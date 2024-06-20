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Сигналы / MetaTrader 5 / Darwin CZF
edelmira zorrilla martinez

Darwin CZF

edelmira zorrilla martinez
edelmira zorrilla martinez

edelmira zorrilla martinez

3 темы 5 комментариев
0 отзывов
139 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -43%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 932
Прибыльных трейдов:
1 002 (51.86%)
Убыточных трейдов:
930 (48.14%)
Лучший трейд:
103.81 EUR
Худший трейд:
-427.60 EUR
Общая прибыль:
7 033.27 EUR (463 949 pips)
Общий убыток:
-7 692.22 EUR (381 587 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (220.04 EUR)
Макс. прибыль в серии:
220.04 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
99.47%
Макс. загрузка депозита:
151.47%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
1 932 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.34 EUR
Средняя прибыль:
7.02 EUR
Средний убыток:
-8.27 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-71.57 EUR)
Макс. убыток в серии:
-427.60 EUR (1)
Прирост в месяц:
-26.72%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
514.44 EUR
Максимальная:
1 471.35 EUR (54.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.26% (1 536.44 EUR)
По эквити:
34.63% (442.62 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GS 118
GOOGL 108
AMZN 104
META 101
JPM 101
KO 91
AAPL 91
V 89
MMM 89
AXP 89
NFLX 87
IBM 87
BRKb 84
JNJ 81
MCD 80
SBUX 76
MSFT 75
PG 71
VZ 69
PYPL 65
DIS 61
PFE 60
NKE 55
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GS 188
GOOGL 137
AMZN 76
META 123
JPM 239
KO 48
AAPL -149
V -20
MMM -133
AXP 95
NFLX 326
IBM -641
BRKb 125
JNJ -76
MCD -171
SBUX -105
MSFT -304
PG -90
VZ -134
PYPL 30
DIS 104
PFE -137
NKE -282
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GS 24K
GOOGL 12K
AMZN 4.4K
META 17K
JPM 9.2K
KO 554
AAPL -3.8K
V -6.4K
MMM -3.8K
AXP 4K
NFLX 28K
IBM -4.3K
BRKb 11K
JNJ 1.7K
MCD -7.6K
SBUX -1K
MSFT 384
PG -1.5K
VZ -740
PYPL -538
DIS 3.6K
PFE -633
NKE -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +103.81 EUR
Худший трейд: -428 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +220.04 EUR
Макс. убыток в серии: -71.57 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTMarkets-Live
8.61 × 18
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Нет отзывов
2026.07.17 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.16 17:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 14:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 15:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 13:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.16 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.20 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.15% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Darwin CZF
30 USD в месяц
-43%
0
0
USD
933
EUR
139
98%
1 932
51%
99%
0.91
-0.34
EUR
63%
1:200
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