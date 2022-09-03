SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / SingRUB
Rustam Kerimov

SingRUB

Rustam Kerimov
0 inceleme
Güvenilirlik
203 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 340%
AlfaForexRU-Real
1:40
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
704
Kârla kapanan işlemler:
616 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
88 (12.50%)
En iyi işlem:
199 523.76 RUB
En kötü işlem:
-302 438.81 RUB
Brüt kâr:
1 159 634.02 RUB (511 331 pips)
Brüt zarar:
-699 102.57 RUB (217 604 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
136 (276 473.88 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
305 010.38 RUB (10)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
98.64%
Maks. mevduat yükü:
123.29%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.01
Alış işlemleri:
243 (34.52%)
Satış işlemleri:
461 (65.48%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
654.16 RUB
Ortalama kâr:
1 882.52 RUB
Ortalama zarar:
-7 944.35 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-8 237.63 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-456 636.17 RUB (2)
Aylık büyüme:
15.96%
Yıllık tahmin:
193.67%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
125 662.51 RUB
Maksimum:
456 636.17 RUB (136.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.06% (25 143.65 RUB)
Varlığa göre:
68.99% (455 470.92 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 127
USDCHFrfd 51
EURAUDrfd 42
USDCADrfd 40
AUDUSDrfd 37
AUDCADrfd 32
USDJPYrfd 32
GBPCADrfd 32
EURGBPrfd 30
NZDUSDrfd 30
GBPUSDrfd 29
EURCADrfd 27
USDNOKrfd 27
AUDNZDrfd 25
EURNZDrfd 24
XAUUSDrfd 23
CHFJPYrfd 18
AUDJPYrfd 18
GBPAUDrfd 18
USDRUBrfd 15
EURJPYrfd 11
GBPJPYrfd 8
EURRUBrfd 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd 1.1K
USDCHFrfd 1.1K
EURAUDrfd 139
USDCADrfd -477
AUDUSDrfd 341
AUDCADrfd 364
USDJPYrfd 501
GBPCADrfd 804
EURGBPrfd 554
NZDUSDrfd -2K
GBPUSDrfd 403
EURCADrfd 446
USDNOKrfd -698
AUDNZDrfd 409
EURNZDrfd 630
XAUUSDrfd 3.1K
CHFJPYrfd 106
AUDJPYrfd 45
GBPAUDrfd 238
USDRUBrfd 283
EURJPYrfd 40
GBPJPYrfd 39
EURRUBrfd 195
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd 17K
USDCHFrfd 16K
EURAUDrfd 10K
USDCADrfd 3.8K
AUDUSDrfd 8.7K
AUDCADrfd 6.1K
USDJPYrfd 10K
GBPCADrfd 5.8K
EURGBPrfd 5K
NZDUSDrfd 4.8K
GBPUSDrfd 8.8K
EURCADrfd 7.8K
USDNOKrfd 11K
AUDNZDrfd 4.2K
EURNZDrfd 14K
XAUUSDrfd 21K
CHFJPYrfd 4.6K
AUDJPYrfd 2.3K
GBPAUDrfd 8.3K
USDRUBrfd 50K
EURJPYrfd 2.8K
GBPJPYrfd 3.3K
EURRUBrfd 68K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +199 523.76 RUB
En kötü işlem: -302 439 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +276 473.88 RUB
Maksimum ardışık zarar: -8 237.63 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.10.14 12:57
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 09:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.29 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.28 04:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.26 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 12:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 08:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 07:10
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 03:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SingRUB
Ayda 30 USD
340%
0
0
USD
1.3M
RUB
203
0%
704
87%
99%
1.65
654.16
RUB
83%
1:40
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.