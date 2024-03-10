- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
492
Kârla kapanan işlemler:
405 (82.31%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (17.68%)
En iyi işlem:
4.69 USD
En kötü işlem:
-4.62 USD
Brüt kâr:
421.57 USD (53 721 pips)
Brüt zarar:
-164.73 USD (20 687 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (13.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.99 USD (14)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
99.41%
Maks. mevduat yükü:
56.07%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
55.59
Alış işlemleri:
273 (55.49%)
Satış işlemleri:
219 (44.51%)
Kâr faktörü:
2.56
Beklenen getiri:
0.52 USD
Ortalama kâr:
1.04 USD
Ortalama zarar:
-1.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.62 USD (1)
Aylık büyüme:
4.35%
Yıllık tahmin:
55.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.62 USD (1.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.56% (4.54 USD)
Varlığa göre:
84.49% (139.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|170
|AUDCAD
|155
|AUDNZD
|93
|EURGBP
|74
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|76
|AUDCAD
|81
|AUDNZD
|42
|EURGBP
|59
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|10K
|AUDCAD
|11K
|AUDNZD
|7K
|EURGBP
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.69 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.62 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.09 × 11
|
Exness-MT5Real6
|0.64 × 61
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real15
|4.90 × 368
|
Exness-MT5Real3
|5.05 × 207
|
XMGlobal-MT5
|5.42 × 177
|
HFMarketsGlobal-Live1
|6.31 × 534
|
FxPro-MT5
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|10.00 × 2
