Mihai Ardelean

XFX

Mihai Ardelean
0 recensioni
Affidabilità
157 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 328%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 045
Profit Trade:
4 667 (66.24%)
Loss Trade:
2 378 (33.75%)
Best Trade:
934.84 EUR
Worst Trade:
-1 248.14 EUR
Profitto lordo:
45 126.43 EUR (1 178 899 pips)
Perdita lorda:
-37 035.60 EUR (994 650 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (157.74 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 740.06 EUR (30)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
88.62%
Massimo carico di deposito:
107.14%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.74
Long Trade:
3 037 (43.11%)
Short Trade:
4 008 (56.89%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
1.15 EUR
Profitto medio:
9.67 EUR
Perdita media:
-15.57 EUR
Massime perdite consecutive:
35 (-181.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4 639.03 EUR (15)
Crescita mensile:
8.27%
Previsione annuale:
100.98%
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.85 EUR
Massimale:
4 639.23 EUR (39.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.32% (4 329.58 EUR)
Per equità:
44.03% (6 097.03 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1454
NDX 867
AUDUSD 798
USDCAD 736
GBPUSD 734
SP500 695
NZDUSD 668
USDJPY 441
SPX500 151
XAUUSD 94
AUDJPY 76
WS30 54
EURJPY 48
CADJPY 48
GBPJPY 41
NZDJPY 38
XAGUSD 25
EURCAD 19
XTIUSD 10
NI225 9
CHFJPY 8
EURAUD 6
TSLA 5
FRC 5
AUDCAD 4
USDCHF 3
XNGUSD 2
EURNZD 2
NVDA 1
AAPL 1
NDAQ 1
USDSEK 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 881
NDX 3.5K
AUDUSD 556
USDCAD 122
GBPUSD 737
SP500 1.8K
NZDUSD 351
USDJPY -82
SPX500 548
XAUUSD 263
AUDJPY 120
WS30 166
EURJPY 110
CADJPY 73
GBPJPY 121
NZDJPY 57
XAGUSD -39
EURCAD -21
XTIUSD 76
NI225 -125
CHFJPY 13
EURAUD 3
TSLA -5
FRC -43
AUDCAD -1
USDCHF 7
XNGUSD 3
EURNZD -5
NVDA 13
AAPL 1
NDAQ 0
USDSEK -2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 55K
NDX -44K
AUDUSD 29K
USDCAD 17K
GBPUSD 42K
SP500 9.9K
NZDUSD 8K
USDJPY 12K
SPX500 4.6K
XAUUSD 16K
AUDJPY 12K
WS30 -1.5K
EURJPY 10K
CADJPY 6.5K
GBPJPY 9.5K
NZDJPY 5.9K
XAGUSD -1.2K
EURCAD -2.6K
XTIUSD 969
NI225 -1.9K
CHFJPY 404
EURAUD 154
TSLA -508
FRC -4.1K
AUDCAD 1
USDCHF 465
XNGUSD 1
EURNZD -386
NVDA 1.3K
AAPL 120
NDAQ -4
USDSEK -629
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +934.84 EUR
Worst Trade: -1 248 EUR
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +157.74 EUR
Massima perdita consecutiva: -181.53 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.30 × 3804
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
1.36 × 153
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.13 × 8
VantageFXInternational-Live
2.76 × 41
Ava-Real 1-MT5
2.86 × 7
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
TickmillUK-Live
3.00 × 8
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.34 × 41
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.87 × 317
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
4.20 × 5
15 più
La strategia include 3 tipi di posizioni, scalping a breve termine, scambi swing e scambi a lungo termine detenuti per carry o altri motivi fondamentali e tecnici. Si prega di regolare la dimensione della posizione di conseguenza. Le principali coppie utilizzate sono EURU, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD e alcune coppie JPY. La conservazione del capitale tende ad essere l'obiettivo principale con il 90% delle operazioni che hanno una SL in atto.


2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 23:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 12:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.06 15:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.31 18:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 21:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.01.27 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.18 21:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.11 16:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 17:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.10 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.09 00:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 23:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 21:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 19:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.12.06 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
XFX
30USD al mese
328%
0
0
USD
14K
EUR
157
38%
7 045
66%
89%
1.21
1.15
EUR
44%
1:200
Copia

