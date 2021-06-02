- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 443
Kârla kapanan işlemler:
2 410 (69.99%)
Zararla kapanan işlemler:
1 033 (30.00%)
En iyi işlem:
34.96 USD
En kötü işlem:
-122.82 USD
Brüt kâr:
4 132.53 USD (129 723 pips)
Brüt zarar:
-4 210.30 USD (119 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (55.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.35 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
14.60%
Maks. mevduat yükü:
100.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
1 707 (49.58%)
Satış işlemleri:
1 736 (50.42%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
1.71 USD
Ortalama zarar:
-4.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-483.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-483.21 USD (12)
Aylık büyüme:
0.17%
Yıllık tahmin:
2.08%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
109.36 USD
Maksimum:
765.80 USD (80.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.22% (768.70 USD)
Varlığa göre:
23.17% (594.23 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|644
|GBPUSD
|537
|EURGBP
|314
|EURAUD
|200
|AUDUSD
|198
|USDJPY
|180
|XAUUSD
|177
|AUDJPY
|168
|GBPAUD
|158
|GBPJPY
|149
|AUDCAD
|140
|EURJPY
|128
|CADJPY
|103
|USDCHF
|85
|EURCAD
|48
|USDCAD
|38
|AUDNZD
|28
|NZDUSD
|28
|GBPCAD
|17
|CHFJPY
|14
|AUDCHF
|13
|NZDJPY
|13
|GBPNZD
|13
|EURCHF
|12
|GBPCHF
|11
|EURNZD
|9
|USDSGD
|8
|CADCHF
|6
|GDAXI
|2
|NZDCHF
|2

200 400 600

200 400 600

200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|217
|GBPUSD
|-287
|EURGBP
|75
|EURAUD
|-17
|AUDUSD
|-10
|USDJPY
|-31
|XAUUSD
|-39
|AUDJPY
|80
|GBPAUD
|82
|GBPJPY
|-33
|AUDCAD
|2
|EURJPY
|4
|CADJPY
|4
|USDCHF
|22
|EURCAD
|15
|USDCAD
|-45
|AUDNZD
|-68
|NZDUSD
|15
|GBPCAD
|-16
|CHFJPY
|8
|AUDCHF
|5
|NZDJPY
|-12
|GBPNZD
|-6
|EURCHF
|0
|GBPCHF
|-12
|EURNZD
|-9
|USDSGD
|2
|CADCHF
|-26
|GDAXI
|-3
|NZDCHF
|4

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K

250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|4.2K
|GBPUSD
|179
|EURGBP
|2.4K
|EURAUD
|1K
|AUDUSD
|-609
|USDJPY
|486
|XAUUSD
|-2.1K
|AUDJPY
|1.7K
|GBPAUD
|4.2K
|GBPJPY
|1.3K
|AUDCAD
|473
|EURJPY
|921
|CADJPY
|707
|USDCHF
|-346
|EURCAD
|-325
|USDCAD
|-2.1K
|AUDNZD
|-918
|NZDUSD
|1.1K
|GBPCAD
|-569
|CHFJPY
|752
|AUDCHF
|191
|NZDJPY
|-475
|GBPNZD
|-406
|EURCHF
|53
|GBPCHF
|-158
|EURNZD
|-361
|USDSGD
|148
|CADCHF
|-754
|GDAXI
|-283
|NZDCHF
|118

10K 20K 30K 40K 50K

10K 20K 30K 40K 50K

10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.96 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +55.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -483.21 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1

ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5

TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38

OneRoyal-Server
|0.00 × 2

Exness-MT5Real
|0.00 × 3

RoboForex-ECN
|0.15 × 33

VTMarkets-Live
|0.22 × 55

AmanaCapital-Live
|0.63 × 875

Darwinex-Live
|0.80 × 6135

Exness-MT5Real20
|1.00 × 2

SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2

PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462

ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22

Pepperstone-MT5-Live01
|1.26 × 156

VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46

Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8

TickmillUK-Live
|2.67 × 9

BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1

Alpari-Real01
|3.00 × 1

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9

ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19

ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6

Swissquote-Server
|3.52 × 62

XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49

KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
