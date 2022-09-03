- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
940
盈利交易:
764 (81.27%)
亏损交易:
176 (18.72%)
最好交易:
530 219.75 RUB
最差交易:
-1 003 285.82 RUB
毛利:
7 242 579.99 RUB (1 516 141 pips)
毛利亏损:
-7 614 500.52 RUB (1 799 922 pips)
最大连续赢利:
136 (276 473.88 RUB)
最大连续盈利:
588 066.64 RUB (5)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
99.64%
最大入金加载:
123.29%
最近交易:
21 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.17
长期交易:
440 (46.81%)
短期交易:
500 (53.19%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-395.66 RUB
平均利润:
9 479.82 RUB
平均损失:
-43 264.21 RUB
最大连续失误:
7 (-2 047 860.60 RUB)
最大连续亏损:
-2 047 860.60 RUB (7)
每月增长:
-8.53%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
652 008.80 RUB
最大值:
2 142 865.84 RUB (143.41%)
相对跌幅:
结余:
91.10% (2 043 839.65 RUB)
净值:
68.99% (455 470.92 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|135
|XAGUSDrfd
|87
|XAUUSDrfd
|76
|#LCO
|62
|USDCHFrfd
|52
|EURAUDrfd
|43
|USDCADrfd
|40
|AUDUSDrfd
|39
|USDJPYrfd
|34
|GBPUSDrfd
|34
|AUDCADrfd
|33
|NZDUSDrfd
|33
|GBPCADrfd
|32
|EURGBPrfd
|30
|EURCADrfd
|28
|USDNOKrfd
|27
|AUDNZDrfd
|26
|EURNZDrfd
|25
|CHFJPYrfd
|18
|AUDJPYrfd
|18
|GBPAUDrfd
|18
|EURJPYrfd
|16
|USDRUBrfd
|15
|GBPJPYrfd
|9
|EURRUBrfd
|8
|#SBER
|1
|#VTBR
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDrfd
|2K
|XAGUSDrfd
|-21K
|XAUUSDrfd
|-4.3K
|#LCO
|16K
|USDCHFrfd
|1.1K
|EURAUDrfd
|299
|USDCADrfd
|-477
|AUDUSDrfd
|446
|USDJPYrfd
|758
|GBPUSDrfd
|977
|AUDCADrfd
|-386
|NZDUSDrfd
|-2K
|GBPCADrfd
|804
|EURGBPrfd
|554
|EURCADrfd
|512
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|-698
|AUDNZDrfd
|-1.5K
|EURNZDrfd
|639
|CHFJPYrfd
|106
|AUDJPYrfd
|45
|GBPAUDrfd
|238
|EURJPYrfd
|-588
|USDRUBrfd
|283
|GBPJPYrfd
|44
|EURRUBrfd
|195
|#SBER
|0
|#VTBR
|1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDrfd
|18K
|XAGUSDrfd
|-576K
|XAUUSDrfd
|20K
|#LCO
|-671
|USDCHFrfd
|16K
|EURAUDrfd
|11K
|USDCADrfd
|3.8K
|AUDUSDrfd
|8.9K
|USDJPYrfd
|12K
|GBPUSDrfd
|10K
|AUDCADrfd
|5.4K
|NZDUSDrfd
|5K
|GBPCADrfd
|5.8K
|EURGBPrfd
|5K
|EURCADrfd
|8.1K
|USDNOKrfd
|11K
|AUDNZDrfd
|2.2K
|EURNZDrfd
|14K
|CHFJPYrfd
|4.6K
|AUDJPYrfd
|2.3K
|GBPAUDrfd
|8.3K
|EURJPYrfd
|-165
|USDRUBrfd
|50K
|GBPJPYrfd
|3.4K
|EURRUBrfd
|68K
|#SBER
|30
|#VTBR
|41
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +530 219.75 RUB
最差交易: -1 003 286 RUB
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +276 473.88 RUB
最大连续亏损: -2 047 860.60 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
3%
0
0
USD
USD
346K
RUB
RUB
247
0%
940
81%
100%
0.95
-395.66
RUB
RUB
91%
1:40