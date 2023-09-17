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Emanuele Vazzoler

Forex Autopilot EURUSD

Emanuele Vazzoler
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Надежность
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прирост с 2023 93%
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 438
Прибыльных трейдов:
1 898 (77.85%)
Убыточных трейдов:
540 (22.15%)
Лучший трейд:
305.85 EUR
Худший трейд:
-607.96 EUR
Общая прибыль:
15 648.67 EUR (361 439 pips)
Общий убыток:
-11 647.95 EUR (347 088 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (214.15 EUR)
Макс. прибыль в серии:
471.17 EUR (21)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
99.19%
Макс. загрузка депозита:
187.49%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
3.43
Длинных трейдов:
916 (37.57%)
Коротких трейдов:
1 522 (62.43%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
1.64 EUR
Средняя прибыль:
8.24 EUR
Средний убыток:
-21.57 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-287.83 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 048.37 EUR (2)
Прирост в месяц:
8.44%
Годовой прогноз:
103.50%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
142.95 EUR
Максимальная:
1 165.35 EUR (60.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.43% (1 165.21 EUR)
По эквити:
60.79% (1 561.23 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 903
AUDUSD 495
AUDCAD 452
NZDUSD 185
GBPUSD 104
NZDCAD 76
USDCAD 22
EURJPY 21
AUDNZD 21
AUDJPY 20
CADJPY 16
EURCAD 15
AUDCHF 15
EURCHF 14
GBPNZD 14
XAUUSD 14
GBPJPY 10
EURGBP 10
CHFJPY 9
CADCHF 8
NZDCHF 7
USDCHF 5
GBPCAD 1
GBPAUD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 21
AUDUSD 2.4K
AUDCAD 1.1K
NZDUSD 380
GBPUSD 105
NZDCAD 141
USDCAD 81
EURJPY 50
AUDNZD 37
AUDJPY 40
CADJPY 58
EURCAD -120
AUDCHF -524
EURCHF 85
GBPNZD 87
XAUUSD 691
GBPJPY -59
EURGBP 23
CHFJPY -115
CADCHF 76
NZDCHF 27
USDCHF 37
GBPCAD 5
GBPAUD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -63K
AUDUSD 30K
AUDCAD 16K
NZDUSD 1.3K
GBPUSD -2K
NZDCAD 5.7K
USDCAD 3.7K
EURJPY 4K
AUDNZD 2.9K
AUDJPY 4.4K
CADJPY 2.3K
EURCAD -8.3K
AUDCHF -23K
EURCHF 2.2K
GBPNZD 5.1K
XAUUSD 33K
GBPJPY -2.4K
EURGBP 705
CHFJPY -4.4K
CADCHF 2K
NZDCHF 1.1K
USDCHF 1.1K
GBPCAD 209
GBPAUD 60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +305.85 EUR
Худший трейд: -608 EUR
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +214.15 EUR
Макс. убыток в серии: -287.83 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.30 × 4574
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.95 × 433
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 222
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.53 × 43
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
VantageFXInternational-Live
2.52 × 44
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
2.88 × 8
Alpari-Real01
3.00 × 1
еще 26...
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Autopilot adopts several automated trading bots on EURUSD. Algorithms uses multi time frame data to filter the most profitable trades.

Money Management is based on a risk assesment based on available balance, limiting maximum losses for each trade.

The portfolio of algorithms is reassessed and rebalanced every month to assure stability of the equity line.

Нет отзывов
2026.02.11 18:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 17:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 11:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 06:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.02.09 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.09 13:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.02.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.30 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.27 03:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 19:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.18 22:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Forex Autopilot EURUSD
30 USD в месяц
93%
0
0
USD
9K
EUR
151
92%
2 438
77%
99%
1.34
1.64
EUR
61%
1:200
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