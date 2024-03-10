- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
492
Profit Trade:
405 (82.31%)
Loss Trade:
87 (17.68%)
Best Trade:
4.69 USD
Worst Trade:
-4.62 USD
Profitto lordo:
421.57 USD (53 721 pips)
Perdita lorda:
-164.73 USD (20 687 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (13.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
13.99 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
99.41%
Massimo carico di deposito:
56.07%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
55.59
Long Trade:
273 (55.49%)
Short Trade:
219 (44.51%)
Fattore di profitto:
2.56
Profitto previsto:
0.52 USD
Profitto medio:
1.04 USD
Perdita media:
-1.89 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.62 USD (1)
Crescita mensile:
4.57%
Previsione annuale:
55.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.62 USD (1.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.56% (4.54 USD)
Per equità:
84.49% (139.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|170
|AUDCAD
|155
|AUDNZD
|93
|EURGBP
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|76
|AUDCAD
|81
|AUDNZD
|42
|EURGBP
|59
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|10K
|AUDCAD
|11K
|AUDNZD
|7K
|EURGBP
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.69 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +13.99 USD
Massima perdita consecutiva: -4.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real6
|0.64 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real15
|4.90 × 368
|
Exness-MT5Real3
|5.05 × 207
|
XMGlobal-MT5
|5.42 × 177
|
HFMarketsGlobal-Live1
|6.31 × 534
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
