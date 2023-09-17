- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 559
Profit Trade:
1 186 (76.07%)
Loss Trade:
373 (23.93%)
Best Trade:
100.92 EUR
Worst Trade:
-607.96 EUR
Profitto lordo:
8 173.24 EUR (241 220 pips)
Perdita lorda:
-7 654.30 EUR (261 866 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (214.15 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
237.89 EUR (31)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
99.19%
Massimo carico di deposito:
187.49%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
516 (33.10%)
Short Trade:
1 043 (66.90%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.33 EUR
Profitto medio:
6.89 EUR
Perdita media:
-20.52 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-287.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 048.37 EUR (2)
Crescita mensile:
-2.28%
Previsione annuale:
-27.63%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
142.95 EUR
Massimale:
1 165.35 EUR (60.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.43% (1 165.21 EUR)
Per equità:
60.79% (1 561.23 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|776
|AUDCAD
|398
|NZDCAD
|76
|NZDUSD
|50
|GBPUSD
|33
|EURJPY
|21
|AUDNZD
|21
|AUDJPY
|20
|CADJPY
|16
|AUDUSD
|16
|EURCAD
|15
|AUDCHF
|15
|EURCHF
|14
|GBPNZD
|14
|USDCAD
|13
|GBPJPY
|10
|XAUUSD
|10
|EURGBP
|10
|CHFJPY
|9
|CADCHF
|8
|NZDCHF
|7
|USDCHF
|5
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|254
|AUDCAD
|551
|NZDCAD
|141
|NZDUSD
|-104
|GBPUSD
|-151
|EURJPY
|50
|AUDNZD
|37
|AUDJPY
|40
|CADJPY
|58
|AUDUSD
|103
|EURCAD
|-120
|AUDCHF
|-524
|EURCHF
|85
|GBPNZD
|87
|USDCAD
|65
|GBPJPY
|-59
|XAUUSD
|29
|EURGBP
|23
|CHFJPY
|-115
|CADCHF
|76
|NZDCHF
|27
|USDCHF
|37
|GBPCAD
|5
|GBPAUD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-30K
|AUDCAD
|14K
|NZDCAD
|5.7K
|NZDUSD
|-70
|GBPUSD
|-4.9K
|EURJPY
|4K
|AUDNZD
|2.9K
|AUDJPY
|4.4K
|CADJPY
|2.3K
|AUDUSD
|5K
|EURCAD
|-8.3K
|AUDCHF
|-23K
|EURCHF
|2.2K
|GBPNZD
|5.1K
|USDCAD
|3.1K
|GBPJPY
|-2.4K
|XAUUSD
|-962
|EURGBP
|705
|CHFJPY
|-4.4K
|CADCHF
|2K
|NZDCHF
|1.1K
|USDCHF
|1.1K
|GBPCAD
|209
|GBPAUD
|60
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.92 EUR
Worst Trade: -608 EUR
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +214.15 EUR
Massima perdita consecutiva: -287.83 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.30 × 4574
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 433
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.21 × 154
|
VantageFXInternational-Live
|2.52 × 44
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
TickmillUK-Live
|2.88 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 7
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.52 × 44
|
Swissquote-Server
|3.55 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.81 × 289
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.86 × 37
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.88 × 16
Autopilot adopts several automated trading bots on EURUSD. Algorithms uses multi time frame data to filter the most profitable trades.
Money Management is based on a risk assesment based on available balance, limiting maximum losses for each trade.
The portfolio of algorithms is reassessed and rebalanced every month to assure stability of the equity line.
