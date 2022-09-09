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Всего трейдов:
5 972
Прибыльных трейдов:
1 821 (30.49%)
Убыточных трейдов:
4 151 (69.51%)
Лучший трейд:
2 262.47 EUR
Худший трейд:
-560.10 EUR
Общая прибыль:
35 188.80 EUR (922 930 pips)
Общий убыток:
-37 308.82 EUR (674 166 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (490.69 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 274.45 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
111.24%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
5 768 (96.58%)
Коротких трейдов:
204 (3.42%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.35 EUR
Средняя прибыль:
19.32 EUR
Средний убыток:
-8.99 EUR
Макс. серия проигрышей:
59 (-127.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 316.25 EUR (10)
Прирост в месяц:
1.43%
Годовой прогноз:
17.35%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 914.30 EUR
Максимальная:
5 745.43 EUR (118.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.88% (6 204.87 EUR)
По эквити:
40.74% (1 414.01 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SP500
|4960
|SPX500
|551
|GDAXI
|209
|RSP
|56
|XAUUSD
|46
|FCHI40
|40
|AUS200
|35
|MDY
|32
|EURUSD
|22
|UK100
|17
|STOXX50E
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SP500
|-5.1K
|SPX500
|1.6K
|GDAXI
|551
|RSP
|185
|XAUUSD
|2.2K
|FCHI40
|-228
|AUS200
|-253
|MDY
|-994
|EURUSD
|-96
|UK100
|-396
|STOXX50E
|118
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SP500
|69K
|SPX500
|25K
|GDAXI
|59K
|RSP
|3K
|XAUUSD
|106K
|FCHI40
|-10K
|AUS200
|4.3K
|MDY
|-4.7K
|EURUSD
|-1.3K
|UK100
|-2.3K
|STOXX50E
|1.2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 262.47 EUR
Худший трейд: -560 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +490.69 EUR
Макс. убыток в серии: -127.04 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
Darwinex-Live
|1.72 × 2245
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-25%
0
0
USD
USD
6.8K
EUR
EUR
209
98%
5 972
30%
100%
0.94
-0.35
EUR
EUR
74%
1:200