Trades:
17 709
Bénéfice trades:
11 749 (66.34%)
Perte trades:
5 960 (33.66%)
Meilleure transaction:
81.19 USD
Pire transaction:
-142.13 USD
Bénéfice brut:
82 828.31 USD (3 963 219 pips)
Perte brute:
-60 637.46 USD (2 717 075 pips)
Gains consécutifs maximales:
94 (687.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 555.61 USD (78)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
95.68%
Charge de dépôt maximale:
9.47%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
227
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
5.18
Longs trades:
8 759 (49.46%)
Courts trades:
8 950 (50.54%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
1.25 USD
Bénéfice moyen:
7.05 USD
Perte moyenne:
-10.17 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-427.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-590.98 USD (15)
Croissance mensuelle:
-7.24%
Prévision annuelle:
-87.90%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
59.16 USD
Maximal:
4 281.74 USD (23.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
62.20% (89.53 USD)
Par fonds propres:
47.58% (11 700.78 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|3655
|NZDCAD
|3561
|AUDNZD
|3319
|EURGBP
|1194
|GBPCAD
|1181
|USDJPY
|878
|NZDUSD
|811
|AUDUSD
|677
|GBPUSD
|562
|EURUSD
|553
|USDCHF
|544
|EURCAD
|344
|USDCAD
|319
|EURAUD
|22
|EURJPY
|19
|EURCHF
|16
|CADCHF
|12
|GBPAUD
|11
|CHFJPY
|10
|AUDCHF
|10
|GBPJPY
|5
|GBPCHF
|4
|AUDJPY
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|9K
|NZDCAD
|5.7K
|AUDNZD
|-294
|EURGBP
|-130
|GBPCAD
|444
|USDJPY
|972
|NZDUSD
|2.7K
|AUDUSD
|2.6K
|GBPUSD
|868
|EURUSD
|302
|USDCHF
|-485
|EURCAD
|-177
|USDCAD
|629
|EURAUD
|13
|EURJPY
|2
|EURCHF
|-2
|CADCHF
|-9
|GBPAUD
|5
|CHFJPY
|-4
|AUDCHF
|-5
|GBPJPY
|-6
|GBPCHF
|-5
|AUDJPY
|-1
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|402K
|NZDCAD
|273K
|AUDNZD
|39K
|EURGBP
|22K
|GBPCAD
|63K
|USDJPY
|119K
|NZDUSD
|78K
|AUDUSD
|87K
|GBPUSD
|57K
|EURUSD
|54K
|USDCHF
|-26K
|EURCAD
|33K
|USDCAD
|44K
|EURAUD
|782
|EURJPY
|195
|EURCHF
|0
|CADCHF
|-59
|GBPAUD
|318
|CHFJPY
|11
|AUDCHF
|-59
|GBPJPY
|-181
|GBPCHF
|-228
|AUDJPY
|-4
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +81.19 USD
Pire transaction: -142 USD
Gains consécutifs maximales: 78
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +687.27 USD
Perte consécutive maximale: -427.54 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
SalarymanEA
Expect lots of trades (up to 200), we usually have positions opened all days of the week.
This is an experimental settings and not available in EA functionality by now.
Aucun avis
