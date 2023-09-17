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信号 / MetaTrader 5 / Forex Autopilot EURUSD
Emanuele Vazzoler

Forex Autopilot EURUSD

Emanuele Vazzoler
Emanuele Vazzoler

Emanuele Vazzoler

0条评论
可靠性
151
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 93%
Darwinex-Live
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 439
盈利交易:
1 899 (77.85%)
亏损交易:
540 (22.14%)
最好交易:
305.85 EUR
最差交易:
-607.96 EUR
毛利:
15 658.59 EUR (361 514 pips)
毛利亏损:
-11 648.75 EUR (347 088 pips)
最大连续赢利:
40 (214.15 EUR)
最大连续盈利:
471.17 EUR (21)
夏普比率:
0.05
交易活动:
99.19%
最大入金加载:
187.49%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
5 天
采收率:
3.44
长期交易:
917 (37.60%)
短期交易:
1 522 (62.40%)
利润因子:
1.34
预期回报:
1.64 EUR
平均利润:
8.25 EUR
平均损失:
-21.57 EUR
最大连续失误:
7 (-287.83 EUR)
最大连续亏损:
-1 048.37 EUR (2)
每月增长:
8.17%
年度预测:
101.47%
算法交易:
92%
结余跌幅:
绝对:
142.95 EUR
最大值:
1 165.35 EUR (60.89%)
相对跌幅:
结余:
40.43% (1 165.21 EUR)
净值:
60.79% (1 561.23 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 903
AUDUSD 495
AUDCAD 453
NZDUSD 185
GBPUSD 104
NZDCAD 76
USDCAD 22
EURJPY 21
AUDNZD 21
AUDJPY 20
CADJPY 16
EURCAD 15
AUDCHF 15
EURCHF 14
GBPNZD 14
XAUUSD 14
GBPJPY 10
EURGBP 10
CHFJPY 9
CADCHF 8
NZDCHF 7
USDCHF 5
GBPCAD 1
GBPAUD 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 21
AUDUSD 2.4K
AUDCAD 1.1K
NZDUSD 380
GBPUSD 105
NZDCAD 141
USDCAD 81
EURJPY 50
AUDNZD 37
AUDJPY 40
CADJPY 58
EURCAD -120
AUDCHF -524
EURCHF 85
GBPNZD 87
XAUUSD 691
GBPJPY -59
EURGBP 23
CHFJPY -115
CADCHF 76
NZDCHF 27
USDCHF 37
GBPCAD 5
GBPAUD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -63K
AUDUSD 30K
AUDCAD 16K
NZDUSD 1.3K
GBPUSD -2K
NZDCAD 5.7K
USDCAD 3.7K
EURJPY 4K
AUDNZD 2.9K
AUDJPY 4.4K
CADJPY 2.3K
EURCAD -8.3K
AUDCHF -23K
EURCHF 2.2K
GBPNZD 5.1K
XAUUSD 33K
GBPJPY -2.4K
EURGBP 705
CHFJPY -4.4K
CADCHF 2K
NZDCHF 1.1K
USDCHF 1.1K
GBPCAD 209
GBPAUD 60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +305.85 EUR
最差交易: -608 EUR
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +214.15 EUR
最大连续亏损: -287.83 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 24
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.30 × 4574
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.95 × 433
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 222
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.53 × 43
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
VantageFXInternational-Live
2.52 × 44
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
2.88 × 8
Alpari-Real01
3.00 × 1
26 更多...
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Autopilot adopts several automated trading bots on EURUSD. Algorithms uses multi time frame data to filter the most profitable trades.

Money Management is based on a risk assesment based on available balance, limiting maximum losses for each trade.

The portfolio of algorithms is reassessed and rebalanced every month to assure stability of the equity line.

没有评论
2026.02.11 18:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 17:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 12:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 11:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 09:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 06:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 05:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 04:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.11 02:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.02.09 14:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.02.09 13:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.02.04 14:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.30 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.27 03:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 19:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.18 22:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Forex Autopilot EURUSD
每月30 USD
93%
0
0
USD
9K
EUR
151
92%
2 439
77%
99%
1.34
1.64
EUR
61%
1:200
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在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

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