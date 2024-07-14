Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 FXOpen-MT5 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.21 × 14 VantageFXInternational-Live 0.55 × 11 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.67 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 0.67 × 126 ForexTimeFXTM-Live01 0.94 × 17 PrimeCodex-MT5 1.02 × 383 TickmillUK-Live 1.67 × 3 Darwinex-Live 1.68 × 2086 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 SMCapitalMarkets-Live2 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 2.10 × 21 KuberaCapitalMarkets-Server 2.56 × 16 Ava-Real 1-MT5 2.67 × 3 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 3.12 × 254 FPMarkets-Live 4.00 × 2 GBEbrokers-LIVE 4.50 × 2 Binary.com-Server 5.22 × 9 BCS5-Real 5.50 × 2 XMGlobal-MT5 4 5.70 × 147 RoboForex-Pro 5.72 × 108 7 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya