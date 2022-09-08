SegnaliSezioni
Salaryman Hyperactive
Jose Luis Thenier Villa

Salaryman Hyperactive

Jose Luis Thenier Villa
0 recensioni
Affidabilità
202 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 197%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
17 735
Profit Trade:
11 770 (66.36%)
Loss Trade:
5 965 (33.63%)
Best Trade:
81.19 USD
Worst Trade:
-142.13 USD
Profitto lordo:
82 981.27 USD (3 968 909 pips)
Perdita lorda:
-60 672.07 USD (2 718 321 pips)
Vincite massime consecutive:
94 (687.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 555.61 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
95.68%
Massimo carico di deposito:
9.47%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
220
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.21
Long Trade:
8 774 (49.47%)
Short Trade:
8 961 (50.53%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
1.26 USD
Profitto medio:
7.05 USD
Perdita media:
-10.17 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-427.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-590.98 USD (15)
Crescita mensile:
-6.88%
Previsione annuale:
-83.45%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
59.16 USD
Massimale:
4 281.74 USD (23.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.20% (89.53 USD)
Per equità:
47.58% (11 700.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 3657
NZDCAD 3565
AUDNZD 3322
EURGBP 1197
GBPCAD 1181
USDJPY 883
NZDUSD 811
AUDUSD 677
GBPUSD 567
EURUSD 557
USDCHF 544
EURCAD 344
USDCAD 319
EURAUD 22
EURJPY 19
EURCHF 16
CADCHF 12
GBPAUD 11
CHFJPY 10
AUDCHF 10
GBPJPY 5
GBPCHF 4
AUDJPY 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 9K
NZDCAD 5.8K
AUDNZD -316
EURGBP -113
GBPCAD 444
USDJPY 969
NZDUSD 2.7K
AUDUSD 2.6K
GBPUSD 912
EURUSD 350
USDCHF -485
EURCAD -177
USDCAD 629
EURAUD 13
EURJPY 2
EURCHF -2
CADCHF -9
GBPAUD 5
CHFJPY -4
AUDCHF -5
GBPJPY -6
GBPCHF -5
AUDJPY -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 402K
NZDCAD 273K
AUDNZD 38K
EURGBP 22K
GBPCAD 63K
USDJPY 119K
NZDUSD 78K
AUDUSD 87K
GBPUSD 60K
EURUSD 56K
USDCHF -26K
EURCAD 33K
USDCAD 44K
EURAUD 782
EURJPY 195
EURCHF 0
CADCHF -59
GBPAUD 318
CHFJPY 11
AUDCHF -59
GBPJPY -181
GBPCHF -228
AUDJPY -4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.19 USD
Worst Trade: -142 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +687.27 USD
Massima perdita consecutiva: -427.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.34 × 682
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
FairForex-LIVE
0.67 × 3
OneRoyal-Server
1.00 × 1
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.02 × 1827
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 20903
ICMarketsSC-MT5
1.47 × 54246
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.55 × 858
PUPrime-Live
1.62 × 34
ICMarkets-MT5
1.63 × 12598
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
itexsys-Platform
1.75 × 8
GoMarkets-Live
1.86 × 72
163 più
SalarymanEA 

Expect lots of trades (up to 200), we usually have positions opened all days of the week.

This is an experimental settings and not available in EA functionality by now.

Non ci sono recensioni
2025.04.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 12:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.07 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 15:02
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.11.07 15:13
No swaps are charged
2023.11.07 15:13
No swaps are charged
2023.11.07 14:04
No swaps are charged
2023.11.07 14:04
No swaps are charged
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.