- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
722
盈利交易:
587 (81.30%)
亏损交易:
135 (18.70%)
最好交易:
39.63 USD
最差交易:
-39.10 USD
毛利:
675.13 USD (80 032 pips)
毛利亏损:
-301.96 USD (36 439 pips)
最大连续赢利:
17 (16.23 USD)
最大连续盈利:
39.63 USD (1)
夏普比率:
0.28
交易活动:
99.41%
最大入金加载:
56.07%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
5 天
采收率:
9.54
长期交易:
412 (57.06%)
短期交易:
310 (42.94%)
利润因子:
2.24
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
1.15 USD
平均损失:
-2.24 USD
最大连续失误:
1 (-39.10 USD)
最大连续亏损:
-39.10 USD (1)
每月增长:
3.11%
年度预测:
37.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
39.10 USD (7.89%)
相对跌幅:
结余:
8.45% (39.10 USD)
净值:
84.49% (139.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|262
|AUDCAD
|258
|EURGBP
|109
|AUDNZD
|93
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|113
|AUDCAD
|128
|EURGBP
|90
|AUDNZD
|42
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|14K
|AUDCAD
|18K
|EURGBP
|4.9K
|AUDNZD
|7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.63 USD
最差交易: -39 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +16.23 USD
最大连续亏损: -39.10 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
377%
0
0
USD
USD
441
USD
USD
127
100%
722
81%
99%
2.23
0.52
USD
USD
84%
1:500