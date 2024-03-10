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Pande Gede Denika Yudi Putra

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135 (18.70%)
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675.13 USD (80 032 pips)
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-301.96 USD (36 439 pips)
最大连续赢利:
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最大连续盈利:
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交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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平均持有时间:
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长期交易:
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短期交易:
310 (42.94%)
利润因子:
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预期回报:
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平均利润:
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平均损失:
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年度预测:
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算法交易:
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结余跌幅:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 262
AUDCAD 258
EURGBP 109
AUDNZD 93
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 113
AUDCAD 128
EURGBP 90
AUDNZD 42
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 14K
AUDCAD 18K
EURGBP 4.9K
AUDNZD 7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
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最好交易: +39.63 USD
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最大连续亏损: -39.10 USD

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2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.07.03 12:26
No swaps are charged
2026.06.29 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 08:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.29 05:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.27 03:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 21:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 19:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 15:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.26 13:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2026.06.22 11:34
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2026.06.22 10:35
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2026.06.22 10:21
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2026.06.18 04:16
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2026.06.18 03:16
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2026.06.18 01:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 23:14
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2026.06.17 21:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 17:10
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2026.06.17 15:08
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USD
127
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722
81%
99%
2.23
0.52
USD
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