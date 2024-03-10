- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
720
Прибыльных трейдов:
586 (81.38%)
Убыточных трейдов:
134 (18.61%)
Лучший трейд:
39.63 USD
Худший трейд:
-39.10 USD
Общая прибыль:
673.86 USD (79 856 pips)
Общий убыток:
-300.71 USD (36 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (16.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.63 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
99.41%
Макс. загрузка депозита:
56.07%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
9.54
Длинных трейдов:
410 (56.94%)
Коротких трейдов:
310 (43.06%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
1.15 USD
Средний убыток:
-2.24 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-39.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.10 USD (1)
Прирост в месяц:
3.58%
Годовой прогноз:
44.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
39.10 USD (7.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.45% (39.10 USD)
По эквити:
84.49% (139.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|262
|AUDCAD
|256
|EURGBP
|109
|AUDNZD
|93
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|113
|AUDCAD
|128
|EURGBP
|90
|AUDNZD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|18K
|EURGBP
|4.9K
|AUDNZD
|7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.63 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16.23 USD
Макс. убыток в серии: -39.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real6
|0.64 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real15
|4.90 × 368
|
Exness-MT5Real3
|5.05 × 207
|
XMGlobal-MT5
|5.42 × 177
|
HFMarketsGlobal-Live1
|6.31 × 534
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
377%
0
0
USD
USD
441
USD
USD
126
100%
720
81%
99%
2.24
0.52
USD
USD
84%
1:500