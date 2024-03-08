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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WS30
|446
|NDX
|421
|GDAXI
|329
|XAUUSD
|322
|NI225
|198
|SP500
|180
|GBPJPY
|161
|USDJPY
|93
|GBPUSD
|56
|EURJPY
|54
|EURUSD
|45
|AUDUSD
|31
|USDCHF
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WS30
|-150
|NDX
|-1.8K
|GDAXI
|116
|XAUUSD
|3.6K
|NI225
|-184
|SP500
|-1.7K
|GBPJPY
|10
|USDJPY
|-294
|GBPUSD
|-40
|EURJPY
|309
|EURUSD
|-80
|AUDUSD
|58
|USDCHF
|-34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WS30
|-2.7K
|NDX
|-31K
|GDAXI
|36K
|XAUUSD
|237K
|NI225
|7.7K
|SP500
|2.3K
|GBPJPY
|-20K
|USDJPY
|-24K
|GBPUSD
|3.5K
|EURJPY
|2.2K
|EURUSD
|-4K
|AUDUSD
|2.1K
|USDCHF
|-1.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.03 × 417
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 156
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.33 × 6
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.63 × 2414
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
Portfolio Overview:
This signal represents a multi-strategy portfolio developed through years of quantitative research and live trading experience. It is designed for both robustness and diversification.
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✅ Strategy Origins:
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7 strategies from 2023
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42 strategies continued from 2024
-
42 entirely new strategies for 2025
-
-
✅ Markets Covered (7 instruments):
-
GBPJPY
-
S&P 500 (SP)
-
Gold (XAUUSD)
-
Dow Jones Industrial Average (WS)
-
Nasdaq 100 (NDX)
-
German DAX (DAX)
-
Nikkei Index (NI)
-
-
✅ Strategy Types (3 categories):
-
ST (Swing Trading)
-
WT (Weekly Turnover)
-
DT (Daily Turnover / Intraday)
-
The portfolio focuses on stable returns with risk control, offering investors diversified exposure across asset classes and trading styles.
USD
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