- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1752
|AUDCAD
|1722
|AUDNZD
|1448
|NZDUSD
|171
|AUDUSD
|170
|USDCAD
|155
|GBPCAD
|142
|EURGBP
|98
|EURUSD
|5
|EURCAD
|5
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|12K
|AUDNZD
|778
|NZDUSD
|185
|AUDUSD
|1.2K
|USDCAD
|495
|GBPCAD
|454
|EURGBP
|168
|EURUSD
|18
|EURCAD
|5
|GBPUSD
|10
|XAUUSD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|119K
|AUDCAD
|246K
|AUDNZD
|52K
|NZDUSD
|2.5K
|AUDUSD
|21K
|USDCAD
|24K
|GBPCAD
|32K
|EURGBP
|9K
|EURUSD
|1.8K
|EURCAD
|669
|GBPUSD
|941
|XAUUSD
|5
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 4
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.64 × 11
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|1.03 × 1519
|
ICMarketsEU-MT5
|1.04 × 1294
|
ScopeMarkets-Live
|1.33 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.43 × 829
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.49 × 17675
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.51 × 395
|
ICMarketsSC-MT5
|1.69 × 51770
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.75 × 1186
|
Darwinex-Live
|1.99 × 248
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|2.02 × 8529
|
JunoMarkets-Server
|2.13 × 24
CustomAdjusted Liquidity Miner EA: Live monitoring with specific settings
Update July 17, 2023: Due to high volatility in the markets we decided to reduce the risk of the strategy, we expect severe change in the trends of most pairs due to an expected reversal in interest rates during 2023 and 2024.
Update May 21, 2024: Same risk size is used but a new model of pulse cycle of the markets is employed, this requires two more currency pairs to be involved UDSCAD and EURGBP, expect more trades and trading frequency; pulses are closed in loss sometimes to protect from unexpected movements.
Update May 4, 2026: Markets are risky this year, max lots algorithm is implemented for extra safety, now you can subscribe even with 1:30 leverage
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