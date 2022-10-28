- Прирост
Всего трейдов:
1 955
Прибыльных трейдов:
1 475 (75.44%)
Убыточных трейдов:
480 (24.55%)
Лучший трейд:
281.08 USD
Худший трейд:
-42.46 USD
Общая прибыль:
5 108.29 USD (389 536 pips)
Общий убыток:
-1 957.33 USD (155 137 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (117.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
713.88 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
74.05%
Макс. загрузка депозита:
81.28%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.16
Длинных трейдов:
919 (47.01%)
Коротких трейдов:
1 036 (52.99%)
Профит фактор:
2.61
Мат. ожидание:
1.61 USD
Средняя прибыль:
3.46 USD
Средний убыток:
-4.08 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-267.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-439.91 USD (18)
Прирост в месяц:
4.87%
Годовой прогноз:
62.37%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.01 USD
Максимальная:
440.01 USD (17.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.81% (268.25 USD)
По эквити:
77.44% (248.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|1955
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|234K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +281.08 USD
Худший трейд: -42 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +117.98 USD
Макс. убыток в серии: -267.80 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboMarketsCY-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboMarketsSC-ECN
|0.06 × 35
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.08 × 208
|
ICMarketsSC-MT5
|0.19 × 193
|
FPMarkets-Live
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.41 × 37
|
StriforLtd-Live
|0.50 × 4
|
Tickmill-Live
|0.50 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.23 × 64
|
RoboForex-ECN
|1.27 × 44
|
Exness-MT5Real7
|3.37 × 71
|
FPMarketsLLC-Live
|4.10 × 78
|
Swissquote-Server
|6.23 × 150
|
RoboForex-Pro
|9.93 × 160
|
Forex.com-Live 536
|10.50 × 4
|
Weltrade-Real
|15.65 × 66
Собственный робот, полностью автоматизирован, торгует исключительно на инструменте AUDCAD (но возможно могут быть добавлены EURUSD, GBPUSD, USDJPY, NZDUSD, XAUUSD, USDCHF, BTCUSD, ETHUSD, XAGUSD, NZDCAD, AUDNZD). Торговая стратегия - построение мартингейл сетки, с еженедельным проведением оптимизации по прошедшим историческим данным (недельным, которые становятся частью общей оптимизации, я называю ее непрерывной оптимизацией), с последующим выбором среди полученных результатов наилучших по соотношению прибыль/риск.
В общем случае это не значит, что построение сетки будет всегда происходить по принципу мартингейла, это один из вероятных исходов. Метод построения может меняться по ходу торговли несколько раз и принципы входа и наращивания позиций также подвержены изменениям в зависимости от результатов оптимизаций.
Ориентировочная доходность: минимум 50-100% в год
На старте будет повышенный риск, через полгода после старта будет уменьшен. Поэтому в качестве ориентира, в среднем уровень просадки должен быть в диапазоне до 10%, периодически доходить до 25% (после полугода работы, а сейчас риски в 2 раза выше, соответственно диапазоны 20% и доходить до 50%).
Рекомендации по счету:
1. Минимальный баланс - 100$
2. Кредитное плечо - 500:1
3. Срок инвестирования от 1 месяца.
