AutomaticTrading

Automatictrading net

AutomaticTrading
0 inceleme
Güvenilirlik
72 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
419
Kârla kapanan işlemler:
216 (51.55%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (48.45%)
En iyi işlem:
1 139.31 USD
En kötü işlem:
-684.93 USD
Brüt kâr:
19 823.07 USD (193 513 pips)
Brüt zarar:
-16 257.98 USD (158 862 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (722.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 753.49 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
47.92%
Maks. mevduat yükü:
3.15%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
1.51
Alış işlemleri:
370 (88.31%)
Satış işlemleri:
49 (11.69%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
8.51 USD
Ortalama kâr:
91.77 USD
Ortalama zarar:
-80.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 227.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 227.77 USD (7)
Aylık büyüme:
-0.93%
Yıllık tahmin:
-11.22%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.75 USD
Maksimum:
2 367.67 USD (2.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.29% (2 371.25 USD)
Varlığa göre:
0.61% (625.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 132
GDAXI 121
USDJPY 51
WS30 42
GBPUSD 35
EURUSD 20
SP500 10
NZDUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 2.8K
GDAXI 1.7K
USDJPY -208
WS30 616
GBPUSD -1K
EURUSD -59
SP500 -50
NZDUSD -137
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 32K
GDAXI 19K
USDJPY -3.6K
WS30 7
GBPUSD -9.8K
EURUSD -500
SP500 -298
NZDUSD -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 139.31 USD
En kötü işlem: -685 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +722.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 227.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
FXOpen-MT5
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
VantageFXInternational-Live
0.55 × 11
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 126
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.02 × 383
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.68 × 2086
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.10 × 21
KuberaCapitalMarkets-Server
2.56 × 16
Ava-Real 1-MT5
2.67 × 3
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.12 × 254
FPMarkets-Live
4.00 × 2
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
BCS5-Real
5.50 × 2
XMGlobal-MT5 4
5.70 × 147
RoboForex-Pro
5.72 × 108
7 daha fazla...
Otomatik Ticaret Sinyallerinin Otomatik Ticaret tarafından sunumu

AutoTrading olarak gelişmiş ve güvenilir otomatik ticaret çözümleri sunmaya kendimizi adadık. Talepkar ve bilgili yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış üç olağanüstü Uzman Danışman (EA) sunmaktan mutluluk duyuyoruz:
QuantDaxPro

Alman DAX endeksinde uzmanlaşmış otomatik robotumuz QuantDaxPro'yu keşfedin. Volatilite ve fiyata dayalı olarak bu EA, gelişmiş niceliksel yazılım kullanılarak sıkı bir şekilde stres testine tabi tutulmuş ve gerçek piyasada etkili olduğu kanıtlanmıştır. Yapılandırılabilir ve özelleştirilebilir QuantDaxPro, ticaret, parti ve program parametrelerini ayarlamanıza olanak tanıyarak uyarlanabilir ve hassas bir ticaret deneyimi sunar.
QuantNasdaqPro

QuantNasdaqPro ile size H1 zaman diliminde Nasdaq endeksi için özel olarak tasarlanmış bir ticaret stratejisi sunuyoruz. Uzmanlar tarafından test edilen ve önerilen bu strateji, kârı en üst düzeye çıkaracak doğru sinyaller sağlamak için volatiliteye ve fiyat değişikliklerine dayanır. Yapılandırılabilir ve esnek QuantNasdaqPro, ticareti özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanıza olanak tanıyarak verimli ve karlı bir ticaret deneyimi sağlar.
SchermanActionPro

Ünlü tüccar Ivan Scherman'ın stratejilerine dayanan ticaret botu SchermanActionPro'yu sunmaktan gurur duyuyoruz. Fiyat hareketine odaklanan ve birden fazla ödülle desteklenen bu EA, tamamen özelleştirilebilir ve göstergelerden lotlara, işlem saatlerine ve giriş ve çıkış filtrelerine kadar çok çeşitli yapılandırılabilir seçeneklere sahiptir. SchermanActionPro, önerilen minimum 1000$ depozito ile SP500 Endeksinde günlük zaman diliminde optimum performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Ortak özellikler

 Toplam Yapılandırılabilirlik: Ortalamalar, mumlar, lotlar, ATR seviyeleri ve Spread gibi parametreleri ayarlayın.
 Ticaret Esnekliği: Birden fazla kar alma seçeneği, zararı durdurma ve lotlama stratejileri arasından seçim yapın.
 Koruma ve Kontrol: Riskleri yönetmek için takip eden stop, başabaş ve mobil bildirimler dahil gelişmiş işlevler.

Kullanım önerileri

 Endeksler: Alman DAX, Nasdaq, SP500
 Son teslim tarihleri: H1 (QuantDaxPro ve QuantNasdaqPro), D1 (SchermanActionPro)
 Minimum Depozito: 1000$
 Hesap Türü: Düşük spreadli (ECN, Raw veya Razor)

Daha fazla ayrıntı için bizi www.automatictrading.net adresinden ziyaret edin ve otomatik sinyallerimizle ticaret deneyiminizi geliştirmeye başlayın.
Operasyonunuzda size bol başarılar dileriz!

Otomatik Ticaret olarak, ticaret hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak en iyi araçları ve stratejileri sağlamaya kendimizi adadık. Ancak geçmiş performansın gelecekteki sonuçları garanti etmediğini unutmayın. Her zaman demo hesaplarda kapsamlı testler yapmanızı ve gerçek hesaplarda sorumlu bir şekilde işlem yapmanızı öneririz.
İnceleme yok
