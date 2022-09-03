信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SingRUB
Rustam Kerimov

SingRUB

Rustam Kerimov
Rustam Kerimov

Rustam Kerimov

0条评论
可靠性
247
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 3%
AlfaForexRU-Real
1:40
如何订阅？
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
940
盈利交易:
764 (81.27%)
亏损交易:
176 (18.72%)
最好交易:
530 219.75 RUB
最差交易:
-1 003 285.82 RUB
毛利:
7 242 579.99 RUB (1 516 141 pips)
毛利亏损:
-7 614 500.52 RUB (1 799 922 pips)
最大连续赢利:
136 (276 473.88 RUB)
最大连续盈利:
588 066.64 RUB (5)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
99.64%
最大入金加载:
123.29%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.17
长期交易:
440 (46.81%)
短期交易:
500 (53.19%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-395.66 RUB
平均利润:
9 479.82 RUB
平均损失:
-43 264.21 RUB
最大连续失误:
7 (-2 047 860.60 RUB)
最大连续亏损:
-2 047 860.60 RUB (7)
每月增长:
-8.53%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
652 008.80 RUB
最大值:
2 142 865.84 RUB (143.41%)
相对跌幅:
结余:
91.10% (2 043 839.65 RUB)
净值:
68.99% (455 470.92 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDrfd 135
XAGUSDrfd 87
XAUUSDrfd 76
#LCO 62
USDCHFrfd 52
EURAUDrfd 43
USDCADrfd 40
AUDUSDrfd 39
USDJPYrfd 34
GBPUSDrfd 34
AUDCADrfd 33
NZDUSDrfd 33
GBPCADrfd 32
EURGBPrfd 30
EURCADrfd 28
USDNOKrfd 27
AUDNZDrfd 26
EURNZDrfd 25
CHFJPYrfd 18
AUDJPYrfd 18
GBPAUDrfd 18
EURJPYrfd 16
USDRUBrfd 15
GBPJPYrfd 9
EURRUBrfd 8
#SBER 1
#VTBR 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDrfd 2K
XAGUSDrfd -21K
XAUUSDrfd -4.3K
#LCO 16K
USDCHFrfd 1.1K
EURAUDrfd 299
USDCADrfd -477
AUDUSDrfd 446
USDJPYrfd 758
GBPUSDrfd 977
AUDCADrfd -386
NZDUSDrfd -2K
GBPCADrfd 804
EURGBPrfd 554
EURCADrfd 512
USDNOKrfd -698
AUDNZDrfd -1.5K
EURNZDrfd 639
CHFJPYrfd 106
AUDJPYrfd 45
GBPAUDrfd 238
EURJPYrfd -588
USDRUBrfd 283
GBPJPYrfd 44
EURRUBrfd 195
#SBER 0
#VTBR 1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDrfd 18K
XAGUSDrfd -576K
XAUUSDrfd 20K
#LCO -671
USDCHFrfd 16K
EURAUDrfd 11K
USDCADrfd 3.8K
AUDUSDrfd 8.9K
USDJPYrfd 12K
GBPUSDrfd 10K
AUDCADrfd 5.4K
NZDUSDrfd 5K
GBPCADrfd 5.8K
EURGBPrfd 5K
EURCADrfd 8.1K
USDNOKrfd 11K
AUDNZDrfd 2.2K
EURNZDrfd 14K
CHFJPYrfd 4.6K
AUDJPYrfd 2.3K
GBPAUDrfd 8.3K
EURJPYrfd -165
USDRUBrfd 50K
GBPJPYrfd 3.4K
EURRUBrfd 68K
#SBER 30
#VTBR 41
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +530 219.75 RUB
最差交易: -1 003 286 RUB
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +276 473.88 RUB
最大连续亏损: -2 047 860.60 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.11 11:27
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1724 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 02:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.27 00:54
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 12:06
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1702 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 12:30
Share of days for 80% of growth is too low
2026.06.24 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.24 12:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.12 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.12 10:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.12 00:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 22:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 20:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.11 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.05 14:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.05.28 04:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.05.27 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.27 14:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.05.27 06:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SingRUB
每月30 USD
3%
0
0
USD
346K
RUB
247
0%
940
81%
100%
0.95
-395.66
RUB
91%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载