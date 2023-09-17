SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Forex Autopilot EURUSD
Emanuele Vazzoler

Forex Autopilot EURUSD

Emanuele Vazzoler
0 avis
Fiabilité
106 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 11%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 559
Bénéfice trades:
1 186 (76.07%)
Perte trades:
373 (23.93%)
Meilleure transaction:
100.92 EUR
Pire transaction:
-607.96 EUR
Bénéfice brut:
8 173.24 EUR (241 220 pips)
Perte brute:
-7 654.30 EUR (261 866 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (214.15 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
237.89 EUR (31)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
99.19%
Charge de dépôt maximale:
187.49%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
516 (33.10%)
Courts trades:
1 043 (66.90%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.33 EUR
Bénéfice moyen:
6.89 EUR
Perte moyenne:
-20.52 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-287.83 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 048.37 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-2.28%
Prévision annuelle:
-27.63%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
142.95 EUR
Maximal:
1 165.35 EUR (60.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.43% (1 165.21 EUR)
Par fonds propres:
60.79% (1 561.23 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 776
AUDCAD 398
NZDCAD 76
NZDUSD 50
GBPUSD 33
EURJPY 21
AUDNZD 21
AUDJPY 20
CADJPY 16
AUDUSD 16
EURCAD 15
AUDCHF 15
EURCHF 14
GBPNZD 14
USDCAD 13
GBPJPY 10
XAUUSD 10
EURGBP 10
CHFJPY 9
CADCHF 8
NZDCHF 7
USDCHF 5
GBPCAD 1
GBPAUD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 254
AUDCAD 551
NZDCAD 141
NZDUSD -104
GBPUSD -151
EURJPY 50
AUDNZD 37
AUDJPY 40
CADJPY 58
AUDUSD 103
EURCAD -120
AUDCHF -524
EURCHF 85
GBPNZD 87
USDCAD 65
GBPJPY -59
XAUUSD 29
EURGBP 23
CHFJPY -115
CADCHF 76
NZDCHF 27
USDCHF 37
GBPCAD 5
GBPAUD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -30K
AUDCAD 14K
NZDCAD 5.7K
NZDUSD -70
GBPUSD -4.9K
EURJPY 4K
AUDNZD 2.9K
AUDJPY 4.4K
CADJPY 2.3K
AUDUSD 5K
EURCAD -8.3K
AUDCHF -23K
EURCHF 2.2K
GBPNZD 5.1K
USDCAD 3.1K
GBPJPY -2.4K
XAUUSD -962
EURGBP 705
CHFJPY -4.4K
CADCHF 2K
NZDCHF 1.1K
USDCHF 1.1K
GBPCAD 209
GBPAUD 60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.92 EUR
Pire transaction: -608 EUR
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +214.15 EUR
Perte consécutive maximale: -287.83 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.30 × 4574
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
0.95 × 433
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.21 × 154
VantageFXInternational-Live
2.52 × 44
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
2.88 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.00 × 7
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.52 × 44
Swissquote-Server
3.55 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.81 × 289
KuberaCapitalMarkets-Server
3.86 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
3.88 × 16
14 plus...
Autopilot adopts several automated trading bots on EURUSD. Algorithms uses multi time frame data to filter the most profitable trades.

Money Management is based on a risk assesment based on available balance, limiting maximum losses for each trade.

The portfolio of algorithms is reassessed and rebalanced every month to assure stability of the equity line.

Aucun avis
