- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
634
盈利交易:
313 (49.36%)
亏损交易:
321 (50.63%)
最好交易:
1 893.25 USD
最差交易:
-836.75 USD
毛利:
37 908.29 USD (283 287 pips)
毛利亏损:
-32 021.74 USD (239 523 pips)
最大连续赢利:
9 (722.33 USD)
最大连续盈利:
2 582.78 USD (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
41.60%
最大入金加载:
49.64%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
18 小时
采收率:
2.49
长期交易:
532 (83.91%)
短期交易:
102 (16.09%)
利润因子:
1.18
预期回报:
9.28 USD
平均利润:
121.11 USD
平均损失:
-99.76 USD
最大连续失误:
7 (-2 227.77 USD)
最大连续亏损:
-2 227.77 USD (7)
每月增长:
-0.49%
年度预测:
-5.90%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1.75 USD
最大值:
2 367.67 USD (2.29%)
相对跌幅:
结余:
2.29% (2 371.25 USD)
净值:
0.76% (815.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX
|207
|GDAXI
|183
|USDJPY
|82
|WS30
|61
|GBPUSD
|41
|SP500
|20
|EURUSD
|20
|UK100
|11
|NZDUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX
|2.2K
|GDAXI
|2K
|USDJPY
|-264
|WS30
|2.2K
|GBPUSD
|-1.1K
|SP500
|83
|EURUSD
|-59
|UK100
|1.1K
|NZDUSD
|-161
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX
|41K
|GDAXI
|18K
|USDJPY
|-4.6K
|WS30
|319
|GBPUSD
|-11K
|SP500
|1.3K
|EURUSD
|-500
|UK100
|674
|NZDUSD
|-1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 893.25 USD
最差交易: -837 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +722.33 USD
最大连续亏损: -2 227.77 USD
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|
IFCMarketsLtd-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
VantageFXInternational-Live
|0.55 × 11
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 134
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
FPMarketsLLC-Live
|1.00 × 3
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 383
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.69 × 2106
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.10 × 21
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.56 × 16
|
Ava-Real 1-MT5
|2.67 × 3
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