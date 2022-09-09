- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 844
Profit Trade:
1 081 (38.00%)
Loss Trade:
1 763 (61.99%)
Best Trade:
515.96 EUR
Worst Trade:
-444.31 EUR
Profitto lordo:
22 378.45 EUR (585 784 pips)
Perdita lorda:
-23 113.21 EUR (439 957 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (490.69 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 105.62 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
102.45%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
2 646 (93.04%)
Short Trade:
198 (6.96%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.26 EUR
Profitto medio:
20.70 EUR
Perdita media:
-13.11 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-74.30 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 300.14 EUR (12)
Crescita mensile:
6.64%
Previsione annuale:
80.53%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 086.49 EUR
Massimale:
2 917.62 EUR (60.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.53% (2 987.23 EUR)
Per equità:
40.74% (1 414.01 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SP500
|1951
|SPX500
|551
|GDAXI
|151
|FCHI40
|40
|RSP
|39
|AUS200
|35
|EURUSD
|22
|MDY
|20
|UK100
|17
|XAUUSD
|14
|STOXX50E
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SP500
|-1.8K
|SPX500
|1.6K
|GDAXI
|1K
|FCHI40
|-228
|RSP
|127
|AUS200
|-253
|EURUSD
|-96
|MDY
|-398
|UK100
|-396
|XAUUSD
|-542
|STOXX50E
|118
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SP500
|67K
|SPX500
|25K
|GDAXI
|70K
|FCHI40
|-10K
|RSP
|1.8K
|AUS200
|4.3K
|EURUSD
|-1.3K
|MDY
|-1.3K
|UK100
|-2.3K
|XAUUSD
|-8.9K
|STOXX50E
|1.2K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +515.96 EUR
Worst Trade: -444 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +490.69 EUR
Massima perdita consecutiva: -74.30 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.05 × 150
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
Exness-MT5Real3
|0.73 × 146
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.72 × 2234
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.32 × 228
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
12 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
5%
0
0
USD
USD
5.1K
EUR
EUR
166
97%
2 844
38%
100%
0.96
-0.26
EUR
EUR
62%
1:200