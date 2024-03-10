Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 0.09 × 11 Exness-MT5Real6 0.64 × 61 ICMarketsSC-MT5-4 0.67 × 6 Exness-MT5Real15 4.90 × 368 Exness-MT5Real3 5.05 × 207 XMGlobal-MT5 5.42 × 177 HFMarketsGlobal-Live1 6.31 × 534 FxPro-MT5 8.00 × 1 XMGlobal-MT5 8 10.00 × 2 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou