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Jose Luis Thenier Villa

LiquidityMiner Hyperactive n GoldenTrip

Jose Luis Thenier Villa
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5 (1)
3 产品 5 信号
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交易:
21 657
盈利交易:
14 326 (66.14%)
亏损交易:
7 331 (33.85%)
最好交易:
310.98 USD
最差交易:
-209.89 USD
毛利:
115 555.77 USD (4 799 554 pips)
毛利亏损:
-90 109.40 USD (3 337 597 pips)
最大连续赢利:
94 (687.27 USD)
最大连续盈利:
1 555.61 USD (78)
夏普比率:
0.06
交易活动:
95.68%
最大入金加载:
9.47%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.53
长期交易:
10 448 (48.24%)
短期交易:
11 209 (51.76%)
利润因子:
1.28
预期回报:
1.17 USD
平均利润:
8.07 USD
平均损失:
-12.29 USD
最大连续失误:
33 (-427.54 USD)
最大连续亏损:
-1 017.82 USD (11)
每月增长:
1.70%
年度预测:
20.67%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
59.16 USD
最大值:
10 055.51 USD (38.47%)
相对跌幅:
结余:
62.20% (89.53 USD)
净值:
47.58% (11 700.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 4375
NZDCAD 4306
AUDNZD 4041
GBPCAD 1483
EURGBP 1372
NZDUSD 1101
USDJPY 1034
AUDUSD 909
USDCHF 719
GBPUSD 703
EURUSD 651
EURCAD 392
USDCAD 372
XAUUSD 55
EURAUD 39
EURJPY 19
EURCHF 16
EURNZD 15
CADCHF 12
GBPAUD 11
CHFJPY 10
AUDCHF 10
GBPJPY 5
GBPCHF 4
AUDJPY 2
BTCUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 11K
NZDCAD 6.4K
AUDNZD -2.2K
GBPCAD 1.8K
EURGBP 541
NZDUSD 1.7K
USDJPY 603
AUDUSD 2K
USDCHF 83
GBPUSD 1.2K
EURUSD 531
EURCAD 57
USDCAD 829
XAUUSD 107
EURAUD 290
EURJPY 2
EURCHF -2
EURNZD 76
CADCHF -9
GBPAUD 5
CHFJPY -4
AUDCHF -5
GBPJPY -6
GBPCHF -5
AUDJPY -1
BTCUSD 39
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 474K
NZDCAD 301K
AUDNZD 8.2K
GBPCAD 142K
EURGBP 40K
NZDUSD 64K
USDJPY 93K
AUDUSD 80K
USDCHF 3.9K
GBPUSD 68K
EURUSD 72K
EURCAD 42K
USDCAD 53K
XAUUSD 11K
EURAUD 4.2K
EURJPY 195
EURCHF 0
EURNZD 1.3K
CADCHF -59
GBPAUD 318
CHFJPY 11
AUDCHF -59
GBPJPY -181
GBPCHF -228
AUDJPY -4
BTCUSD 3.9K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +310.98 USD
最差交易: -210 USD
最大连续赢利: 78
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +687.27 USD
最大连续亏损: -427.54 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

TengriSecurities-Server
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VTMarkets-Live 3
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ICMarkets-MT5-2
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GoMarkets-Demo
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ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
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FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.64 × 11
FairForex-LIVE
0.67 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.92 × 1537
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.06 × 1908
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.54 × 24892
RazeGlobalMarkets-Server
1.56 × 884
ICMarketsSC-MT5
1.63 × 71061
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
ICMarkets-MT5
1.78 × 13191
StriforSVG-Live
2.00 × 1
Darwinex-Live
2.09 × 343
JunoMarkets-Server
2.13 × 24
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SalarymanEA 

Expect lots of trades (up to 200), we usually have positions opened all days of the week.

This is an experimental settings and not available in EA functionality by now.

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2026.01.29 15:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 14:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.29 04:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 11:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 10:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 05:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.28 04:48
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2026.01.27 20:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 19:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.26 17:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 12:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
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99%
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66%
96%
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