Jose Luis Thenier Villa

Salaryman Hyperactive

Jose Luis Thenier Villa
0 avis
Fiabilité
202 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 195%
ICMarketsSC-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17 709
Bénéfice trades:
11 749 (66.34%)
Perte trades:
5 960 (33.66%)
Meilleure transaction:
81.19 USD
Pire transaction:
-142.13 USD
Bénéfice brut:
82 828.31 USD (3 963 219 pips)
Perte brute:
-60 637.46 USD (2 717 075 pips)
Gains consécutifs maximales:
94 (687.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 555.61 USD (78)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
95.68%
Charge de dépôt maximale:
9.47%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
227
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.18
Longs trades:
8 759 (49.46%)
Courts trades:
8 950 (50.54%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
1.25 USD
Bénéfice moyen:
7.05 USD
Perte moyenne:
-10.17 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-427.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-590.98 USD (15)
Croissance mensuelle:
-7.24%
Prévision annuelle:
-87.90%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
59.16 USD
Maximal:
4 281.74 USD (23.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.20% (89.53 USD)
Par fonds propres:
47.58% (11 700.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 3655
NZDCAD 3561
AUDNZD 3319
EURGBP 1194
GBPCAD 1181
USDJPY 878
NZDUSD 811
AUDUSD 677
GBPUSD 562
EURUSD 553
USDCHF 544
EURCAD 344
USDCAD 319
EURAUD 22
EURJPY 19
EURCHF 16
CADCHF 12
GBPAUD 11
CHFJPY 10
AUDCHF 10
GBPJPY 5
GBPCHF 4
AUDJPY 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 9K
NZDCAD 5.7K
AUDNZD -294
EURGBP -130
GBPCAD 444
USDJPY 972
NZDUSD 2.7K
AUDUSD 2.6K
GBPUSD 868
EURUSD 302
USDCHF -485
EURCAD -177
USDCAD 629
EURAUD 13
EURJPY 2
EURCHF -2
CADCHF -9
GBPAUD 5
CHFJPY -4
AUDCHF -5
GBPJPY -6
GBPCHF -5
AUDJPY -1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 402K
NZDCAD 273K
AUDNZD 39K
EURGBP 22K
GBPCAD 63K
USDJPY 119K
NZDUSD 78K
AUDUSD 87K
GBPUSD 57K
EURUSD 54K
USDCHF -26K
EURCAD 33K
USDCAD 44K
EURAUD 782
EURJPY 195
EURCHF 0
CADCHF -59
GBPAUD 318
CHFJPY 11
AUDCHF -59
GBPJPY -181
GBPCHF -228
AUDJPY -4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +81.19 USD
Pire transaction: -142 USD
Gains consécutifs maximales: 78
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +687.27 USD
Perte consécutive maximale: -427.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
MarketFinancials-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.34 × 682
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
FairForex-LIVE
0.67 × 3
OneRoyal-Server
1.00 × 1
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.02 × 1827
Exness-MT5Real2
1.08 × 24
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
1.33 × 20903
ICMarketsSC-MT5
1.47 × 54246
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
1.55 × 855
PUPrime-Live
1.62 × 34
ICMarkets-MT5
1.63 × 12598
ICMarketsEU-MT5-2
1.75 × 426
itexsys-Platform
1.75 × 8
GoMarkets-Live
1.86 × 72
163 plus...
SalarymanEA 

Expect lots of trades (up to 200), we usually have positions opened all days of the week.

This is an experimental settings and not available in EA functionality by now.

Aucun avis
2025.04.11 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 12:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.11 11:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.09 17:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 21:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.11.07 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.06 17:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 15:02
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.11.07 15:13
No swaps are charged
2023.11.07 15:13
No swaps are charged
2023.11.07 14:04
No swaps are charged
2023.11.07 14:04
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Salaryman Hyperactive
30 USD par mois
195%
0
0
USD
29K
USD
202
99%
17 709
66%
96%
1.36
1.25
USD
62%
1:500
