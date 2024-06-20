- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 408
Profit Trade:
736 (52.27%)
Loss Trade:
672 (47.73%)
Best Trade:
103.81 EUR
Worst Trade:
-57.00 EUR
Profitto lordo:
4 725.27 EUR (327 973 pips)
Perdita lorda:
-4 078.92 EUR (222 512 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (220.04 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
220.04 EUR (16)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
99.47%
Massimo carico di deposito:
83.17%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
1.89
Long Trade:
1 408 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.46 EUR
Profitto medio:
6.42 EUR
Perdita media:
-6.07 EUR
Massime perdite consecutive:
13 (-71.57 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-110.28 EUR (8)
Crescita mensile:
1.95%
Previsione annuale:
23.68%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.77 EUR
Massimale:
342.49 EUR (12.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.72% (363.46 EUR)
Per equità:
14.95% (318.64 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GS
|86
|META
|85
|NFLX
|76
|AMZN
|75
|GOOGL
|73
|JPM
|69
|AXP
|66
|IBM
|65
|MMM
|64
|KO
|61
|V
|61
|AAPL
|60
|BRKb
|59
|PYPL
|56
|MSFT
|55
|PG
|55
|MCD
|54
|VZ
|53
|JNJ
|50
|NKE
|48
|DIS
|47
|SBUX
|47
|PFE
|43
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GS
|144
|META
|200
|NFLX
|317
|AMZN
|150
|GOOGL
|53
|JPM
|21
|AXP
|65
|IBM
|125
|MMM
|-20
|KO
|-27
|V
|-15
|AAPL
|-44
|BRKb
|101
|PYPL
|-6
|MSFT
|101
|PG
|-20
|MCD
|-64
|VZ
|-120
|JNJ
|8
|NKE
|-77
|DIS
|86
|SBUX
|-114
|PFE
|-126
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GS
|17K
|META
|22K
|NFLX
|30K
|AMZN
|6.1K
|GOOGL
|2.1K
|JPM
|3.5K
|AXP
|3.3K
|IBM
|8.3K
|MMM
|-796
|KO
|128
|V
|-1.9K
|AAPL
|-702
|BRKb
|10K
|PYPL
|-31
|MSFT
|11K
|PG
|-193
|MCD
|-5.5K
|VZ
|-647
|JNJ
|502
|NKE
|-954
|DIS
|3.1K
|SBUX
|-1.7K
|PFE
|-448
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +103.81 EUR
Worst Trade: -57 EUR
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +220.04 EUR
Massima perdita consecutiva: -71.57 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|8.61 × 18
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
36%
0
0
USD
USD
2.2K
EUR
EUR
93
97%
1 408
52%
99%
1.15
0.46
EUR
EUR
15%
1:200