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信号 / MetaTrader 5 / Tharos II
Jose Luis Thenier Villa

Tharos II

Jose Luis Thenier Villa
Jose Luis Thenier Villa

Jose Luis Thenier Villa

5 (1)
3 产品 5 信号
0条评论
可靠性
271
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 1 217%
ICMarketsSC-MT5
1:500
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
5 670
盈利交易:
3 861 (68.09%)
亏损交易:
1 809 (31.90%)
最好交易:
171.60 EUR
最差交易:
-496.56 EUR
毛利:
53 863.70 EUR (1 124 147 pips)
毛利亏损:
-35 260.69 EUR (613 971 pips)
最大连续赢利:
61 (1 295.99 EUR)
最大连续盈利:
1 295.99 EUR (61)
夏普比率:
0.11
交易活动:
71.04%
最大入金加载:
29.02%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
2 天
采收率:
7.82
长期交易:
2 801 (49.40%)
短期交易:
2 869 (50.60%)
利润因子:
1.53
预期回报:
3.28 EUR
平均利润:
13.95 EUR
平均损失:
-19.49 EUR
最大连续失误:
20 (-1 149.23 EUR)
最大连续亏损:
-1 968.12 EUR (10)
每月增长:
0.99%
年度预测:
12.03%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
231.45 EUR
最大值:
2 379.02 EUR (22.11%)
相对跌幅:
结余:
30.57% (2 112.31 EUR)
净值:
46.67% (4 285.81 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 1752
AUDCAD 1722
AUDNZD 1448
NZDUSD 171
AUDUSD 170
USDCAD 155
GBPCAD 142
EURGBP 98
EURUSD 5
EURCAD 5
GBPUSD 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 12K
AUDNZD 778
NZDUSD 185
AUDUSD 1.2K
USDCAD 495
GBPCAD 454
EURGBP 168
EURUSD 18
EURCAD 5
GBPUSD 10
XAUUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 119K
AUDCAD 246K
AUDNZD 52K
NZDUSD 2.5K
AUDUSD 21K
USDCAD 24K
GBPCAD 32K
EURGBP 9K
EURUSD 1.8K
EURCAD 669
GBPUSD 941
XAUUSD 5
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +171.60 EUR
最差交易: -497 EUR
最大连续赢利: 61
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 295.99 EUR
最大连续亏损: -1 149.23 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
Bybit-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.64 × 11
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
ICTrading-MT5-4
1.03 × 1519
ICMarketsEU-MT5
1.04 × 1294
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
1.43 × 829
ICMarketsSC-MT5-2
1.49 × 17675
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
1.51 × 395
ICMarketsSC-MT5
1.69 × 51770
TradeMaxGlobal-Live
1.75 × 1186
Darwinex-Live
1.99 × 248
StriforSVG-Live
2.00 × 1
ICMarkets-MT5
2.02 × 8529
JunoMarkets-Server
2.13 × 24
174 更多...
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CustomAdjusted Liquidity Miner EA: Live monitoring with specific settings

Update July 17, 2023: Due to high volatility in the markets we decided to reduce the risk of the strategy, we expect severe change in the trends of most pairs due to an expected reversal in interest rates during 2023 and 2024.

Update May 21, 2024: Same risk size is used but a new model of pulse cycle of the markets is employed, this requires two more currency pairs to be involved UDSCAD and EURGBP, expect more trades and trading frequency; pulses are closed in loss sometimes to protect from unexpected movements.

Update May 4, 2026: Markets are risky this year, max lots algorithm is implemented for extra safety, now you can subscribe even with 1:30 leverage

没有评论
2026.03.03 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.18 08:19
80% of growth achieved within 86 days. This comprises 4.99% of days out of 1723 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.13 19:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 14:53
80% of growth achieved within 84 days. This comprises 5% of days out of 1681 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 13:53
No swaps are charged
2025.07.02 13:53
No swaps are charged
2025.07.02 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.12 08:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.11 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.03 15:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.14 03:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Tharos II
每月30 USD
1 217%
0
0
USD
9.4K
EUR
271
99%
5 670
68%
71%
1.52
3.28
EUR
47%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载