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Сигналы / MetaTrader 5 / EEVCC Night Pro Darwinex Stable Mode
Xiaoyu Huang

EEVCC Night Pro Darwinex Stable Mode

Xiaoyu Huang
Xiaoyu Huang

Xiaoyu Huang

4.6 (10)
Я более 10 лет занимаюсь разработкой автоматизированных торговых систем на финансовых рынках.
Фокус на MQL5 и долгосрочную стабильную доходность с большими средствами
17 продуктов 5 сигналов 4 темы 144 комментария
0 отзывов
Надежность
273 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 24%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 617
Прибыльных трейдов:
2 547 (70.41%)
Убыточных трейдов:
1 070 (29.58%)
Лучший трейд:
34.96 USD
Худший трейд:
-122.82 USD
Общая прибыль:
4 571.10 USD (147 133 pips)
Общий убыток:
-4 557.52 USD (130 945 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (55.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
79.35 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
22.60%
Макс. загрузка депозита:
100.49%
Последний трейд:
12 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
1 815 (50.18%)
Коротких трейдов:
1 802 (49.82%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.00 USD
Средняя прибыль:
1.79 USD
Средний убыток:
-4.26 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-483.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-483.21 USD (12)
Прирост в месяц:
1.47%
Годовой прогноз:
17.81%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
109.36 USD
Максимальная:
765.80 USD (80.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.22% (768.70 USD)
По эквити:
23.17% (594.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 648
GBPUSD 540
EURGBP 316
AUDUSD 212
EURAUD 201
USDJPY 193
AUDJPY 184
XAUUSD 177
GBPAUD 161
GBPJPY 156
AUDCAD 142
EURJPY 135
CADJPY 105
USDCHF 85
EURCAD 48
USDCAD 39
EURCHF 38
CADCHF 37
NZDUSD 34
AUDNZD 28
AUDCHF 20
NZDJPY 20
GBPCAD 19
EURNZD 19
CHFJPY 18
GBPNZD 13
GBPCHF 11
USDSGD 8
NZDCHF 5
NZDCAD 3
GDAXI 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 210
GBPUSD -276
EURGBP 80
AUDUSD -25
EURAUD -15
USDJPY 14
AUDJPY 113
XAUUSD -39
GBPAUD 86
GBPJPY -90
AUDCAD 21
EURJPY -11
CADJPY 11
USDCHF 22
EURCAD 15
USDCAD -38
EURCHF -17
CADCHF 29
NZDUSD 38
AUDNZD -68
AUDCHF 13
NZDJPY -16
GBPCAD -9
EURNZD -30
CHFJPY 21
GBPNZD -6
GBPCHF -12
USDSGD 2
NZDCHF -10
NZDCAD 6
GDAXI -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 4.1K
GBPUSD 350
EURGBP 2.4K
AUDUSD -765
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.8K
AUDJPY 2.7K
XAUUSD -2.1K
GBPAUD 4.5K
GBPJPY -241
AUDCAD 856
EURJPY 670
CADJPY 867
USDCHF -346
EURCAD -325
USDCAD -1.9K
EURCHF -1.1K
CADCHF 3.9K
NZDUSD 1.5K
AUDNZD -918
AUDCHF 297
NZDJPY -451
GBPCAD -412
EURNZD -745
CHFJPY 1.2K
GBPNZD -406
GBPCHF -158
USDSGD 148
NZDCHF -29
NZDCAD 133
GDAXI -283
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.96 USD
Худший трейд: -123 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +55.41 USD
Макс. убыток в серии: -483.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6136
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 229
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
Alpari-Real01
3.00 × 1
еще 27...
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EA  Signal

EEVCC Night Pro

https://www.mql5.com/en/market/product/67717/


Нет отзывов
2026.08.04 23:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 21:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 19:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.23 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.10 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.25 02:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 08:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.16 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.12 08:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.09 14:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.31 21:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.20 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.18 05:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 02:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 04:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EEVCC Night Pro Darwinex Stable Mode
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
1.4K
USD
273
66%
3 617
70%
23%
1.00
0.00
USD
30%
1:200
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