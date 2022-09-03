- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
704
Kârla kapanan işlemler:
616 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (12.50%)
En iyi işlem:
199 523.76 RUB
En kötü işlem:
-302 438.81 RUB
Brüt kâr:
1 159 634.02 RUB (511 331 pips)
Brüt zarar:
-699 102.57 RUB (217 604 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
136 (276 473.88 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
305 010.38 RUB (10)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
98.64%
Maks. mevduat yükü:
123.29%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
243 (34.52%)
Satış işlemleri:
461 (65.48%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
654.16 RUB
Ortalama kâr:
1 882.52 RUB
Ortalama zarar:
-7 944.35 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8 237.63 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-456 636.17 RUB (2)
Aylık büyüme:
15.96%
Yıllık tahmin:
193.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
125 662.51 RUB
Maksimum:
456 636.17 RUB (136.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.06% (25 143.65 RUB)
Varlığa göre:
68.99% (455 470.92 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDrfd
|127
|USDCHFrfd
|51
|EURAUDrfd
|42
|USDCADrfd
|40
|AUDUSDrfd
|37
|AUDCADrfd
|32
|USDJPYrfd
|32
|GBPCADrfd
|32
|EURGBPrfd
|30
|NZDUSDrfd
|30
|GBPUSDrfd
|29
|EURCADrfd
|27
|USDNOKrfd
|27
|AUDNZDrfd
|25
|EURNZDrfd
|24
|XAUUSDrfd
|23
|CHFJPYrfd
|18
|AUDJPYrfd
|18
|GBPAUDrfd
|18
|USDRUBrfd
|15
|EURJPYrfd
|11
|GBPJPYrfd
|8
|EURRUBrfd
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDrfd
|1.1K
|USDCHFrfd
|1.1K
|EURAUDrfd
|139
|USDCADrfd
|-477
|AUDUSDrfd
|341
|AUDCADrfd
|364
|USDJPYrfd
|501
|GBPCADrfd
|804
|EURGBPrfd
|554
|NZDUSDrfd
|-2K
|GBPUSDrfd
|403
|EURCADrfd
|446
|USDNOKrfd
|-698
|AUDNZDrfd
|409
|EURNZDrfd
|630
|XAUUSDrfd
|3.1K
|CHFJPYrfd
|106
|AUDJPYrfd
|45
|GBPAUDrfd
|238
|USDRUBrfd
|283
|EURJPYrfd
|40
|GBPJPYrfd
|39
|EURRUBrfd
|195
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDrfd
|17K
|USDCHFrfd
|16K
|EURAUDrfd
|10K
|USDCADrfd
|3.8K
|AUDUSDrfd
|8.7K
|AUDCADrfd
|6.1K
|USDJPYrfd
|10K
|GBPCADrfd
|5.8K
|EURGBPrfd
|5K
|NZDUSDrfd
|4.8K
|GBPUSDrfd
|8.8K
|EURCADrfd
|7.8K
|USDNOKrfd
|11K
|AUDNZDrfd
|4.2K
|EURNZDrfd
|14K
|XAUUSDrfd
|21K
|CHFJPYrfd
|4.6K
|AUDJPYrfd
|2.3K
|GBPAUDrfd
|8.3K
|USDRUBrfd
|50K
|EURJPYrfd
|2.8K
|GBPJPYrfd
|3.3K
|EURRUBrfd
|68K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
En iyi işlem: +199 523.76 RUB
En kötü işlem: -302 439 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +276 473.88 RUB
Maksimum ardışık zarar: -8 237.63 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
