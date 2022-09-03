SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SingRUB
Rustam Kerimov

SingRUB

Rustam Kerimov
0 avis
Fiabilité
203 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2021 340%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
704
Bénéfice trades:
616 (87.50%)
Perte trades:
88 (12.50%)
Meilleure transaction:
199 523.76 RUB
Pire transaction:
-302 438.81 RUB
Bénéfice brut:
1 159 634.02 RUB (511 331 pips)
Perte brute:
-699 102.57 RUB (217 604 pips)
Gains consécutifs maximales:
136 (276 473.88 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
305 010.38 RUB (10)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
98.64%
Charge de dépôt maximale:
123.29%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.01
Longs trades:
243 (34.52%)
Courts trades:
461 (65.48%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
654.16 RUB
Bénéfice moyen:
1 882.52 RUB
Perte moyenne:
-7 944.35 RUB
Pertes consécutives maximales:
5 (-8 237.63 RUB)
Perte consécutive maximale:
-456 636.17 RUB (2)
Croissance mensuelle:
15.96%
Prévision annuelle:
193.67%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
125 662.51 RUB
Maximal:
456 636.17 RUB (136.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.06% (25 143.65 RUB)
Par fonds propres:
68.99% (455 470.92 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDrfd 127
USDCHFrfd 51
EURAUDrfd 42
USDCADrfd 40
AUDUSDrfd 37
AUDCADrfd 32
USDJPYrfd 32
GBPCADrfd 32
EURGBPrfd 30
NZDUSDrfd 30
GBPUSDrfd 29
EURCADrfd 27
USDNOKrfd 27
AUDNZDrfd 25
EURNZDrfd 24
XAUUSDrfd 23
CHFJPYrfd 18
AUDJPYrfd 18
GBPAUDrfd 18
USDRUBrfd 15
EURJPYrfd 11
GBPJPYrfd 8
EURRUBrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDrfd 1.1K
USDCHFrfd 1.1K
EURAUDrfd 139
USDCADrfd -477
AUDUSDrfd 341
AUDCADrfd 364
USDJPYrfd 501
GBPCADrfd 804
EURGBPrfd 554
NZDUSDrfd -2K
GBPUSDrfd 403
EURCADrfd 446
USDNOKrfd -698
AUDNZDrfd 409
EURNZDrfd 630
XAUUSDrfd 3.1K
CHFJPYrfd 106
AUDJPYrfd 45
GBPAUDrfd 238
USDRUBrfd 283
EURJPYrfd 40
GBPJPYrfd 39
EURRUBrfd 195
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDrfd 17K
USDCHFrfd 16K
EURAUDrfd 10K
USDCADrfd 3.8K
AUDUSDrfd 8.7K
AUDCADrfd 6.1K
USDJPYrfd 10K
GBPCADrfd 5.8K
EURGBPrfd 5K
NZDUSDrfd 4.8K
GBPUSDrfd 8.8K
EURCADrfd 7.8K
USDNOKrfd 11K
AUDNZDrfd 4.2K
EURNZDrfd 14K
XAUUSDrfd 21K
CHFJPYrfd 4.6K
AUDJPYrfd 2.3K
GBPAUDrfd 8.3K
USDRUBrfd 50K
EURJPYrfd 2.8K
GBPJPYrfd 3.3K
EURRUBrfd 68K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +199 523.76 RUB
Pire transaction: -302 439 RUB
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +276 473.88 RUB
Perte consécutive maximale: -8 237.63 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 04:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.26 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 07:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
