Maria Nieto Cutillas

DIAMOND

Maria Nieto Cutillas
0 inceleme
Güvenilirlik
165 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 843
Kârla kapanan işlemler:
1 080 (37.98%)
Zararla kapanan işlemler:
1 763 (62.01%)
En iyi işlem:
515.96 EUR
En kötü işlem:
-444.31 EUR
Brüt kâr:
22 355.26 EUR (585 504 pips)
Brüt zarar:
-23 113.21 EUR (439 957 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (490.69 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 105.62 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
102.45%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
2 645 (93.04%)
Satış işlemleri:
198 (6.96%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.27 EUR
Ortalama kâr:
20.70 EUR
Ortalama zarar:
-13.11 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-74.30 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 300.14 EUR (12)
Aylık büyüme:
6.15%
Yıllık tahmin:
74.64%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 086.49 EUR
Maksimum:
2 917.62 EUR (60.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.53% (2 987.23 EUR)
Varlığa göre:
40.74% (1 414.01 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SP500 1950
SPX500 551
GDAXI 151
FCHI40 40
RSP 39
AUS200 35
EURUSD 22
MDY 20
UK100 17
XAUUSD 14
STOXX50E 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SP500 -1.9K
SPX500 1.6K
GDAXI 1K
FCHI40 -228
RSP 127
AUS200 -253
EURUSD -96
MDY -398
UK100 -396
XAUUSD -542
STOXX50E 118
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SP500 67K
SPX500 25K
GDAXI 70K
FCHI40 -10K
RSP 1.8K
AUS200 4.3K
EURUSD -1.3K
MDY -1.3K
UK100 -2.3K
XAUUSD -8.9K
STOXX50E 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +515.96 EUR
En kötü işlem: -444 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +490.69 EUR
Maksimum ardışık zarar: -74.30 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.01 × 148
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Exness-MT5Real3
0.74 × 145
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.72 × 2234
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
Binary.com-Server
4.33 × 3
İnceleme yok
2025.10.08 23:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 23:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 23:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1142 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 18:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 12:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 04:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 23:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 22:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DIAMOND
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
5.1K
EUR
165
97%
2 843
37%
100%
0.96
-0.27
EUR
62%
1:200
