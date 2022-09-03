- Croissance
Trades:
704
Bénéfice trades:
616 (87.50%)
Perte trades:
88 (12.50%)
Meilleure transaction:
199 523.76 RUB
Pire transaction:
-302 438.81 RUB
Bénéfice brut:
1 159 634.02 RUB (511 331 pips)
Perte brute:
-699 102.57 RUB (217 604 pips)
Gains consécutifs maximales:
136 (276 473.88 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
305 010.38 RUB (10)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Activité de trading:
98.64%
Charge de dépôt maximale:
123.29%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.01
Longs trades:
243 (34.52%)
Courts trades:
461 (65.48%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
654.16 RUB
Bénéfice moyen:
1 882.52 RUB
Perte moyenne:
-7 944.35 RUB
Pertes consécutives maximales:
5 (-8 237.63 RUB)
Perte consécutive maximale:
-456 636.17 RUB (2)
Croissance mensuelle:
15.96%
Prévision annuelle:
193.67%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
125 662.51 RUB
Maximal:
456 636.17 RUB (136.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.06% (25 143.65 RUB)
Par fonds propres:
68.99% (455 470.92 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|127
|USDCHFrfd
|51
|EURAUDrfd
|42
|USDCADrfd
|40
|AUDUSDrfd
|37
|AUDCADrfd
|32
|USDJPYrfd
|32
|GBPCADrfd
|32
|EURGBPrfd
|30
|NZDUSDrfd
|30
|GBPUSDrfd
|29
|EURCADrfd
|27
|USDNOKrfd
|27
|AUDNZDrfd
|25
|EURNZDrfd
|24
|XAUUSDrfd
|23
|CHFJPYrfd
|18
|AUDJPYrfd
|18
|GBPAUDrfd
|18
|USDRUBrfd
|15
|EURJPYrfd
|11
|GBPJPYrfd
|8
|EURRUBrfd
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDrfd
|1.1K
|USDCHFrfd
|1.1K
|EURAUDrfd
|139
|USDCADrfd
|-477
|AUDUSDrfd
|341
|AUDCADrfd
|364
|USDJPYrfd
|501
|GBPCADrfd
|804
|EURGBPrfd
|554
|NZDUSDrfd
|-2K
|GBPUSDrfd
|403
|EURCADrfd
|446
|USDNOKrfd
|-698
|AUDNZDrfd
|409
|EURNZDrfd
|630
|XAUUSDrfd
|3.1K
|CHFJPYrfd
|106
|AUDJPYrfd
|45
|GBPAUDrfd
|238
|USDRUBrfd
|283
|EURJPYrfd
|40
|GBPJPYrfd
|39
|EURRUBrfd
|195
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDrfd
|17K
|USDCHFrfd
|16K
|EURAUDrfd
|10K
|USDCADrfd
|3.8K
|AUDUSDrfd
|8.7K
|AUDCADrfd
|6.1K
|USDJPYrfd
|10K
|GBPCADrfd
|5.8K
|EURGBPrfd
|5K
|NZDUSDrfd
|4.8K
|GBPUSDrfd
|8.8K
|EURCADrfd
|7.8K
|USDNOKrfd
|11K
|AUDNZDrfd
|4.2K
|EURNZDrfd
|14K
|XAUUSDrfd
|21K
|CHFJPYrfd
|4.6K
|AUDJPYrfd
|2.3K
|GBPAUDrfd
|8.3K
|USDRUBrfd
|50K
|EURJPYrfd
|2.8K
|GBPJPYrfd
|3.3K
|EURRUBrfd
|68K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
