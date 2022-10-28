- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1454
|NDX
|867
|AUDUSD
|798
|USDCAD
|736
|GBPUSD
|734
|SP500
|695
|NZDUSD
|668
|USDJPY
|441
|SPX500
|151
|XAUUSD
|94
|AUDJPY
|76
|WS30
|54
|EURJPY
|48
|CADJPY
|48
|GBPJPY
|41
|NZDJPY
|38
|XAGUSD
|25
|EURCAD
|19
|XTIUSD
|10
|NI225
|9
|CHFJPY
|8
|EURAUD
|6
|TSLA
|5
|FRC
|5
|AUDCAD
|4
|USDCHF
|3
|XNGUSD
|2
|EURNZD
|2
|NVDA
|1
|AAPL
|1
|NDAQ
|1
|USDSEK
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|881
|NDX
|3.5K
|AUDUSD
|556
|USDCAD
|122
|GBPUSD
|737
|SP500
|1.8K
|NZDUSD
|351
|USDJPY
|-82
|SPX500
|548
|XAUUSD
|263
|AUDJPY
|120
|WS30
|166
|EURJPY
|110
|CADJPY
|73
|GBPJPY
|121
|NZDJPY
|57
|XAGUSD
|-39
|EURCAD
|-21
|XTIUSD
|76
|NI225
|-125
|CHFJPY
|13
|EURAUD
|3
|TSLA
|-5
|FRC
|-43
|AUDCAD
|-1
|USDCHF
|7
|XNGUSD
|3
|EURNZD
|-5
|NVDA
|13
|AAPL
|1
|NDAQ
|0
|USDSEK
|-2
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|55K
|NDX
|-44K
|AUDUSD
|29K
|USDCAD
|17K
|GBPUSD
|42K
|SP500
|9.9K
|NZDUSD
|8K
|USDJPY
|12K
|SPX500
|4.6K
|XAUUSD
|16K
|AUDJPY
|12K
|WS30
|-1.5K
|EURJPY
|10K
|CADJPY
|6.5K
|GBPJPY
|9.5K
|NZDJPY
|5.9K
|XAGUSD
|-1.2K
|EURCAD
|-2.6K
|XTIUSD
|969
|NI225
|-1.9K
|CHFJPY
|404
|EURAUD
|154
|TSLA
|-508
|FRC
|-4.1K
|AUDCAD
|1
|USDCHF
|465
|XNGUSD
|1
|EURNZD
|-386
|NVDA
|1.3K
|AAPL
|120
|NDAQ
|-4
|USDSEK
|-629
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.18 × 39
|
Darwinex-Live
|0.30 × 3804
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.36 × 153
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.13 × 8
|
VantageFXInternational-Live
|2.76 × 41
|
Ava-Real 1-MT5
|2.86 × 7
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|3.00 × 8
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.34 × 41
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
AdmiralMarkets-Live
|3.87 × 317
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.20 × 5
La strategia include 3 tipi di posizioni, scalping a breve termine, scambi swing e scambi a lungo termine detenuti per carry o altri motivi fondamentali e tecnici. Si prega di regolare la dimensione della posizione di conseguenza. Le principali coppie utilizzate sono EURU, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD e alcune coppie JPY. La conservazione del capitale tende ad essere l'obiettivo principale con il 90% delle operazioni che hanno una SL in atto.
USD
EUR
EUR