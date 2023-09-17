- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 559
Bénéfice trades:
1 186 (76.07%)
Perte trades:
373 (23.93%)
Meilleure transaction:
100.92 EUR
Pire transaction:
-607.96 EUR
Bénéfice brut:
8 173.24 EUR (241 220 pips)
Perte brute:
-7 654.30 EUR (261 866 pips)
Gains consécutifs maximales:
40 (214.15 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
237.89 EUR (31)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
99.19%
Charge de dépôt maximale:
187.49%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
0.45
Longs trades:
516 (33.10%)
Courts trades:
1 043 (66.90%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
0.33 EUR
Bénéfice moyen:
6.89 EUR
Perte moyenne:
-20.52 EUR
Pertes consécutives maximales:
7 (-287.83 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 048.37 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-2.28%
Prévision annuelle:
-27.63%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
142.95 EUR
Maximal:
1 165.35 EUR (60.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.43% (1 165.21 EUR)
Par fonds propres:
60.79% (1 561.23 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|776
|AUDCAD
|398
|NZDCAD
|76
|NZDUSD
|50
|GBPUSD
|33
|EURJPY
|21
|AUDNZD
|21
|AUDJPY
|20
|CADJPY
|16
|AUDUSD
|16
|EURCAD
|15
|AUDCHF
|15
|EURCHF
|14
|GBPNZD
|14
|USDCAD
|13
|GBPJPY
|10
|XAUUSD
|10
|EURGBP
|10
|CHFJPY
|9
|CADCHF
|8
|NZDCHF
|7
|USDCHF
|5
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|254
|AUDCAD
|551
|NZDCAD
|141
|NZDUSD
|-104
|GBPUSD
|-151
|EURJPY
|50
|AUDNZD
|37
|AUDJPY
|40
|CADJPY
|58
|AUDUSD
|103
|EURCAD
|-120
|AUDCHF
|-524
|EURCHF
|85
|GBPNZD
|87
|USDCAD
|65
|GBPJPY
|-59
|XAUUSD
|29
|EURGBP
|23
|CHFJPY
|-115
|CADCHF
|76
|NZDCHF
|27
|USDCHF
|37
|GBPCAD
|5
|GBPAUD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-30K
|AUDCAD
|14K
|NZDCAD
|5.7K
|NZDUSD
|-70
|GBPUSD
|-4.9K
|EURJPY
|4K
|AUDNZD
|2.9K
|AUDJPY
|4.4K
|CADJPY
|2.3K
|AUDUSD
|5K
|EURCAD
|-8.3K
|AUDCHF
|-23K
|EURCHF
|2.2K
|GBPNZD
|5.1K
|USDCAD
|3.1K
|GBPJPY
|-2.4K
|XAUUSD
|-962
|EURGBP
|705
|CHFJPY
|-4.4K
|CADCHF
|2K
|NZDCHF
|1.1K
|USDCHF
|1.1K
|GBPCAD
|209
|GBPAUD
|60
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +100.92 EUR
Pire transaction: -608 EUR
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +214.15 EUR
Perte consécutive maximale: -287.83 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.30 × 4574
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 433
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.21 × 154
|
VantageFXInternational-Live
|2.52 × 44
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
TickmillUK-Live
|2.88 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 7
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.52 × 44
|
Swissquote-Server
|3.55 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.81 × 289
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.86 × 37
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.88 × 16
14 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Autopilot adopts several automated trading bots on EURUSD. Algorithms uses multi time frame data to filter the most profitable trades.
Money Management is based on a risk assesment based on available balance, limiting maximum losses for each trade.
The portfolio of algorithms is reassessed and rebalanced every month to assure stability of the equity line.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
11%
0
0
USD
USD
4.8K
EUR
EUR
106
89%
1 559
76%
99%
1.06
0.33
EUR
EUR
61%
1:200