Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.09 × 11 Exness-MT5Real6 0.64 × 61 ICMarketsSC-MT5-4 0.67 × 6 Exness-MT5Real15 4.90 × 368 Exness-MT5Real3 5.05 × 207 XMGlobal-MT5 5.42 × 177 HFMarketsGlobal-Live1 6.31 × 534 FxPro-MT5 8.00 × 1 XMGlobal-MT5 8 10.00 × 2 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика