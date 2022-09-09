SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / DIAMOND
Maria Nieto Cutillas

DIAMOND

Maria Nieto Cutillas
0 recensioni
Affidabilità
166 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 5%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 844
Profit Trade:
1 081 (38.00%)
Loss Trade:
1 763 (61.99%)
Best Trade:
515.96 EUR
Worst Trade:
-444.31 EUR
Profitto lordo:
22 378.45 EUR (585 784 pips)
Perdita lorda:
-23 113.21 EUR (439 957 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (490.69 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 105.62 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
102.45%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.25
Long Trade:
2 646 (93.04%)
Short Trade:
198 (6.96%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.26 EUR
Profitto medio:
20.70 EUR
Perdita media:
-13.11 EUR
Massime perdite consecutive:
20 (-74.30 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 300.14 EUR (12)
Crescita mensile:
6.64%
Previsione annuale:
80.53%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 086.49 EUR
Massimale:
2 917.62 EUR (60.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.53% (2 987.23 EUR)
Per equità:
40.74% (1 414.01 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SP500 1951
SPX500 551
GDAXI 151
FCHI40 40
RSP 39
AUS200 35
EURUSD 22
MDY 20
UK100 17
XAUUSD 14
STOXX50E 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SP500 -1.8K
SPX500 1.6K
GDAXI 1K
FCHI40 -228
RSP 127
AUS200 -253
EURUSD -96
MDY -398
UK100 -396
XAUUSD -542
STOXX50E 118
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SP500 67K
SPX500 25K
GDAXI 70K
FCHI40 -10K
RSP 1.8K
AUS200 4.3K
EURUSD -1.3K
MDY -1.3K
UK100 -2.3K
XAUUSD -8.9K
STOXX50E 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +515.96 EUR
Worst Trade: -444 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +490.69 EUR
Massima perdita consecutiva: -74.30 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.05 × 150
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Exness-MT5Real3
0.73 × 146
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.72 × 2234
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
Binary.com-Server
4.33 × 3
12 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.08 23:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 23:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 23:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1142 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 18:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 12:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 04:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 23:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 22:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DIAMOND
30USD al mese
5%
0
0
USD
5.1K
EUR
166
97%
2 844
38%
100%
0.96
-0.26
EUR
62%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.