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Signals / MetaTrader 5 / LiquidityMiner Hyperactive n GoldenTrip
Jose Luis Thenier Villa

LiquidityMiner Hyperactive n GoldenTrip

Jose Luis Thenier Villa
Jose Luis Thenier Villa

Jose Luis Thenier Villa

5 (1)
3 products 5 signals
0 reviews
Reliability
247 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2021 229%
ICMarketsSC-MT5
1:500
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
21 652
Profit Trades:
14 323 (66.15%)
Loss Trades:
7 329 (33.85%)
Best trade:
310.98 USD
Worst trade:
-209.89 USD
Gross Profit:
115 444.00 USD (4 794 037 pips)
Gross Loss:
-90 074.54 USD (3 334 136 pips)
Maximum consecutive wins:
94 (687.27 USD)
Maximal consecutive profit:
1 555.61 USD (78)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading activity:
95.68%
Max deposit load:
9.47%
Latest trade:
11 hours ago
Trades per week:
18
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
2.52
Long Trades:
10 445 (48.24%)
Short Trades:
11 207 (51.76%)
Profit Factor:
1.28
Expected Payoff:
1.17 USD
Average Profit:
8.06 USD
Average Loss:
-12.29 USD
Maximum consecutive losses:
33 (-427.54 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 017.82 USD (11)
Monthly growth:
1.78%
Annual Forecast:
22.30%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
59.16 USD
Maximal:
10 055.51 USD (38.47%)
Relative drawdown:
By Balance:
62.20% (89.53 USD)
By Equity:
47.58% (11 700.78 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
AUDCAD 4375
NZDCAD 4306
AUDNZD 4041
GBPCAD 1483
EURGBP 1372
NZDUSD 1099
USDJPY 1034
AUDUSD 909
USDCHF 719
GBPUSD 703
EURUSD 651
EURCAD 392
USDCAD 372
XAUUSD 52
EURAUD 39
EURJPY 19
EURCHF 16
EURNZD 15
CADCHF 12
GBPAUD 11
CHFJPY 10
AUDCHF 10
GBPJPY 5
GBPCHF 4
AUDJPY 2
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 11K
NZDCAD 6.4K
AUDNZD -2.2K
GBPCAD 1.8K
EURGBP 541
NZDUSD 1.6K
USDJPY 603
AUDUSD 2K
USDCHF 83
GBPUSD 1.2K
EURUSD 531
EURCAD 57
USDCAD 829
XAUUSD 93
EURAUD 290
EURJPY 2
EURCHF -2
EURNZD 76
CADCHF -9
GBPAUD 5
CHFJPY -4
AUDCHF -5
GBPJPY -6
GBPCHF -5
AUDJPY -1
BTCUSD 39
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 474K
NZDCAD 301K
AUDNZD 8.2K
GBPCAD 142K
EURGBP 40K
NZDUSD 63K
USDJPY 93K
AUDUSD 80K
USDCHF 3.9K
GBPUSD 68K
EURUSD 72K
EURCAD 42K
USDCAD 53K
XAUUSD 9.9K
EURAUD 4.2K
EURJPY 195
EURCHF 0
EURNZD 1.3K
CADCHF -59
GBPAUD 318
CHFJPY 11
AUDCHF -59
GBPJPY -181
GBPCHF -228
AUDJPY -4
BTCUSD 3.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +310.98 USD
Worst trade: -210 USD
Maximum consecutive wins: 78
Maximum consecutive losses: 11
Maximal consecutive profit: +687.27 USD
Maximal consecutive loss: -427.54 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ICMarketsSC-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

TengriSecurities-Server
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 2
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
OneRoyal-Server
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.64 × 11
FairForex-LIVE
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.92 × 1537
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.06 × 1908
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 24892
RazeGlobalMarkets-Server
1.56 × 884
ICMarketsSC-MT5
1.63 × 71061
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
ICMarkets-MT5
1.78 × 13191
Darwinex-Live
2.09 × 343
JunoMarkets-Server
2.13 × 24
PepperstoneUK-Live
2.30 × 959
175 more...
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SalarymanEA 

Expect lots of trades (up to 200), we usually have positions opened all days of the week.

This is an experimental settings and not available in EA functionality by now.

No reviews
2026.01.29 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 14:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 04:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 11:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 10:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 05:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 04:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.27 20:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 19:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 17:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 12:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
LiquidityMiner Hyperactive n GoldenTrip
30 USD per month
229%
0
0
USD
21K
USD
247
99%
21 652
66%
96%
1.28
1.17
USD
62%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.