- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 934
盈利交易:
1 003 (51.86%)
亏损交易:
931 (48.14%)
最好交易:
103.81 EUR
最差交易:
-427.60 EUR
毛利:
7 057.49 EUR (464 063 pips)
毛利亏损:
-7 710.60 EUR (381 643 pips)
最大连续赢利:
16 (220.04 EUR)
最大连续盈利:
220.04 EUR (16)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
99.47%
最大入金加载:
151.47%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.44
长期交易:
1 934 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.34 EUR
平均利润:
7.04 EUR
平均损失:
-8.28 EUR
最大连续失误:
13 (-71.57 EUR)
最大连续亏损:
-427.60 EUR (1)
每月增长:
-26.24%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
514.44 EUR
最大值:
1 471.35 EUR (54.38%)
相对跌幅:
结余:
63.26% (1 536.44 EUR)
净值:
34.63% (442.62 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GS
|118
|GOOGL
|108
|AMZN
|104
|META
|101
|JPM
|101
|KO
|91
|AAPL
|91
|V
|89
|MMM
|89
|AXP
|89
|NFLX
|88
|IBM
|87
|BRKb
|84
|JNJ
|81
|MCD
|80
|SBUX
|76
|MSFT
|75
|PG
|71
|VZ
|69
|PYPL
|66
|DIS
|61
|PFE
|60
|NKE
|55
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GS
|188
|GOOGL
|137
|AMZN
|76
|META
|123
|JPM
|239
|KO
|48
|AAPL
|-149
|V
|-20
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|-133
|AXP
|95
|NFLX
|353
|IBM
|-641
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|125
|JNJ
|-76
|MCD
|-171
|SBUX
|-105
|MSFT
|-304
|PG
|-90
|VZ
|-134
|PYPL
|10
|DIS
|104
|PFE
|-137
|NKE
|-282
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GS
|24K
|GOOGL
|12K
|AMZN
|4.4K
|META
|17K
|JPM
|9.2K
|KO
|554
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|-3.8K
|V
|-6.4K
|MMM
|-3.8K
|AXP
|4K
|NFLX
|28K
|IBM
|-4.3K
|BRKb
|11K
|JNJ
|1.7K
|MCD
|-7.6K
|SBUX
|-1K
|MSFT
|384
|PG
|-1.5K
|VZ
|-740
|PYPL
|-594
|DIS
|3.6K
|PFE
|-633
|NKE
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +103.81 EUR
最差交易: -428 EUR
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +220.04 EUR
最大连续亏损: -71.57 EUR
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成长
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资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-43%
0
0
USD
USD
939
EUR
EUR
139
98%
1 934
51%
99%
0.91
-0.34
EUR
EUR
63%
1:200