edelmira zorrilla martinez

Darwin CZF

edelmira zorrilla martinez
0 inceleme
Güvenilirlik
93 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 36%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 408
Kârla kapanan işlemler:
736 (52.27%)
Zararla kapanan işlemler:
672 (47.73%)
En iyi işlem:
103.81 EUR
En kötü işlem:
-57.00 EUR
Brüt kâr:
4 725.27 EUR (327 973 pips)
Brüt zarar:
-4 078.92 EUR (222 512 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (220.04 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
220.04 EUR (16)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
99.47%
Maks. mevduat yükü:
83.17%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
1.89
Alış işlemleri:
1 408 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.46 EUR
Ortalama kâr:
6.42 EUR
Ortalama zarar:
-6.07 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-71.57 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-110.28 EUR (8)
Aylık büyüme:
2.76%
Yıllık tahmin:
33.52%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.77 EUR
Maksimum:
342.49 EUR (12.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.72% (363.46 EUR)
Varlığa göre:
14.95% (318.64 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GS 86
META 85
NFLX 76
AMZN 75
GOOGL 73
JPM 69
AXP 66
IBM 65
MMM 64
KO 61
V 61
AAPL 60
BRKb 59
PYPL 56
MSFT 55
PG 55
MCD 54
VZ 53
JNJ 50
NKE 48
DIS 47
SBUX 47
PFE 43
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GS 144
META 200
NFLX 317
AMZN 150
GOOGL 53
JPM 21
AXP 65
IBM 125
MMM -20
KO -27
V -15
AAPL -44
BRKb 101
PYPL -6
MSFT 101
PG -20
MCD -64
VZ -120
JNJ 8
NKE -77
DIS 86
SBUX -114
PFE -126
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GS 17K
META 22K
NFLX 30K
AMZN 6.1K
GOOGL 2.1K
JPM 3.5K
AXP 3.3K
IBM 8.3K
MMM -796
KO 128
V -1.9K
AAPL -702
BRKb 10K
PYPL -31
MSFT 11K
PG -193
MCD -5.5K
VZ -647
JNJ 502
NKE -954
DIS 3.1K
SBUX -1.7K
PFE -448
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +103.81 EUR
En kötü işlem: -57 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +220.04 EUR
Maksimum ardışık zarar: -71.57 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
8.61 × 18
İnceleme yok
2024.06.20 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.15% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwin CZF
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
2.2K
EUR
93
97%
1 408
52%
99%
1.15
0.46
EUR
15%
1:200
