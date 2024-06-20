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edelmira zorrilla martinez

Darwin CZF

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交易:
1 934
盈利交易:
1 003 (51.86%)
亏损交易:
931 (48.14%)
最好交易:
103.81 EUR
最差交易:
-427.60 EUR
毛利:
7 057.49 EUR (464 063 pips)
毛利亏损:
-7 710.60 EUR (381 643 pips)
最大连续赢利:
16 (220.04 EUR)
最大连续盈利:
220.04 EUR (16)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
99.47%
最大入金加载:
151.47%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.44
长期交易:
1 934 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.34 EUR
平均利润:
7.04 EUR
平均损失:
-8.28 EUR
最大连续失误:
13 (-71.57 EUR)
最大连续亏损:
-427.60 EUR (1)
每月增长:
-26.24%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
514.44 EUR
最大值:
1 471.35 EUR (54.38%)
相对跌幅:
结余:
63.26% (1 536.44 EUR)
净值:
34.63% (442.62 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GS 118
GOOGL 108
AMZN 104
META 101
JPM 101
KO 91
AAPL 91
V 89
MMM 89
AXP 89
NFLX 88
IBM 87
BRKb 84
JNJ 81
MCD 80
SBUX 76
MSFT 75
PG 71
VZ 69
PYPL 66
DIS 61
PFE 60
NKE 55
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GS 188
GOOGL 137
AMZN 76
META 123
JPM 239
KO 48
AAPL -149
V -20
MMM -133
AXP 95
NFLX 353
IBM -641
BRKb 125
JNJ -76
MCD -171
SBUX -105
MSFT -304
PG -90
VZ -134
PYPL 10
DIS 104
PFE -137
NKE -282
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GS 24K
GOOGL 12K
AMZN 4.4K
META 17K
JPM 9.2K
KO 554
AAPL -3.8K
V -6.4K
MMM -3.8K
AXP 4K
NFLX 28K
IBM -4.3K
BRKb 11K
JNJ 1.7K
MCD -7.6K
SBUX -1K
MSFT 384
PG -1.5K
VZ -740
PYPL -594
DIS 3.6K
PFE -633
NKE -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
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2026.07.17 14:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.16 17:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 14:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 15:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 14:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.14 13:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.16 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2024.06.20 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.15% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
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51%
99%
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-0.34
EUR
63%
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