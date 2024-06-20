SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Darwin CZF
edelmira zorrilla martinez

Darwin CZF

edelmira zorrilla martinez
0 recensioni
Affidabilità
93 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 36%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 408
Profit Trade:
736 (52.27%)
Loss Trade:
672 (47.73%)
Best Trade:
103.81 EUR
Worst Trade:
-57.00 EUR
Profitto lordo:
4 725.27 EUR (327 973 pips)
Perdita lorda:
-4 078.92 EUR (222 512 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (220.04 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
220.04 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
99.47%
Massimo carico di deposito:
83.17%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.89
Long Trade:
1 408 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.46 EUR
Profitto medio:
6.42 EUR
Perdita media:
-6.07 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-71.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-110.28 EUR (8)
Crescita mensile:
1.95%
Previsione annuale:
23.68%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.77 EUR
Massimale:
342.49 EUR (12.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.72% (363.46 EUR)
Per equità:
14.95% (318.64 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GS 86
META 85
NFLX 76
AMZN 75
GOOGL 73
JPM 69
AXP 66
IBM 65
MMM 64
KO 61
V 61
AAPL 60
BRKb 59
PYPL 56
MSFT 55
PG 55
MCD 54
VZ 53
JNJ 50
NKE 48
DIS 47
SBUX 47
PFE 43
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GS 144
META 200
NFLX 317
AMZN 150
GOOGL 53
JPM 21
AXP 65
IBM 125
MMM -20
KO -27
V -15
AAPL -44
BRKb 101
PYPL -6
MSFT 101
PG -20
MCD -64
VZ -120
JNJ 8
NKE -77
DIS 86
SBUX -114
PFE -126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GS 17K
META 22K
NFLX 30K
AMZN 6.1K
GOOGL 2.1K
JPM 3.5K
AXP 3.3K
IBM 8.3K
MMM -796
KO 128
V -1.9K
AAPL -702
BRKb 10K
PYPL -31
MSFT 11K
PG -193
MCD -5.5K
VZ -647
JNJ 502
NKE -954
DIS 3.1K
SBUX -1.7K
PFE -448
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +103.81 EUR
Worst Trade: -57 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +220.04 EUR
Massima perdita consecutiva: -71.57 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
8.61 × 18
Non ci sono recensioni
2024.06.20 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.15% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Darwin CZF
30USD al mese
36%
0
0
USD
2.2K
EUR
93
97%
1 408
52%
99%
1.15
0.46
EUR
15%
1:200
Copia

