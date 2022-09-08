- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17 735
Kârla kapanan işlemler:
11 770 (66.36%)
Zararla kapanan işlemler:
5 965 (33.63%)
En iyi işlem:
81.19 USD
En kötü işlem:
-142.13 USD
Brüt kâr:
82 981.27 USD (3 968 909 pips)
Brüt zarar:
-60 672.07 USD (2 718 321 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
94 (687.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 555.61 USD (78)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
95.68%
Maks. mevduat yükü:
9.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
220
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.21
Alış işlemleri:
8 774 (49.47%)
Satış işlemleri:
8 961 (50.53%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
7.05 USD
Ortalama zarar:
-10.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-427.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-590.98 USD (15)
Aylık büyüme:
-6.52%
Yıllık tahmin:
-79.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.16 USD
Maksimum:
4 281.74 USD (23.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.20% (89.53 USD)
Varlığa göre:
47.58% (11 700.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3657
|NZDCAD
|3565
|AUDNZD
|3322
|EURGBP
|1197
|GBPCAD
|1181
|USDJPY
|883
|NZDUSD
|811
|AUDUSD
|677
|GBPUSD
|567
|EURUSD
|557
|USDCHF
|544
|EURCAD
|344
|USDCAD
|319
|EURAUD
|22
|EURJPY
|19
|EURCHF
|16
|CADCHF
|12
|GBPAUD
|11
|CHFJPY
|10
|AUDCHF
|10
|GBPJPY
|5
|GBPCHF
|4
|AUDJPY
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|9K
|NZDCAD
|5.8K
|AUDNZD
|-316
|EURGBP
|-113
|GBPCAD
|444
|USDJPY
|969
|NZDUSD
|2.7K
|AUDUSD
|2.6K
|GBPUSD
|912
|EURUSD
|350
|USDCHF
|-485
|EURCAD
|-177
|USDCAD
|629
|EURAUD
|13
|EURJPY
|2
|EURCHF
|-2
|CADCHF
|-9
|GBPAUD
|5
|CHFJPY
|-4
|AUDCHF
|-5
|GBPJPY
|-6
|GBPCHF
|-5
|AUDJPY
|-1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|402K
|NZDCAD
|273K
|AUDNZD
|38K
|EURGBP
|22K
|GBPCAD
|63K
|USDJPY
|119K
|NZDUSD
|78K
|AUDUSD
|87K
|GBPUSD
|60K
|EURUSD
|56K
|USDCHF
|-26K
|EURCAD
|33K
|USDCAD
|44K
|EURAUD
|782
|EURJPY
|195
|EURCHF
|0
|CADCHF
|-59
|GBPAUD
|318
|CHFJPY
|11
|AUDCHF
|-59
|GBPJPY
|-181
|GBPCHF
|-228
|AUDJPY
|-4
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +81.19 USD
En kötü işlem: -142 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +687.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -427.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
MarketFinancials-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.34 × 682
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 4
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
FairForex-LIVE
|0.67 × 3
|
OneRoyal-Server
|1.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.02 × 1827
|
Exness-MT5Real2
|1.08 × 24
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.33 × 20903
|
ICMarketsSC-MT5
|1.47 × 54246
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.55 × 858
|
PUPrime-Live
|1.62 × 34
|
ICMarkets-MT5
|1.63 × 12598
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.75 × 426
|
itexsys-Platform
|1.75 × 8
|
GoMarkets-Live
|1.86 × 72
SalarymanEA
Expect lots of trades (up to 200), we usually have positions opened all days of the week.
This is an experimental settings and not available in EA functionality by now.
