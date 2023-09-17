SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Forex Autopilot EURUSD
Emanuele Vazzoler

Forex Autopilot EURUSD

Emanuele Vazzoler
0 inceleme
Güvenilirlik
106 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 11%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 559
Kârla kapanan işlemler:
1 186 (76.07%)
Zararla kapanan işlemler:
373 (23.93%)
En iyi işlem:
100.92 EUR
En kötü işlem:
-607.96 EUR
Brüt kâr:
8 173.24 EUR (241 220 pips)
Brüt zarar:
-7 654.30 EUR (261 866 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (214.15 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
237.89 EUR (31)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
99.19%
Maks. mevduat yükü:
187.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
516 (33.10%)
Satış işlemleri:
1 043 (66.90%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.33 EUR
Ortalama kâr:
6.89 EUR
Ortalama zarar:
-20.52 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-287.83 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 048.37 EUR (2)
Aylık büyüme:
-2.28%
Yıllık tahmin:
-27.63%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
142.95 EUR
Maksimum:
1 165.35 EUR (60.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.43% (1 165.21 EUR)
Varlığa göre:
60.79% (1 561.23 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 776
AUDCAD 398
NZDCAD 76
NZDUSD 50
GBPUSD 33
EURJPY 21
AUDNZD 21
AUDJPY 20
CADJPY 16
AUDUSD 16
EURCAD 15
AUDCHF 15
EURCHF 14
GBPNZD 14
USDCAD 13
GBPJPY 10
XAUUSD 10
EURGBP 10
CHFJPY 9
CADCHF 8
NZDCHF 7
USDCHF 5
GBPCAD 1
GBPAUD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 254
AUDCAD 551
NZDCAD 141
NZDUSD -104
GBPUSD -151
EURJPY 50
AUDNZD 37
AUDJPY 40
CADJPY 58
AUDUSD 103
EURCAD -120
AUDCHF -524
EURCHF 85
GBPNZD 87
USDCAD 65
GBPJPY -59
XAUUSD 29
EURGBP 23
CHFJPY -115
CADCHF 76
NZDCHF 27
USDCHF 37
GBPCAD 5
GBPAUD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -30K
AUDCAD 14K
NZDCAD 5.7K
NZDUSD -70
GBPUSD -4.9K
EURJPY 4K
AUDNZD 2.9K
AUDJPY 4.4K
CADJPY 2.3K
AUDUSD 5K
EURCAD -8.3K
AUDCHF -23K
EURCHF 2.2K
GBPNZD 5.1K
USDCAD 3.1K
GBPJPY -2.4K
XAUUSD -962
EURGBP 705
CHFJPY -4.4K
CADCHF 2K
NZDCHF 1.1K
USDCHF 1.1K
GBPCAD 209
GBPAUD 60
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.92 EUR
En kötü işlem: -608 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 31
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +214.15 EUR
Maksimum ardışık zarar: -287.83 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.30 × 4574
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
0.95 × 433
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.21 × 154
VantageFXInternational-Live
2.52 × 44
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
TickmillUK-Live
2.88 × 8
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.00 × 7
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.52 × 44
Swissquote-Server
3.55 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.81 × 289
KuberaCapitalMarkets-Server
3.86 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
3.88 × 16
14 daha fazla...
Autopilot adopts several automated trading bots on EURUSD. Algorithms uses multi time frame data to filter the most profitable trades.

Money Management is based on a risk assesment based on available balance, limiting maximum losses for each trade.

The portfolio of algorithms is reassessed and rebalanced every month to assure stability of the equity line.

İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 12:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 10:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 09:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 17:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 14:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 05:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 22:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 23:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 21:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 19:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
