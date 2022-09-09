- Büyüme
İşlemler:
2 843
Kârla kapanan işlemler:
1 080 (37.98%)
Zararla kapanan işlemler:
1 763 (62.01%)
En iyi işlem:
515.96 EUR
En kötü işlem:
-444.31 EUR
Brüt kâr:
22 355.26 EUR (585 504 pips)
Brüt zarar:
-23 113.21 EUR (439 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (490.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 105.62 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
102.45%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
2 645 (93.04%)
Satış işlemleri:
198 (6.96%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.27 EUR
Ortalama kâr:
20.70 EUR
Ortalama zarar:
-13.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-74.30 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 300.14 EUR (12)
Aylık büyüme:
6.15%
Yıllık tahmin:
74.64%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 086.49 EUR
Maksimum:
2 917.62 EUR (60.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.53% (2 987.23 EUR)
Varlığa göre:
40.74% (1 414.01 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SP500
|1950
|SPX500
|551
|GDAXI
|151
|FCHI40
|40
|RSP
|39
|AUS200
|35
|EURUSD
|22
|MDY
|20
|UK100
|17
|XAUUSD
|14
|STOXX50E
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SP500
|-1.9K
|SPX500
|1.6K
|GDAXI
|1K
|FCHI40
|-228
|RSP
|127
|AUS200
|-253
|EURUSD
|-96
|MDY
|-398
|UK100
|-396
|XAUUSD
|-542
|STOXX50E
|118
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SP500
|67K
|SPX500
|25K
|GDAXI
|70K
|FCHI40
|-10K
|RSP
|1.8K
|AUS200
|4.3K
|EURUSD
|-1.3K
|MDY
|-1.3K
|UK100
|-2.3K
|XAUUSD
|-8.9K
|STOXX50E
|1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +515.96 EUR
En kötü işlem: -444 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +490.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -74.30 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.01 × 148
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Exness-MT5Real3
|0.74 × 145
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.72 × 2234
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 228
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
5.1K
EUR
EUR
165
97%
2 843
37%
100%
0.96
-0.27
EUR
EUR
62%
1:200