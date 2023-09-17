- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 438
Прибыльных трейдов:
1 898 (77.85%)
Убыточных трейдов:
540 (22.15%)
Лучший трейд:
305.85 EUR
Худший трейд:
-607.96 EUR
Общая прибыль:
15 648.67 EUR (361 439 pips)
Общий убыток:
-11 647.95 EUR (347 088 pips)
Макс. серия выигрышей:
40 (214.15 EUR)
Макс. прибыль в серии:
471.17 EUR (21)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
99.19%
Макс. загрузка депозита:
187.49%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
3.43
Длинных трейдов:
916 (37.57%)
Коротких трейдов:
1 522 (62.43%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
1.64 EUR
Средняя прибыль:
8.24 EUR
Средний убыток:
-21.57 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-287.83 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 048.37 EUR (2)
Прирост в месяц:
8.44%
Годовой прогноз:
103.50%
Алготрейдинг:
92%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
142.95 EUR
Максимальная:
1 165.35 EUR (60.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
40.43% (1 165.21 EUR)
По эквити:
60.79% (1 561.23 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|903
|AUDUSD
|495
|AUDCAD
|452
|NZDUSD
|185
|GBPUSD
|104
|NZDCAD
|76
|USDCAD
|22
|EURJPY
|21
|AUDNZD
|21
|AUDJPY
|20
|CADJPY
|16
|EURCAD
|15
|AUDCHF
|15
|EURCHF
|14
|GBPNZD
|14
|XAUUSD
|14
|GBPJPY
|10
|EURGBP
|10
|CHFJPY
|9
|CADCHF
|8
|NZDCHF
|7
|USDCHF
|5
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|21
|AUDUSD
|2.4K
|AUDCAD
|1.1K
|NZDUSD
|380
|GBPUSD
|105
|NZDCAD
|141
|USDCAD
|81
|EURJPY
|50
|AUDNZD
|37
|AUDJPY
|40
|CADJPY
|58
|EURCAD
|-120
|AUDCHF
|-524
|EURCHF
|85
|GBPNZD
|87
|XAUUSD
|691
|GBPJPY
|-59
|EURGBP
|23
|CHFJPY
|-115
|CADCHF
|76
|NZDCHF
|27
|USDCHF
|37
|GBPCAD
|5
|GBPAUD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-63K
|AUDUSD
|30K
|AUDCAD
|16K
|NZDUSD
|1.3K
|GBPUSD
|-2K
|NZDCAD
|5.7K
|USDCAD
|3.7K
|EURJPY
|4K
|AUDNZD
|2.9K
|AUDJPY
|4.4K
|CADJPY
|2.3K
|EURCAD
|-8.3K
|AUDCHF
|-23K
|EURCHF
|2.2K
|GBPNZD
|5.1K
|XAUUSD
|33K
|GBPJPY
|-2.4K
|EURGBP
|705
|CHFJPY
|-4.4K
|CADCHF
|2K
|NZDCHF
|1.1K
|USDCHF
|1.1K
|GBPCAD
|209
|GBPAUD
|60
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +305.85 EUR
Худший трейд: -608 EUR
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +214.15 EUR
Макс. убыток в серии: -287.83 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 24
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.30 × 4574
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 433
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 222
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.53 × 43
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
VantageFXInternational-Live
|2.52 × 44
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
TickmillUK-Live
|2.88 × 8
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
еще 26...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Autopilot adopts several automated trading bots on EURUSD. Algorithms uses multi time frame data to filter the most profitable trades.
Money Management is based on a risk assesment based on available balance, limiting maximum losses for each trade.
The portfolio of algorithms is reassessed and rebalanced every month to assure stability of the equity line.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
93%
0
0
USD
USD
9K
EUR
EUR
151
92%
2 438
77%
99%
1.34
1.64
EUR
EUR
61%
1:200