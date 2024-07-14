- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
419
Kârla kapanan işlemler:
216 (51.55%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (48.45%)
En iyi işlem:
1 139.31 USD
En kötü işlem:
-684.93 USD
Brüt kâr:
19 823.07 USD (193 513 pips)
Brüt zarar:
-16 257.98 USD (158 862 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (722.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 753.49 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
47.92%
Maks. mevduat yükü:
3.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
370 (88.31%)
Satış işlemleri:
49 (11.69%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
8.51 USD
Ortalama kâr:
91.77 USD
Ortalama zarar:
-80.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 227.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 227.77 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.93%
Yıllık tahmin:
-11.22%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.75 USD
Maksimum:
2 367.67 USD (2.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.29% (2 371.25 USD)
Varlığa göre:
0.61% (625.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDX
|132
|GDAXI
|121
|USDJPY
|51
|WS30
|42
|GBPUSD
|35
|EURUSD
|20
|SP500
|10
|NZDUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDX
|2.8K
|GDAXI
|1.7K
|USDJPY
|-208
|WS30
|616
|GBPUSD
|-1K
|EURUSD
|-59
|SP500
|-50
|NZDUSD
|-137
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDX
|32K
|GDAXI
|19K
|USDJPY
|-3.6K
|WS30
|7
|GBPUSD
|-9.8K
|EURUSD
|-500
|SP500
|-298
|NZDUSD
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 139.31 USD
En kötü işlem: -685 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +722.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 227.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
VantageFXInternational-Live
|0.55 × 11
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 126
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 383
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.68 × 2086
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.10 × 21
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.56 × 16
|
Ava-Real 1-MT5
|2.67 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.12 × 254
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
BCS5-Real
|5.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 4
|5.70 × 147
|
RoboForex-Pro
|5.72 × 108
Otomatik Ticaret Sinyallerinin Otomatik Ticaret tarafından sunumu
AutoTrading olarak gelişmiş ve güvenilir otomatik ticaret çözümleri sunmaya kendimizi adadık. Talepkar ve bilgili yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış üç olağanüstü Uzman Danışman (EA) sunmaktan mutluluk duyuyoruz:
QuantDaxPro
Alman DAX endeksinde uzmanlaşmış otomatik robotumuz QuantDaxPro'yu keşfedin. Volatilite ve fiyata dayalı olarak bu EA, gelişmiş niceliksel yazılım kullanılarak sıkı bir şekilde stres testine tabi tutulmuş ve gerçek piyasada etkili olduğu kanıtlanmıştır. Yapılandırılabilir ve özelleştirilebilir QuantDaxPro, ticaret, parti ve program parametrelerini ayarlamanıza olanak tanıyarak uyarlanabilir ve hassas bir ticaret deneyimi sunar.
QuantNasdaqPro
QuantNasdaqPro ile size H1 zaman diliminde Nasdaq endeksi için özel olarak tasarlanmış bir ticaret stratejisi sunuyoruz. Uzmanlar tarafından test edilen ve önerilen bu strateji, kârı en üst düzeye çıkaracak doğru sinyaller sağlamak için volatiliteye ve fiyat değişikliklerine dayanır. Yapılandırılabilir ve esnek QuantNasdaqPro, ticareti özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza olanak tanıyarak verimli ve karlı bir ticaret deneyimi sağlar.
SchermanActionPro
Ünlü tüccar Ivan Scherman'ın stratejilerine dayanan ticaret botu SchermanActionPro'yu sunmaktan gurur duyuyoruz. Fiyat hareketine odaklanan ve birden fazla ödülle desteklenen bu EA, tamamen özelleştirilebilir ve göstergelerden lotlara, işlem saatlerine ve giriş ve çıkış filtrelerine kadar çok çeşitli yapılandırılabilir seçeneklere sahiptir. SchermanActionPro, önerilen minimum 1000$ depozito ile SP500 Endeksinde günlük zaman diliminde optimum performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Ortak özellikler
Toplam Yapılandırılabilirlik: Ortalamalar, mumlar, lotlar, ATR seviyeleri ve Spread gibi parametreleri ayarlayın.
Ticaret Esnekliği: Birden fazla kar alma seçeneği, zararı durdurma ve lotlama stratejileri arasından seçim yapın.
Koruma ve Kontrol: Riskleri yönetmek için takip eden stop, başabaş ve mobil bildirimler dahil gelişmiş işlevler.
Kullanım önerileri
Endeksler: Alman DAX, Nasdaq, SP500
Son teslim tarihleri: H1 (QuantDaxPro ve QuantNasdaqPro), D1 (SchermanActionPro)
Minimum Depozito: 1000$
Hesap Türü: Düşük spreadli (ECN, Raw veya Razor)
Daha fazla ayrıntı için bizi www.automatictrading.net adresinden ziyaret edin ve otomatik sinyallerimizle ticaret deneyiminizi geliştirmeye başlayın.
Operasyonunuzda size bol başarılar dileriz!
Otomatik Ticaret olarak, ticaret hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak en iyi araçları ve stratejileri sağlamaya kendimizi adadık. Ancak geçmiş performansın gelecekteki sonuçları garanti etmediğini unutmayın. Her zaman demo hesaplarda kapsamlı testler yapmanızı ve gerçek hesaplarda sorumlu bir şekilde işlem yapmanızı öneririz.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 60 USD
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
72
99%
419
51%
48%
1.21
8.51
USD
USD
2%
1:200