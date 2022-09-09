SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DIAMOND
Maria Nieto Cutillas

DIAMOND

Maria Nieto Cutillas
0 avis
Fiabilité
166 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 5%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 844
Bénéfice trades:
1 081 (38.00%)
Perte trades:
1 763 (61.99%)
Meilleure transaction:
515.96 EUR
Pire transaction:
-444.31 EUR
Bénéfice brut:
22 378.45 EUR (585 784 pips)
Perte brute:
-23 113.21 EUR (439 957 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (490.69 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 105.62 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
102.45%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.25
Longs trades:
2 646 (93.04%)
Courts trades:
198 (6.96%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.26 EUR
Bénéfice moyen:
20.70 EUR
Perte moyenne:
-13.11 EUR
Pertes consécutives maximales:
20 (-74.30 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 300.14 EUR (12)
Croissance mensuelle:
6.64%
Prévision annuelle:
80.53%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 086.49 EUR
Maximal:
2 917.62 EUR (60.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.53% (2 987.23 EUR)
Par fonds propres:
40.74% (1 414.01 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SP500 1951
SPX500 551
GDAXI 151
FCHI40 40
RSP 39
AUS200 35
EURUSD 22
MDY 20
UK100 17
XAUUSD 14
STOXX50E 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SP500 -1.8K
SPX500 1.6K
GDAXI 1K
FCHI40 -228
RSP 127
AUS200 -253
EURUSD -96
MDY -398
UK100 -396
XAUUSD -542
STOXX50E 118
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SP500 67K
SPX500 25K
GDAXI 70K
FCHI40 -10K
RSP 1.8K
AUS200 4.3K
EURUSD -1.3K
MDY -1.3K
UK100 -2.3K
XAUUSD -8.9K
STOXX50E 1.2K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +515.96 EUR
Pire transaction: -444 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +490.69 EUR
Perte consécutive maximale: -74.30 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.03 × 149
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Exness-MT5Real3
0.74 × 145
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.72 × 2234
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
TickmillUK-Live
2.00 × 2
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.32 × 228
Binary.com-Server
4.33 × 3
12 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.08 23:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 23:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 23:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1142 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 16:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1141 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 19:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 18:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 12:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1139 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 04:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 09:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 23:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 15:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.09% of days out of 1133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 23:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 22:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DIAMOND
30 USD par mois
5%
0
0
USD
5.1K
EUR
166
97%
2 844
38%
100%
0.96
-0.26
EUR
62%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.