:200
