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Сигналы / MetaTrader 5 / DIAMOND
Maria Nieto Cutillas

DIAMOND

Maria Nieto Cutillas
Maria Nieto Cutillas

Maria Nieto Cutillas

0 отзывов
209 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 -25%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 972
Прибыльных трейдов:
1 821 (30.49%)
Убыточных трейдов:
4 151 (69.51%)
Лучший трейд:
2 262.47 EUR
Худший трейд:
-560.10 EUR
Общая прибыль:
35 188.80 EUR (922 930 pips)
Общий убыток:
-37 308.82 EUR (674 166 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (490.69 EUR)
Макс. прибыль в серии:
2 274.45 EUR (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
111.24%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
80
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.37
Длинных трейдов:
5 768 (96.58%)
Коротких трейдов:
204 (3.42%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.35 EUR
Средняя прибыль:
19.32 EUR
Средний убыток:
-8.99 EUR
Макс. серия проигрышей:
59 (-127.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 316.25 EUR (10)
Прирост в месяц:
1.43%
Годовой прогноз:
17.35%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 914.30 EUR
Максимальная:
5 745.43 EUR (118.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
73.88% (6 204.87 EUR)
По эквити:
40.74% (1 414.01 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SP500 4960
SPX500 551
GDAXI 209
RSP 56
XAUUSD 46
FCHI40 40
AUS200 35
MDY 32
EURUSD 22
UK100 17
STOXX50E 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SP500 -5.1K
SPX500 1.6K
GDAXI 551
RSP 185
XAUUSD 2.2K
FCHI40 -228
AUS200 -253
MDY -994
EURUSD -96
UK100 -396
STOXX50E 118
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SP500 69K
SPX500 25K
GDAXI 59K
RSP 3K
XAUUSD 106K
FCHI40 -10K
AUS200 4.3K
MDY -4.7K
EURUSD -1.3K
UK100 -2.3K
STOXX50E 1.2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 262.47 EUR
Худший трейд: -560 EUR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +490.69 EUR
Макс. убыток в серии: -127.04 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
Darwinex-Live
1.72 × 2245
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
TickmillUK-Live
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
еще 23...
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Нет отзывов
2026.08.07 01:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 18:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 17:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 17:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 04:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 00:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 22:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.16 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.04 19:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.05.10 22:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.29 00:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DIAMOND
30 USD в месяц
-25%
0
0
USD
6.8K
EUR
209
98%
5 972
30%
100%
0.94
-0.35
EUR
74%
1:200
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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