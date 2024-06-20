SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Darwin CZF
edelmira zorrilla martinez

Darwin CZF

edelmira zorrilla martinez
0 avis
Fiabilité
93 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 37%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 406
Bénéfice trades:
735 (52.27%)
Perte trades:
671 (47.72%)
Meilleure transaction:
103.81 EUR
Pire transaction:
-57.00 EUR
Bénéfice brut:
4 724.20 EUR (327 842 pips)
Perte brute:
-4 072.32 EUR (221 762 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (220.04 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
220.04 EUR (16)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
99.47%
Charge de dépôt maximale:
83.17%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
1.90
Longs trades:
1 406 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.46 EUR
Bénéfice moyen:
6.43 EUR
Perte moyenne:
-6.07 EUR
Pertes consécutives maximales:
13 (-71.57 EUR)
Perte consécutive maximale:
-110.28 EUR (8)
Croissance mensuelle:
1.81%
Prévision annuelle:
21.90%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.77 EUR
Maximal:
342.49 EUR (12.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.72% (363.46 EUR)
Par fonds propres:
14.95% (318.64 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GS 86
META 85
NFLX 76
AMZN 75
GOOGL 72
JPM 69
AXP 66
IBM 65
MMM 64
KO 61
V 61
BRKb 59
AAPL 59
PYPL 56
MSFT 55
PG 55
MCD 54
VZ 53
JNJ 50
NKE 48
DIS 47
SBUX 47
PFE 43
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GS 144
META 200
NFLX 317
AMZN 150
GOOGL 61
JPM 21
AXP 65
IBM 125
MMM -20
KO -27
V -15
BRKb 101
AAPL -45
PYPL -6
MSFT 101
PG -20
MCD -64
VZ -120
JNJ 8
NKE -77
DIS 86
SBUX -114
PFE -126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GS 17K
META 22K
NFLX 30K
AMZN 6.1K
GOOGL 2.9K
JPM 3.5K
AXP 3.3K
IBM 8.3K
MMM -796
KO 128
V -1.9K
BRKb 10K
AAPL -833
PYPL -31
MSFT 11K
PG -193
MCD -5.5K
VZ -647
JNJ 502
NKE -954
DIS 3.1K
SBUX -1.7K
PFE -448
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +103.81 EUR
Pire transaction: -57 EUR
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +220.04 EUR
Perte consécutive maximale: -71.57 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live
8.61 × 18
Aucun avis
2024.06.20 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.15% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
