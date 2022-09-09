- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 000
盈利交易:
1 824 (30.40%)
亏损交易:
4 176 (69.60%)
最好交易:
2 262.47 EUR
最差交易:
-560.10 EUR
毛利:
35 451.40 EUR (926 090 pips)
毛利亏损:
-37 332.68 EUR (674 423 pips)
最大连续赢利:
15 (490.69 EUR)
最大连续盈利:
2 274.45 EUR (4)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
111.24%
最近交易:
40 几分钟前
每周交易:
50
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.33
长期交易:
5 796 (96.60%)
短期交易:
204 (3.40%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.31 EUR
平均利润:
19.44 EUR
平均损失:
-8.94 EUR
最大连续失误:
59 (-127.04 EUR)
最大连续亏损:
-1 316.25 EUR (10)
每月增长:
4.70%
年度预测:
56.99%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3 914.30 EUR
最大值:
5 745.43 EUR (118.92%)
相对跌幅:
结余:
73.88% (6 204.87 EUR)
净值:
40.74% (1 414.01 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SP500
|4988
|SPX500
|551
|GDAXI
|209
|RSP
|56
|XAUUSD
|46
|FCHI40
|40
|AUS200
|35
|MDY
|32
|EURUSD
|22
|UK100
|17
|STOXX50E
|4
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SP500
|-4.8K
|SPX500
|1.6K
|GDAXI
|551
|RSP
|185
|XAUUSD
|2.2K
|FCHI40
|-228
|AUS200
|-253
|MDY
|-994
|EURUSD
|-96
|UK100
|-396
|STOXX50E
|118
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SP500
|72K
|SPX500
|25K
|GDAXI
|59K
|RSP
|3K
|XAUUSD
|106K
|FCHI40
|-10K
|AUS200
|4.3K
|MDY
|-4.7K
|EURUSD
|-1.3K
|UK100
|-2.3K
|STOXX50E
|1.2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 262.47 EUR
最差交易: -560 EUR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +490.69 EUR
最大连续亏损: -127.04 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
PrimeCodex-MT5
|0.75 × 330
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
Darwinex-Live
|1.72 × 2245
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
TickmillUK-Live
|2.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-22%
0
0
USD
USD
7K
EUR
EUR
210
98%
6 000
30%
100%
0.94
-0.31
EUR
EUR
74%
1:200