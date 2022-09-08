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Сигналы / MetaTrader 5 / LiquidityMiner Hyperactive n GoldenTrip
Jose Luis Thenier Villa

LiquidityMiner Hyperactive n GoldenTrip

Jose Luis Thenier Villa
Jose Luis Thenier Villa

Jose Luis Thenier Villa

5 (1)
3 продукта 5 сигналов
0 отзывов
Надежность
248 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 229%
ICMarketsSC-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21 653
Прибыльных трейдов:
14 324 (66.15%)
Убыточных трейдов:
7 329 (33.85%)
Лучший трейд:
310.98 USD
Худший трейд:
-209.89 USD
Общая прибыль:
115 493.57 USD (4 799 055 pips)
Общий убыток:
-90 074.62 USD (3 334 136 pips)
Макс. серия выигрышей:
94 (687.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 555.61 USD (78)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
95.68%
Макс. загрузка депозита:
9.47%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.53
Длинных трейдов:
10 446 (48.24%)
Коротких трейдов:
11 207 (51.76%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
1.17 USD
Средняя прибыль:
8.06 USD
Средний убыток:
-12.29 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-427.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 017.82 USD (11)
Прирост в месяц:
2.01%
Годовой прогноз:
24.42%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.16 USD
Максимальная:
10 055.51 USD (38.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.20% (89.53 USD)
По эквити:
47.58% (11 700.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 4375
NZDCAD 4306
AUDNZD 4041
GBPCAD 1483
EURGBP 1372
NZDUSD 1099
USDJPY 1034
AUDUSD 909
USDCHF 719
GBPUSD 703
EURUSD 651
EURCAD 392
USDCAD 372
XAUUSD 53
EURAUD 39
EURJPY 19
EURCHF 16
EURNZD 15
CADCHF 12
GBPAUD 11
CHFJPY 10
AUDCHF 10
GBPJPY 5
GBPCHF 4
AUDJPY 2
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 11K
NZDCAD 6.4K
AUDNZD -2.2K
GBPCAD 1.8K
EURGBP 541
NZDUSD 1.6K
USDJPY 603
AUDUSD 2K
USDCHF 83
GBPUSD 1.2K
EURUSD 531
EURCAD 57
USDCAD 829
XAUUSD 142
EURAUD 290
EURJPY 2
EURCHF -2
EURNZD 76
CADCHF -9
GBPAUD 5
CHFJPY -4
AUDCHF -5
GBPJPY -6
GBPCHF -5
AUDJPY -1
BTCUSD 39
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 474K
NZDCAD 301K
AUDNZD 8.2K
GBPCAD 142K
EURGBP 40K
NZDUSD 63K
USDJPY 93K
AUDUSD 80K
USDCHF 3.9K
GBPUSD 68K
EURUSD 72K
EURCAD 42K
USDCAD 53K
XAUUSD 15K
EURAUD 4.2K
EURJPY 195
EURCHF 0
EURNZD 1.3K
CADCHF -59
GBPAUD 318
CHFJPY 11
AUDCHF -59
GBPJPY -181
GBPCHF -228
AUDJPY -4
BTCUSD 3.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +310.98 USD
Худший трейд: -210 USD
Макс. серия выигрышей: 78
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +687.27 USD
Макс. убыток в серии: -427.54 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
OneRoyal-Server
0.50 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.64 × 11
FairForex-LIVE
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.92 × 1537
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.06 × 1908
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 24892
RazeGlobalMarkets-Server
1.56 × 884
ICMarketsSC-MT5
1.63 × 71061
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
ICMarkets-MT5
1.78 × 13191
StriforSVG-Live
2.00 × 1
Darwinex-Live
2.09 × 343
JunoMarkets-Server
2.13 × 24
еще 175...
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SalarymanEA 

Expect lots of trades (up to 200), we usually have positions opened all days of the week.

This is an experimental settings and not available in EA functionality by now.

Нет отзывов
2026.01.29 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 14:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 04:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 11:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 10:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 05:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.27 20:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 19:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 17:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 12:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LiquidityMiner Hyperactive n GoldenTrip
30 USD в месяц
229%
0
0
USD
21K
USD
248
99%
21 653
66%
96%
1.28
1.17
USD
62%
1:500
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