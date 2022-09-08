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Всего трейдов:
21 653
Прибыльных трейдов:
14 324 (66.15%)
Убыточных трейдов:
7 329 (33.85%)
Лучший трейд:
310.98 USD
Худший трейд:
-209.89 USD
Общая прибыль:
115 493.57 USD (4 799 055 pips)
Общий убыток:
-90 074.62 USD (3 334 136 pips)
Макс. серия выигрышей:
94 (687.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 555.61 USD (78)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
95.68%
Макс. загрузка депозита:
9.47%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.53
Длинных трейдов:
10 446 (48.24%)
Коротких трейдов:
11 207 (51.76%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
8.06 USD
Средний убыток:
-12.29 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-427.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 017.82 USD (11)
Прирост в месяц:
2.01%
Годовой прогноз:
24.42%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.16 USD
Максимальная:
10 055.51 USD (38.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.20% (89.53 USD)
По эквити:
47.58% (11 700.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|4375
|NZDCAD
|4306
|AUDNZD
|4041
|GBPCAD
|1483
|EURGBP
|1372
|NZDUSD
|1099
|USDJPY
|1034
|AUDUSD
|909
|USDCHF
|719
|GBPUSD
|703
|EURUSD
|651
|EURCAD
|392
|USDCAD
|372
|XAUUSD
|53
|EURAUD
|39
|EURJPY
|19
|EURCHF
|16
|EURNZD
|15
|CADCHF
|12
|GBPAUD
|11
|CHFJPY
|10
|AUDCHF
|10
|GBPJPY
|5
|GBPCHF
|4
|AUDJPY
|2
|BTCUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|11K
|NZDCAD
|6.4K
|AUDNZD
|-2.2K
|GBPCAD
|1.8K
|EURGBP
|541
|NZDUSD
|1.6K
|USDJPY
|603
|AUDUSD
|2K
|USDCHF
|83
|GBPUSD
|1.2K
|EURUSD
|531
|EURCAD
|57
|USDCAD
|829
|XAUUSD
|142
|EURAUD
|290
|EURJPY
|2
|EURCHF
|-2
|EURNZD
|76
|CADCHF
|-9
|GBPAUD
|5
|CHFJPY
|-4
|AUDCHF
|-5
|GBPJPY
|-6
|GBPCHF
|-5
|AUDJPY
|-1
|BTCUSD
|39
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|474K
|NZDCAD
|301K
|AUDNZD
|8.2K
|GBPCAD
|142K
|EURGBP
|40K
|NZDUSD
|63K
|USDJPY
|93K
|AUDUSD
|80K
|USDCHF
|3.9K
|GBPUSD
|68K
|EURUSD
|72K
|EURCAD
|42K
|USDCAD
|53K
|XAUUSD
|15K
|EURAUD
|4.2K
|EURJPY
|195
|EURCHF
|0
|EURNZD
|1.3K
|CADCHF
|-59
|GBPAUD
|318
|CHFJPY
|11
|AUDCHF
|-59
|GBPJPY
|-181
|GBPCHF
|-228
|AUDJPY
|-4
|BTCUSD
|3.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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- Просадка
Лучший трейд: +310.98 USD
Худший трейд: -210 USD
Макс. серия выигрышей: 78
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +687.27 USD
Макс. убыток в серии: -427.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.50 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.64 × 11
|
FairForex-LIVE
|0.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.92 × 1537
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.06 × 1908
|
ScopeMarkets-Live
|1.33 × 3
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.54 × 24892
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.56 × 884
|
ICMarketsSC-MT5
|1.63 × 71061
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.75 × 426
|
ICMarkets-MT5
|1.78 × 13191
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 1
|
Darwinex-Live
|2.09 × 343
|
JunoMarkets-Server
|2.13 × 24
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SalarymanEA
Expect lots of trades (up to 200), we usually have positions opened all days of the week.
This is an experimental settings and not available in EA functionality by now.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
229%
0
0
USD
USD
21K
USD
USD
248
99%
21 653
66%
96%
1.28
1.17
USD
USD
62%
1:500