Bfs trade robo mt5
Vladimir Smorodintsev

Bfs trade robo mt5

Vladimir Smorodintsev
0 отзывов
Надежность
167 недель
1 / 4K USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2022 3 619%
RoboMarketsCY-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 955
Прибыльных трейдов:
1 475 (75.44%)
Убыточных трейдов:
480 (24.55%)
Лучший трейд:
281.08 USD
Худший трейд:
-42.46 USD
Общая прибыль:
5 108.29 USD (389 536 pips)
Общий убыток:
-1 957.33 USD (155 137 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (117.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
713.88 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
74.05%
Макс. загрузка депозита:
81.28%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.16
Длинных трейдов:
919 (47.01%)
Коротких трейдов:
1 036 (52.99%)
Профит фактор:
2.61
Мат. ожидание:
1.61 USD
Средняя прибыль:
3.46 USD
Средний убыток:
-4.08 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-267.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-439.91 USD (18)
Прирост в месяц:
4.87%
Годовой прогноз:
62.37%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
440.01 USD (17.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.81% (268.25 USD)
По эквити:
77.44% (248.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 1955
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 234K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +281.08 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +117.98 USD
Макс. убыток в серии: -267.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarketsCY-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboMarketsSC-ECN
0.06 × 35
ICMarketsSC-MT5-2
0.08 × 208
ICMarketsSC-MT5
0.19 × 193
FPMarkets-Live
0.20 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.41 × 37
StriforLtd-Live
0.50 × 4
Tickmill-Live
0.50 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
1.23 × 64
RoboForex-ECN
1.27 × 44
Exness-MT5Real7
3.37 × 71
FPMarketsLLC-Live
4.10 × 78
Swissquote-Server
6.23 × 150
RoboForex-Pro
9.93 × 160
Forex.com-Live 536
10.50 × 4
Weltrade-Real
15.65 × 66
Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.

В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.

Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год

На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).

Рекомендации по счету:

1. Минимальный баланс - 100$

2. Кредитное плечо - 500:1

3. Срок инвестирования от 1 месяца.


Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bfs trade robo mt5
50 USD в месяц
3 619%
1
4K
USD
646
USD
167
98%
1 955
75%
74%
2.60
1.61
USD
77%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.