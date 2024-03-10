SignauxSections
Pande Gede Denika Yudi Putra

Among Us

Pande Gede Denika Yudi Putra
0 avis
Fiabilité
81 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 256%
Exness-MT5Real6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
491
Bénéfice trades:
404 (82.28%)
Perte trades:
87 (17.72%)
Meilleure transaction:
4.69 USD
Pire transaction:
-4.62 USD
Bénéfice brut:
420.85 USD (53 621 pips)
Perte brute:
-164.73 USD (20 687 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (13.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13.99 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
99.41%
Charge de dépôt maximale:
56.07%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
55.44
Longs trades:
272 (55.40%)
Courts trades:
219 (44.60%)
Facteur de profit:
2.55
Rendement attendu:
0.52 USD
Bénéfice moyen:
1.04 USD
Perte moyenne:
-1.89 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-4.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.62 USD (1)
Croissance mensuelle:
4.99%
Prévision annuelle:
63.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4.62 USD (1.62%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.56% (4.54 USD)
Par fonds propres:
84.49% (139.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 169
AUDCAD 155
AUDNZD 93
EURGBP 74
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 75
AUDCAD 81
AUDNZD 42
EURGBP 59
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 10K
AUDCAD 11K
AUDNZD 7K
EURGBP 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.69 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +13.99 USD
Perte consécutive maximale: -4.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real6
0.64 × 61
ICMarketsSC-MT5-4
0.67 × 6
Exness-MT5Real15
4.90 × 368
Exness-MT5Real3
5.05 × 207
XMGlobal-MT5
5.42 × 177
HFMarketsGlobal-Live1
6.31 × 534
FxPro-MT5
8.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
10.00 × 2
Aucun avis
2025.07.03 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 20:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 19:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 13:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 15:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 11:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 10:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 06:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 14:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 13:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 12:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 11:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 10:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.17 18:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.05 15:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.04 21:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 16:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.02 14:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
