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Всего трейдов:
1 932
Прибыльных трейдов:
1 002 (51.86%)
Убыточных трейдов:
930 (48.14%)
Лучший трейд:
103.81 EUR
Худший трейд:
-427.60 EUR
Общая прибыль:
7 033.27 EUR (463 949 pips)
Общий убыток:
-7 692.22 EUR (381 587 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (220.04 EUR)
Макс. прибыль в серии:
220.04 EUR (16)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
99.47%
Макс. загрузка депозита:
151.47%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
1 932 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.34 EUR
Средняя прибыль:
7.02 EUR
Средний убыток:
-8.27 EUR
Макс. серия проигрышей:
13 (-71.57 EUR)
Макс. убыток в серии:
-427.60 EUR (1)
Прирост в месяц:
-26.72%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
514.44 EUR
Максимальная:
1 471.35 EUR (54.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.26% (1 536.44 EUR)
По эквити:
34.63% (442.62 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GS
|118
|GOOGL
|108
|AMZN
|104
|META
|101
|JPM
|101
|KO
|91
|AAPL
|91
|V
|89
|MMM
|89
|AXP
|89
|NFLX
|87
|IBM
|87
|BRKb
|84
|JNJ
|81
|MCD
|80
|SBUX
|76
|MSFT
|75
|PG
|71
|VZ
|69
|PYPL
|65
|DIS
|61
|PFE
|60
|NKE
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GS
|188
|GOOGL
|137
|AMZN
|76
|META
|123
|JPM
|239
|KO
|48
|AAPL
|-149
|V
|-20
|MMM
|-133
|AXP
|95
|NFLX
|326
|IBM
|-641
|BRKb
|125
|JNJ
|-76
|MCD
|-171
|SBUX
|-105
|MSFT
|-304
|PG
|-90
|VZ
|-134
|PYPL
|30
|DIS
|104
|PFE
|-137
|NKE
|-282
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GS
|24K
|GOOGL
|12K
|AMZN
|4.4K
|META
|17K
|JPM
|9.2K
|KO
|554
|AAPL
|-3.8K
|V
|-6.4K
|MMM
|-3.8K
|AXP
|4K
|NFLX
|28K
|IBM
|-4.3K
|BRKb
|11K
|JNJ
|1.7K
|MCD
|-7.6K
|SBUX
|-1K
|MSFT
|384
|PG
|-1.5K
|VZ
|-740
|PYPL
|-538
|DIS
|3.6K
|PFE
|-633
|NKE
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +103.81 EUR
Худший трейд: -428 EUR
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +220.04 EUR
Макс. убыток в серии: -71.57 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTMarkets-Live
|8.61 × 18
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-43%
0
0
USD
USD
933
EUR
EUR
139
98%
1 932
51%
99%
0.91
-0.34
EUR
EUR
63%
1:200