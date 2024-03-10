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Pande Gede Denika Yudi Putra

Among Us

Pande Gede Denika Yudi Putra
Pande Gede Denika Yudi Putra

Pande Gede Denika Yudi Putra

0 отзывов
Надежность
126 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 377%
Exness-MT5Real6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
720
Прибыльных трейдов:
586 (81.38%)
Убыточных трейдов:
134 (18.61%)
Лучший трейд:
39.63 USD
Худший трейд:
-39.10 USD
Общая прибыль:
673.86 USD (79 856 pips)
Общий убыток:
-300.71 USD (36 265 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (16.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
39.63 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
99.41%
Макс. загрузка депозита:
56.07%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
9.54
Длинных трейдов:
410 (56.94%)
Коротких трейдов:
310 (43.06%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
0.52 USD
Средняя прибыль:
1.15 USD
Средний убыток:
-2.24 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-39.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.10 USD (1)
Прирост в месяц:
3.58%
Годовой прогноз:
44.30%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
39.10 USD (7.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.45% (39.10 USD)
По эквити:
84.49% (139.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 262
AUDCAD 256
EURGBP 109
AUDNZD 93
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 113
AUDCAD 128
EURGBP 90
AUDNZD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 14K
AUDCAD 18K
EURGBP 4.9K
AUDNZD 7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.63 USD
Худший трейд: -39 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +16.23 USD
Макс. убыток в серии: -39.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real6
0.64 × 61
ICMarketsSC-MT5-4
0.67 × 6
Exness-MT5Real15
4.90 × 368
Exness-MT5Real3
5.05 × 207
XMGlobal-MT5
5.42 × 177
HFMarketsGlobal-Live1
6.31 × 534
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
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Нет отзывов
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.06.29 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 03:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 21:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 19:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 13:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 11:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 10:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 04:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 03:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.18 01:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 21:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 15:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Among Us
30 USD в месяц
377%
0
0
USD
441
USD
126
100%
720
81%
99%
2.24
0.52
USD
84%
1:500
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