Jose Luis Thenier Villa

Salaryman Hyperactive

Jose Luis Thenier Villa
0 inceleme
Güvenilirlik
202 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 197%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17 735
Kârla kapanan işlemler:
11 770 (66.36%)
Zararla kapanan işlemler:
5 965 (33.63%)
En iyi işlem:
81.19 USD
En kötü işlem:
-142.13 USD
Brüt kâr:
82 981.27 USD (3 968 909 pips)
Brüt zarar:
-60 672.07 USD (2 718 321 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
94 (687.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 555.61 USD (78)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
95.68%
Maks. mevduat yükü:
9.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
220
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
5.21
Alış işlemleri:
8 774 (49.47%)
Satış işlemleri:
8 961 (50.53%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.26 USD
Ortalama kâr:
7.05 USD
Ortalama zarar:
-10.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-427.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-590.98 USD (15)
Aylık büyüme:
-6.52%
Yıllık tahmin:
-79.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
59.16 USD
Maksimum:
4 281.74 USD (23.40%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.20% (89.53 USD)
Varlığa göre:
47.58% (11 700.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 3657
NZDCAD 3565
AUDNZD 3322
EURGBP 1197
GBPCAD 1181
USDJPY 883
NZDUSD 811
AUDUSD 677
GBPUSD 567
EURUSD 557
USDCHF 544
EURCAD 344
USDCAD 319
EURAUD 22
EURJPY 19
EURCHF 16
CADCHF 12
GBPAUD 11
CHFJPY 10
AUDCHF 10
GBPJPY 5
GBPCHF 4
AUDJPY 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 9K
NZDCAD 5.8K
AUDNZD -316
EURGBP -113
GBPCAD 444
USDJPY 969
NZDUSD 2.7K
AUDUSD 2.6K
GBPUSD 912
EURUSD 350
USDCHF -485
EURCAD -177
USDCAD 629
EURAUD 13
EURJPY 2
EURCHF -2
CADCHF -9
GBPAUD 5
CHFJPY -4
AUDCHF -5
GBPJPY -6
GBPCHF -5
AUDJPY -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 402K
NZDCAD 273K
AUDNZD 38K
EURGBP 22K
GBPCAD 63K
USDJPY 119K
NZDUSD 78K
AUDUSD 87K
GBPUSD 60K
EURUSD 56K
USDCHF -26K
EURCAD 33K
USDCAD 44K
EURAUD 782
EURJPY 195
EURCHF 0
CADCHF -59
GBPAUD 318
CHFJPY 11
AUDCHF -59
GBPJPY -181
GBPCHF -228
AUDJPY -4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +81.19 USD
En kötü işlem: -142 USD
Maksimum ardışık kazanç: 78
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +687.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -427.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.34 × 682
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
FairForex-LIVE
0.67 × 3
OneRoyal-Server
1.00 × 1
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.02 × 1827
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 20903
ICMarketsSC-MT5
1.47 × 54246
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.55 × 858
PUPrime-Live
1.62 × 34
ICMarkets-MT5
1.63 × 12598
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
itexsys-Platform
1.75 × 8
GoMarkets-Live
1.86 × 72
163 daha fazla...
SalarymanEA 

Expect lots of trades (up to 200), we usually have positions opened all days of the week.

This is an experimental settings and not available in EA functionality by now.

İnceleme yok
2025.04.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 12:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.07 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 15:02
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.11.07 15:13
No swaps are charged
2023.11.07 15:13
No swaps are charged
2023.11.07 14:04
No swaps are charged
2023.11.07 14:04
No swaps are charged
Kopyala

