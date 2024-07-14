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313 (49.36%)
亏损交易:
321 (50.63%)
最好交易:
1 893.25 USD
最差交易:
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毛利:
37 908.29 USD (283 287 pips)
毛利亏损:
-32 021.74 USD (239 523 pips)
最大连续赢利:
9 (722.33 USD)
最大连续盈利:
2 582.78 USD (7)
夏普比率:
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采收率:
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长期交易:
532 (83.91%)
短期交易:
102 (16.09%)
利润因子:
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预期回报:
9.28 USD
平均利润:
121.11 USD
平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
-2 227.77 USD (7)
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年度预测:
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算法交易:
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相对跌幅:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
NDX 207
GDAXI 183
USDJPY 82
WS30 61
GBPUSD 41
SP500 20
EURUSD 20
UK100 11
NZDUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NDX 2.2K
GDAXI 2K
USDJPY -264
WS30 2.2K
GBPUSD -1.1K
SP500 83
EURUSD -59
UK100 1.1K
NZDUSD -161
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NDX 41K
GDAXI 18K
USDJPY -4.6K
WS30 319
GBPUSD -11K
SP500 1.3K
EURUSD -500
UK100 674
NZDUSD -1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +1 893.25 USD
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0.30 × 10
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0.55 × 11
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 134
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
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1.00 × 3
PrimeCodex-MT5
1.02 × 383
TickmillUK-Live
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Exness-MT5Real20
2.00 × 1
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在AutomaticTrading，我们致力于提供先进、可靠的自动交易解决方案。我们很高兴提供三款非凡的智能交易系统 (EA)，旨在满足要求严格且经验丰富的交易者的需求：
QuantDaxPro

探索 QuantDaxPro，我们专门研究德国 DAX 指数的自动化机器人。该 EA 基于波动性和价格，使用先进的量化软件进行了严格的压力测试，并在实际市场中被证明是有效的。 QuantDaxPro 可配置和定制，允许您调整交易、手数和计划参数，提供适应性强且精确的交易体验。
量化纳斯达克专业版

借助 QuantNasdaqPro，我们为您提供专为纳斯达克指数上半年时间范围设计的交易策略。该策略经专家测试和推荐，依靠波动性和价格变化提供准确的信号，实现利润最大化。 QuantNasdaqPro 可配置且灵活，允许您根据您的特定需求调整交易，确保高效且有利可图的交易体验。
谢尔曼动作专业版

我们很自豪地推出 SchermanActionPro，这是一款基于著名交易员 Ivan Scherman 策略的交易机器人。该 EA 专注于价格行为并获得多项奖项的支持，可完全定制，并具有广泛的可配置选项，从指标和手数到交易时间以及进入和退出过滤器。 SchermanActionPro 旨在在每日时间范围内提供 SP500 指数的最佳性能，建议最低存款额为 1000 美元。
共同特征

 全面的可配置性：调整平均值、蜡烛、手数、ATR 水平和点差等参数。
 交易灵活性：多种获利回吐、止损和分摊策略可供选择。
 保护和控制：管理风险的高级功能，包括追踪止损、盈亏平衡和移动通知。

使用建议

 指数：德国 DAX、纳斯达克、SP500
 截止日期：H1（QuantDaxPro 和 QuantNasdaqPro）、D1（SchermanActionPro）
 最低存款：1000 美元
 账户类型：低点差（ECN、Raw 或 Razor）

请访问我们的 www.automatictrading.net 了解更多详细信息，并开始使用我们的自动信号改善您的交易体验。
我们祝您经营顺利！

在AutomaticTrading，我们致力于提供最好的工具和策略来帮助您实现交易目标。但是，请记住，过去的表现并不能保证未来的结果。我们建议您始终对模拟账户进行详尽的测试，并负责任地在真实账户上进行交易。
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2026.07.09 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.06 15:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.28 22:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.28 17:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.13 13:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.11 06:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.20 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.19 03:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.15 16:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.12 21:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.08 18:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.06 22:57
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2025.06.30 19:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.24 17:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 00:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 14:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.15 14:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.15 14:16
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.64% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.14 07:13
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.01.14 07:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
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99%
634
49%
42%
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9.28
USD
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