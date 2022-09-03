- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
937
Прибыльных трейдов:
761 (81.21%)
Убыточных трейдов:
176 (18.78%)
Лучший трейд:
530 219.75 RUB
Худший трейд:
-1 003 285.82 RUB
Общая прибыль:
7 095 580.47 RUB (1 439 749 pips)
Общий убыток:
-7 614 500.52 RUB (1 799 922 pips)
Макс. серия выигрышей:
136 (276 473.88 RUB)
Макс. прибыль в серии:
588 066.64 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
99.64%
Макс. загрузка депозита:
123.29%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
437 (46.64%)
Коротких трейдов:
500 (53.36%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-553.81 RUB
Средняя прибыль:
9 324.02 RUB
Средний убыток:
-43 264.21 RUB
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 047 860.60 RUB)
Макс. убыток в серии:
-2 047 860.60 RUB (7)
Прирост в месяц:
-47.42%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
652 008.80 RUB
Максимальная:
2 142 865.84 RUB (143.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.10% (2 043 839.65 RUB)
По эквити:
68.99% (455 470.92 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|135
|XAGUSDrfd
|86
|XAUUSDrfd
|75
|#LCO
|61
|USDCHFrfd
|52
|EURAUDrfd
|43
|USDCADrfd
|40
|AUDUSDrfd
|39
|USDJPYrfd
|34
|GBPUSDrfd
|34
|AUDCADrfd
|33
|NZDUSDrfd
|33
|GBPCADrfd
|32
|EURGBPrfd
|30
|EURCADrfd
|28
|USDNOKrfd
|27
|AUDNZDrfd
|26
|EURNZDrfd
|25
|CHFJPYrfd
|18
|AUDJPYrfd
|18
|GBPAUDrfd
|18
|EURJPYrfd
|16
|USDRUBrfd
|15
|GBPJPYrfd
|9
|EURRUBrfd
|8
|#SBER
|1
|#VTBR
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDrfd
|2K
|XAGUSDrfd
|-22K
|XAUUSDrfd
|-4.6K
|#LCO
|15K
|USDCHFrfd
|1.1K
|EURAUDrfd
|299
|USDCADrfd
|-477
|AUDUSDrfd
|446
|USDJPYrfd
|758
|GBPUSDrfd
|977
|AUDCADrfd
|-386
|NZDUSDrfd
|-2K
|GBPCADrfd
|804
|EURGBPrfd
|554
|EURCADrfd
|512
|USDNOKrfd
|-698
|AUDNZDrfd
|-1.5K
|EURNZDrfd
|639
|CHFJPYrfd
|106
|AUDJPYrfd
|45
|GBPAUDrfd
|238
|EURJPYrfd
|-588
|USDRUBrfd
|283
|GBPJPYrfd
|44
|EURRUBrfd
|195
|#SBER
|0
|#VTBR
|1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDrfd
|18K
|XAGUSDrfd
|-641K
|XAUUSDrfd
|9.4K
|#LCO
|-889
|USDCHFrfd
|16K
|EURAUDrfd
|11K
|USDCADrfd
|3.8K
|AUDUSDrfd
|8.9K
|USDJPYrfd
|12K
|GBPUSDrfd
|10K
|AUDCADrfd
|5.4K
|NZDUSDrfd
|5K
|GBPCADrfd
|5.8K
|EURGBPrfd
|5K
|EURCADrfd
|8.1K
|USDNOKrfd
|11K
|AUDNZDrfd
|2.2K
|EURNZDrfd
|14K
|CHFJPYrfd
|4.6K
|AUDJPYrfd
|2.3K
|GBPAUDrfd
|8.3K
|EURJPYrfd
|-165
|USDRUBrfd
|50K
|GBPJPYrfd
|3.4K
|EURRUBrfd
|68K
|#SBER
|30
|#VTBR
|41
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +530 219.75 RUB
Худший трейд: -1 003 286 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +276 473.88 RUB
Макс. убыток в серии: -2 047 860.60 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-41%
0
0
USD
USD
199K
RUB
RUB
246
0%
937
81%
100%
0.93
-553.81
RUB
RUB
91%
1:40