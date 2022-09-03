SegnaliSezioni
Rustam Kerimov

SingRUB

Rustam Kerimov
0 recensioni
Affidabilità
203 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 340%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
704
Profit Trade:
616 (87.50%)
Loss Trade:
88 (12.50%)
Best Trade:
199 523.76 RUB
Worst Trade:
-302 438.81 RUB
Profitto lordo:
1 159 634.02 RUB (511 331 pips)
Perdita lorda:
-699 102.57 RUB (217 604 pips)
Vincite massime consecutive:
136 (276 473.88 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
305 010.38 RUB (10)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
98.64%
Massimo carico di deposito:
123.29%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.01
Long Trade:
243 (34.52%)
Short Trade:
461 (65.48%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
654.16 RUB
Profitto medio:
1 882.52 RUB
Perdita media:
-7 944.35 RUB
Massime perdite consecutive:
5 (-8 237.63 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-456 636.17 RUB (2)
Crescita mensile:
15.96%
Previsione annuale:
193.67%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
125 662.51 RUB
Massimale:
456 636.17 RUB (136.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
83.06% (25 143.65 RUB)
Per equità:
68.99% (455 470.92 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDrfd 127
USDCHFrfd 51
EURAUDrfd 42
USDCADrfd 40
AUDUSDrfd 37
AUDCADrfd 32
USDJPYrfd 32
GBPCADrfd 32
EURGBPrfd 30
NZDUSDrfd 30
GBPUSDrfd 29
EURCADrfd 27
USDNOKrfd 27
AUDNZDrfd 25
EURNZDrfd 24
XAUUSDrfd 23
CHFJPYrfd 18
AUDJPYrfd 18
GBPAUDrfd 18
USDRUBrfd 15
EURJPYrfd 11
GBPJPYrfd 8
EURRUBrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDrfd 1.1K
USDCHFrfd 1.1K
EURAUDrfd 139
USDCADrfd -477
AUDUSDrfd 341
AUDCADrfd 364
USDJPYrfd 501
GBPCADrfd 804
EURGBPrfd 554
NZDUSDrfd -2K
GBPUSDrfd 403
EURCADrfd 446
USDNOKrfd -698
AUDNZDrfd 409
EURNZDrfd 630
XAUUSDrfd 3.1K
CHFJPYrfd 106
AUDJPYrfd 45
GBPAUDrfd 238
USDRUBrfd 283
EURJPYrfd 40
GBPJPYrfd 39
EURRUBrfd 195
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDrfd 17K
USDCHFrfd 16K
EURAUDrfd 10K
USDCADrfd 3.8K
AUDUSDrfd 8.7K
AUDCADrfd 6.1K
USDJPYrfd 10K
GBPCADrfd 5.8K
EURGBPrfd 5K
NZDUSDrfd 4.8K
GBPUSDrfd 8.8K
EURCADrfd 7.8K
USDNOKrfd 11K
AUDNZDrfd 4.2K
EURNZDrfd 14K
XAUUSDrfd 21K
CHFJPYrfd 4.6K
AUDJPYrfd 2.3K
GBPAUDrfd 8.3K
USDRUBrfd 50K
EURJPYrfd 2.8K
GBPJPYrfd 3.3K
EURRUBrfd 68K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +199 523.76 RUB
Worst Trade: -302 439 RUB
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +276 473.88 RUB
Massima perdita consecutiva: -8 237.63 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 04:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.26 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 07:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SingRUB
30USD al mese
340%
0
0
USD
1.3M
RUB
203
0%
704
87%
99%
1.65
654.16
RUB
83%
1:40
Copia

