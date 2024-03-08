信号部分
信号 / MetaTrader 5 / QC_DarwinFQA
Quantum Capital International Group Ltd

QC_DarwinFQA

Quantum Capital International Group Ltd
Quantum Capital International Group Ltd

Quantum Capital International Group Ltd

7 主题 15 评论
0条评论
161
0 / 0 USD
每月复制 5000 USD per 
增长自 2023 -1%
Darwinex-Live
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 362
盈利交易:
1 072 (45.38%)
亏损交易:
1 290 (54.61%)
最好交易:
1 881.23 USD
最差交易:
-392.88 USD
毛利:
40 714.98 USD (1 176 656 pips)
毛利亏损:
-40 918.18 USD (971 031 pips)
最大连续赢利:
16 (410.58 USD)
最大连续盈利:
1 881.23 USD (1)
夏普比率:
0.00
交易活动:
79.38%
最大入金加载:
67.98%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.04
长期交易:
1 995 (84.46%)
短期交易:
367 (15.54%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.09 USD
平均利润:
37.98 USD
平均损失:
-31.72 USD
最大连续失误:
15 (-428.31 USD)
最大连续亏损:
-1 743.29 USD (14)
每月增长:
-6.31%
年度预测:
-76.60%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
387.27 USD
最大值:
5 522.86 USD (23.66%)
相对跌幅:
结余:
24.01% (5 623.66 USD)
净值:
3.62% (806.41 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WS30 449
NDX 423
GDAXI 329
XAUUSD 323
NI225 198
SP500 184
GBPJPY 161
USDJPY 93
GBPUSD 56
EURJPY 54
EURUSD 45
AUDUSD 31
USDCHF 16
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WS30 -114
NDX -2K
GDAXI 116
XAUUSD 3.7K
NI225 -184
SP500 -1.7K
GBPJPY 10
USDJPY -294
GBPUSD -40
EURJPY 309
EURUSD -80
AUDUSD 58
USDCHF -34
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WS30 -2.2K
NDX -34K
GDAXI 36K
XAUUSD 238K
NI225 7.7K
SP500 2.4K
GBPJPY -20K
USDJPY -24K
GBPUSD 3.5K
EURJPY 2.2K
EURUSD -4K
AUDUSD 2.1K
USDCHF -1.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 881.23 USD
最差交易: -393 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +410.58 USD
最大连续亏损: -428.31 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.03 × 417
Pepperstone-MT5-Live01
1.04 × 156
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Darwinex-Live
1.63 × 2414
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
26 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

投資組合簡介：
本訊號為多策略投資組合，採用經過多年優化與實盤驗證的量化模型，策略穩定性與分散性兼備。

  • 策略來源

    • 沿用策略：2023 年策略 7 支

    • 延續應用：2024 年策略 42 支

    • 全新設計：2025 年策略 42 支

  • 涵蓋商品（共 7 種）：

    • GBBJPY 英鎊兌日圓

    • SP 標普 500 指數

    • XAUUSD 黃金

    • WS 道瓊工業指數

    • NDX 納斯達克 100

    • DAX 德國 DAX 指數

    • NI 日本日經指數

  • 策略類型（三類）：

    • ST（波段交易）

    • WT（週內沖銷）

    • DT（日內沖銷）

此組合旨在追求風險控管下的穩健報酬，並提供投資人多樣化資產配置的選擇。


没有评论
2026.08.10 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 09:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1121 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 01:16
Share of days for 80% of growth is too low
2026.04.17 07:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.13 17:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.04.11 15:28
No swaps are charged
2026.04.11 15:28
No swaps are charged
2026.04.11 14:29
No swaps are charged on the signal account
2026.04.11 05:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.03.18 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 17:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.04 22:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 10:35
No swaps are charged
2025.05.02 09:32
No swaps are charged on the signal account
2025.05.01 12:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 07:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 634 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.03 01:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.31 01:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 624 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
QC_DarwinFQA
每月5000 USD
-1%
0
0
USD
18K
USD
161
98%
2 362
45%
79%
0.99
-0.09
USD
24%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载