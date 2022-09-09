信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DIAMOND
Maria Nieto Cutillas

DIAMOND

Maria Nieto Cutillas
Maria Nieto Cutillas

Maria Nieto Cutillas

0条评论
210
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 -22%
Darwinex-Live
1:200
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 000
盈利交易:
1 824 (30.40%)
亏损交易:
4 176 (69.60%)
最好交易:
2 262.47 EUR
最差交易:
-560.10 EUR
毛利:
35 451.40 EUR (926 090 pips)
毛利亏损:
-37 332.68 EUR (674 423 pips)
最大连续赢利:
15 (490.69 EUR)
最大连续盈利:
2 274.45 EUR (4)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
111.24%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.33
长期交易:
5 796 (96.60%)
短期交易:
204 (3.40%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.31 EUR
平均利润:
19.44 EUR
平均损失:
-8.94 EUR
最大连续失误:
59 (-127.04 EUR)
最大连续亏损:
-1 316.25 EUR (10)
每月增长:
4.70%
年度预测:
56.99%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3 914.30 EUR
最大值:
5 745.43 EUR (118.92%)
相对跌幅:
结余:
73.88% (6 204.87 EUR)
净值:
40.74% (1 414.01 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
SP500 4988
SPX500 551
GDAXI 209
RSP 56
XAUUSD 46
FCHI40 40
AUS200 35
MDY 32
EURUSD 22
UK100 17
STOXX50E 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
SP500 -4.8K
SPX500 1.6K
GDAXI 551
RSP 185
XAUUSD 2.2K
FCHI40 -228
AUS200 -253
MDY -994
EURUSD -96
UK100 -396
STOXX50E 118
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
SP500 72K
SPX500 25K
GDAXI 59K
RSP 3K
XAUUSD 106K
FCHI40 -10K
AUS200 4.3K
MDY -4.7K
EURUSD -1.3K
UK100 -2.3K
STOXX50E 1.2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 262.47 EUR
最差交易: -560 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +490.69 EUR
最大连续亏损: -127.04 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
PrimeCodex-MT5
0.75 × 330
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXOpen-MT5
1.50 × 2
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
Darwinex-Live
1.72 × 2245
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
TickmillUK-Live
2.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
2.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
23 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.08.12 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.12 03:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.07 01:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.05 17:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 18:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 06:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 17:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 05:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.08 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 17:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 04:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.02 00:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.24 13:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.23 22:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 17:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.16 17:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.09 05:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.04 19:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DIAMOND
每月30 USD
-22%
0
0
USD
7K
EUR
210
98%
6 000
30%
100%
0.94
-0.31
EUR
74%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载