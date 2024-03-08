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Quantum Capital International Group Ltd

QC_DarwinFQA

Quantum Capital International Group Ltd
Quantum Capital International Group Ltd

Quantum Capital International Group Ltd

7 тем 15 комментариев
0 отзывов
161 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2023 -1%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 352
Прибыльных трейдов:
1 067 (45.36%)
Убыточных трейдов:
1 285 (54.63%)
Лучший трейд:
1 881.23 USD
Худший трейд:
-392.88 USD
Общая прибыль:
40 477.98 USD (1 175 178 pips)
Общий убыток:
-40 669.84 USD (967 872 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (410.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 881.23 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
79.38%
Макс. загрузка депозита:
67.98%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
1 989 (84.57%)
Коротких трейдов:
363 (15.43%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.08 USD
Средняя прибыль:
37.94 USD
Средний убыток:
-31.65 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-428.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 743.29 USD (14)
Прирост в месяц:
-9.55%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
387.27 USD
Максимальная:
5 312.24 USD (22.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.04% (5 397.25 USD)
По эквити:
3.62% (806.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WS30 446
NDX 421
GDAXI 329
XAUUSD 322
NI225 198
SP500 180
GBPJPY 161
USDJPY 93
GBPUSD 56
EURJPY 54
EURUSD 45
AUDUSD 31
USDCHF 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WS30 -150
NDX -1.8K
GDAXI 116
XAUUSD 3.6K
NI225 -184
SP500 -1.7K
GBPJPY 10
USDJPY -294
GBPUSD -40
EURJPY 309
EURUSD -80
AUDUSD 58
USDCHF -34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WS30 -2.7K
NDX -31K
GDAXI 36K
XAUUSD 237K
NI225 7.7K
SP500 2.3K
GBPJPY -20K
USDJPY -24K
GBPUSD 3.5K
EURJPY 2.2K
EURUSD -4K
AUDUSD 2.1K
USDCHF -1.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 881.23 USD
Худший трейд: -393 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +410.58 USD
Макс. убыток в серии: -428.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.03 × 417
Pepperstone-MT5-Live01
1.04 × 156
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Darwinex-Live
1.63 × 2414
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
еще 26...
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Portfolio Overview:
This signal represents a multi-strategy portfolio developed through years of quantitative research and live trading experience. It is designed for both robustness and diversification.

  • Strategy Origins:

    • 7 strategies from 2023

    • 42 strategies continued from 2024

    • 42 entirely new strategies for 2025

  • Markets Covered (7 instruments):

    • GBPJPY

    • S&P 500 (SP)

    • Gold (XAUUSD)

    • Dow Jones Industrial Average (WS)

    • Nasdaq 100 (NDX)

    • German DAX (DAX)

    • Nikkei Index (NI)

  • Strategy Types (3 categories):

    • ST (Swing Trading)

    • WT (Weekly Turnover)

    • DT (Daily Turnover / Intraday)

The portfolio focuses on stable returns with risk control, offering investors diversified exposure across asset classes and trading styles.


Нет отзывов
2026.08.10 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 09:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1121 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 01:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.17 07:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.13 17:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.11 15:28
No swaps are charged
2026.04.11 15:28
No swaps are charged
2026.04.11 14:29
No swaps are charged on the signal account
2026.04.11 05:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.18 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.04 22:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.05.01 12:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 07:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 634 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 01:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 01:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 624 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
QC_DarwinFQA
5000 USD в месяц
-1%
0
0
USD
18K
USD
161
98%
2 352
45%
79%
0.99
-0.08
USD
23%
1:200
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