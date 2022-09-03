- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
704
Profit Trade:
616 (87.50%)
Loss Trade:
88 (12.50%)
Best Trade:
199 523.76 RUB
Worst Trade:
-302 438.81 RUB
Profitto lordo:
1 159 634.02 RUB (511 331 pips)
Perdita lorda:
-699 102.57 RUB (217 604 pips)
Vincite massime consecutive:
136 (276 473.88 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
305 010.38 RUB (10)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
98.64%
Massimo carico di deposito:
123.29%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
243 (34.52%)
Short Trade:
461 (65.48%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
654.16 RUB
Profitto medio:
1 882.52 RUB
Perdita media:
-7 944.35 RUB
Massime perdite consecutive:
5 (-8 237.63 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-456 636.17 RUB (2)
Crescita mensile:
15.96%
Previsione annuale:
193.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
125 662.51 RUB
Massimale:
456 636.17 RUB (136.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.06% (25 143.65 RUB)
Per equità:
68.99% (455 470.92 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|127
|USDCHFrfd
|51
|EURAUDrfd
|42
|USDCADrfd
|40
|AUDUSDrfd
|37
|AUDCADrfd
|32
|USDJPYrfd
|32
|GBPCADrfd
|32
|EURGBPrfd
|30
|NZDUSDrfd
|30
|GBPUSDrfd
|29
|EURCADrfd
|27
|USDNOKrfd
|27
|AUDNZDrfd
|25
|EURNZDrfd
|24
|XAUUSDrfd
|23
|CHFJPYrfd
|18
|AUDJPYrfd
|18
|GBPAUDrfd
|18
|USDRUBrfd
|15
|EURJPYrfd
|11
|GBPJPYrfd
|8
|EURRUBrfd
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDrfd
|1.1K
|USDCHFrfd
|1.1K
|EURAUDrfd
|139
|USDCADrfd
|-477
|AUDUSDrfd
|341
|AUDCADrfd
|364
|USDJPYrfd
|501
|GBPCADrfd
|804
|EURGBPrfd
|554
|NZDUSDrfd
|-2K
|GBPUSDrfd
|403
|EURCADrfd
|446
|USDNOKrfd
|-698
|AUDNZDrfd
|409
|EURNZDrfd
|630
|XAUUSDrfd
|3.1K
|CHFJPYrfd
|106
|AUDJPYrfd
|45
|GBPAUDrfd
|238
|USDRUBrfd
|283
|EURJPYrfd
|40
|GBPJPYrfd
|39
|EURRUBrfd
|195
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDrfd
|17K
|USDCHFrfd
|16K
|EURAUDrfd
|10K
|USDCADrfd
|3.8K
|AUDUSDrfd
|8.7K
|AUDCADrfd
|6.1K
|USDJPYrfd
|10K
|GBPCADrfd
|5.8K
|EURGBPrfd
|5K
|NZDUSDrfd
|4.8K
|GBPUSDrfd
|8.8K
|EURCADrfd
|7.8K
|USDNOKrfd
|11K
|AUDNZDrfd
|4.2K
|EURNZDrfd
|14K
|XAUUSDrfd
|21K
|CHFJPYrfd
|4.6K
|AUDJPYrfd
|2.3K
|GBPAUDrfd
|8.3K
|USDRUBrfd
|50K
|EURJPYrfd
|2.8K
|GBPJPYrfd
|3.3K
|EURRUBrfd
|68K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +199 523.76 RUB
Worst Trade: -302 439 RUB
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +276 473.88 RUB
Massima perdita consecutiva: -8 237.63 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
