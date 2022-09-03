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Сигналы / MetaTrader 5 / SingRUB
Rustam Kerimov

SingRUB

Rustam Kerimov
Rustam Kerimov

Rustam Kerimov

0 отзывов
246 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 -41%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
937
Прибыльных трейдов:
761 (81.21%)
Убыточных трейдов:
176 (18.78%)
Лучший трейд:
530 219.75 RUB
Худший трейд:
-1 003 285.82 RUB
Общая прибыль:
7 095 580.47 RUB (1 439 749 pips)
Общий убыток:
-7 614 500.52 RUB (1 799 922 pips)
Макс. серия выигрышей:
136 (276 473.88 RUB)
Макс. прибыль в серии:
588 066.64 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
99.64%
Макс. загрузка депозита:
123.29%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
437 (46.64%)
Коротких трейдов:
500 (53.36%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-553.81 RUB
Средняя прибыль:
9 324.02 RUB
Средний убыток:
-43 264.21 RUB
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 047 860.60 RUB)
Макс. убыток в серии:
-2 047 860.60 RUB (7)
Прирост в месяц:
-47.42%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
652 008.80 RUB
Максимальная:
2 142 865.84 RUB (143.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.10% (2 043 839.65 RUB)
По эквити:
68.99% (455 470.92 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDrfd 135
XAGUSDrfd 86
XAUUSDrfd 75
#LCO 61
USDCHFrfd 52
EURAUDrfd 43
USDCADrfd 40
AUDUSDrfd 39
USDJPYrfd 34
GBPUSDrfd 34
AUDCADrfd 33
NZDUSDrfd 33
GBPCADrfd 32
EURGBPrfd 30
EURCADrfd 28
USDNOKrfd 27
AUDNZDrfd 26
EURNZDrfd 25
CHFJPYrfd 18
AUDJPYrfd 18
GBPAUDrfd 18
EURJPYrfd 16
USDRUBrfd 15
GBPJPYrfd 9
EURRUBrfd 8
#SBER 1
#VTBR 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDrfd 2K
XAGUSDrfd -22K
XAUUSDrfd -4.6K
#LCO 15K
USDCHFrfd 1.1K
EURAUDrfd 299
USDCADrfd -477
AUDUSDrfd 446
USDJPYrfd 758
GBPUSDrfd 977
AUDCADrfd -386
NZDUSDrfd -2K
GBPCADrfd 804
EURGBPrfd 554
EURCADrfd 512
USDNOKrfd -698
AUDNZDrfd -1.5K
EURNZDrfd 639
CHFJPYrfd 106
AUDJPYrfd 45
GBPAUDrfd 238
EURJPYrfd -588
USDRUBrfd 283
GBPJPYrfd 44
EURRUBrfd 195
#SBER 0
#VTBR 1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDrfd 18K
XAGUSDrfd -641K
XAUUSDrfd 9.4K
#LCO -889
USDCHFrfd 16K
EURAUDrfd 11K
USDCADrfd 3.8K
AUDUSDrfd 8.9K
USDJPYrfd 12K
GBPUSDrfd 10K
AUDCADrfd 5.4K
NZDUSDrfd 5K
GBPCADrfd 5.8K
EURGBPrfd 5K
EURCADrfd 8.1K
USDNOKrfd 11K
AUDNZDrfd 2.2K
EURNZDrfd 14K
CHFJPYrfd 4.6K
AUDJPYrfd 2.3K
GBPAUDrfd 8.3K
EURJPYrfd -165
USDRUBrfd 50K
GBPJPYrfd 3.4K
EURRUBrfd 68K
#SBER 30
#VTBR 41
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +530 219.75 RUB
Худший трейд: -1 003 286 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +276 473.88 RUB
Макс. убыток в серии: -2 047 860.60 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.07.31 02:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 00:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 12:06
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1702 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.12 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.12 10:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.12 00:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 22:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 20:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 14:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 04:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.27 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.27 06:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.24 16:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SingRUB
30 USD в месяц
-41%
0
0
USD
199K
RUB
246
0%
937
81%
100%
0.93
-553.81
RUB
91%
1:40
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