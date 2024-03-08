- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 362
盈利交易:
1 072 (45.38%)
亏损交易:
1 290 (54.61%)
最好交易:
1 881.23 USD
最差交易:
-392.88 USD
毛利:
40 714.98 USD (1 176 656 pips)
毛利亏损:
-40 918.18 USD (971 031 pips)
最大连续赢利:
16 (410.58 USD)
最大连续盈利:
1 881.23 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
79.38%
最大入金加载:
67.98%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.04
长期交易:
1 995 (84.46%)
短期交易:
367 (15.54%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.09 USD
平均利润:
37.98 USD
平均损失:
-31.72 USD
最大连续失误:
15 (-428.31 USD)
最大连续亏损:
-1 743.29 USD (14)
每月增长:
-6.31%
年度预测:
-76.60%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
387.27 USD
最大值:
5 522.86 USD (23.66%)
相对跌幅:
结余:
24.01% (5 623.66 USD)
净值:
3.62% (806.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WS30
|449
|NDX
|423
|GDAXI
|329
|XAUUSD
|323
|NI225
|198
|SP500
|184
|GBPJPY
|161
|USDJPY
|93
|GBPUSD
|56
|EURJPY
|54
|EURUSD
|45
|AUDUSD
|31
|USDCHF
|16
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WS30
|-114
|NDX
|-2K
|GDAXI
|116
|XAUUSD
|3.7K
|NI225
|-184
|SP500
|-1.7K
|GBPJPY
|10
|USDJPY
|-294
|GBPUSD
|-40
|EURJPY
|309
|EURUSD
|-80
|AUDUSD
|58
|USDCHF
|-34
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WS30
|-2.2K
|NDX
|-34K
|GDAXI
|36K
|XAUUSD
|238K
|NI225
|7.7K
|SP500
|2.4K
|GBPJPY
|-20K
|USDJPY
|-24K
|GBPUSD
|3.5K
|EURJPY
|2.2K
|EURUSD
|-4K
|AUDUSD
|2.1K
|USDCHF
|-1.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 881.23 USD
最差交易: -393 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +410.58 USD
最大连续亏损: -428.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.03 × 417
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 156
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.33 × 6
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.63 × 2414
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
投資組合簡介：
本訊號為多策略投資組合，採用經過多年優化與實盤驗證的量化模型，策略穩定性與分散性兼備。
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✅ 策略來源：
-
沿用策略：2023 年策略 7 支
-
延續應用：2024 年策略 42 支
-
全新設計：2025 年策略 42 支
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-
✅ 涵蓋商品（共 7 種）：
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GBBJPY 英鎊兌日圓
-
SP 標普 500 指數
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XAUUSD 黃金
-
WS 道瓊工業指數
-
NDX 納斯達克 100
-
DAX 德國 DAX 指數
-
NI 日本日經指數
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✅ 策略類型（三類）：
-
ST（波段交易）
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WT（週內沖銷）
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DT（日內沖銷）
-
此組合旨在追求風險控管下的穩健報酬，並提供投資人多樣化資產配置的選擇。
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
-1%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
161
98%
2 362
45%
79%
0.99
-0.09
USD
USD
24%
1:200