Emanuele Vazzoler

Forex Autopilot EURUSD

Emanuele Vazzoler
0 recensioni
Affidabilità
106 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 11%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 559
Profit Trade:
1 186 (76.07%)
Loss Trade:
373 (23.93%)
Best Trade:
100.92 EUR
Worst Trade:
-607.96 EUR
Profitto lordo:
8 173.24 EUR (241 220 pips)
Perdita lorda:
-7 654.30 EUR (261 866 pips)
Vincite massime consecutive:
40 (214.15 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
237.89 EUR (31)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
99.19%
Massimo carico di deposito:
187.49%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
516 (33.10%)
Short Trade:
1 043 (66.90%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.33 EUR
Profitto medio:
6.89 EUR
Perdita media:
-20.52 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-287.83 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 048.37 EUR (2)
Crescita mensile:
-2.28%
Previsione annuale:
-27.63%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
142.95 EUR
Massimale:
1 165.35 EUR (60.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.43% (1 165.21 EUR)
Per equità:
60.79% (1 561.23 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 776
AUDCAD 398
NZDCAD 76
NZDUSD 50
GBPUSD 33
EURJPY 21
AUDNZD 21
AUDJPY 20
CADJPY 16
AUDUSD 16
EURCAD 15
AUDCHF 15
EURCHF 14
GBPNZD 14
USDCAD 13
GBPJPY 10
XAUUSD 10
EURGBP 10
CHFJPY 9
CADCHF 8
NZDCHF 7
USDCHF 5
GBPCAD 1
GBPAUD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 254
AUDCAD 551
NZDCAD 141
NZDUSD -104
GBPUSD -151
EURJPY 50
AUDNZD 37
AUDJPY 40
CADJPY 58
AUDUSD 103
EURCAD -120
AUDCHF -524
EURCHF 85
GBPNZD 87
USDCAD 65
GBPJPY -59
XAUUSD 29
EURGBP 23
CHFJPY -115
CADCHF 76
NZDCHF 27
USDCHF 37
GBPCAD 5
GBPAUD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -30K
AUDCAD 14K
NZDCAD 5.7K
NZDUSD -70
GBPUSD -4.9K
EURJPY 4K
AUDNZD 2.9K
AUDJPY 4.4K
CADJPY 2.3K
AUDUSD 5K
EURCAD -8.3K
AUDCHF -23K
EURCHF 2.2K
GBPNZD 5.1K
USDCAD 3.1K
GBPJPY -2.4K
XAUUSD -962
EURGBP 705
CHFJPY -4.4K
CADCHF 2K
NZDCHF 1.1K
USDCHF 1.1K
GBPCAD 209
GBPAUD 60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.92 EUR
Worst Trade: -608 EUR
Vincite massime consecutive: 31
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +214.15 EUR
Massima perdita consecutiva: -287.83 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.30 × 4574
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
0.95 × 433
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.21 × 154
VantageFXInternational-Live
2.52 × 44
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
2.88 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.00 × 7
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.52 × 44
Swissquote-Server
3.55 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.81 × 289
KuberaCapitalMarkets-Server
3.86 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
3.88 × 16
Autopilot adopts several automated trading bots on EURUSD. Algorithms uses multi time frame data to filter the most profitable trades.

Money Management is based on a risk assesment based on available balance, limiting maximum losses for each trade.

The portfolio of algorithms is reassessed and rebalanced every month to assure stability of the equity line.

Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Forex Autopilot EURUSD
30USD al mese
11%
0
0
USD
4.8K
EUR
106
89%
1 559
76%
99%
1.06
0.33
EUR
61%
1:200
Copia

