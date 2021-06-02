SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EEVCC Night Pro Darwinex Stable Mode
Xiaoyu Huang

EEVCC Night Pro Darwinex Stable Mode

Xiaoyu Huang
0 inceleme
Güvenilirlik
229 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2021 17%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 443
Kârla kapanan işlemler:
2 410 (69.99%)
Zararla kapanan işlemler:
1 033 (30.00%)
En iyi işlem:
34.96 USD
En kötü işlem:
-122.82 USD
Brüt kâr:
4 132.53 USD (129 723 pips)
Brüt zarar:
-4 210.30 USD (119 134 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (55.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79.35 USD (11)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
14.60%
Maks. mevduat yükü:
100.49%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.10
Alış işlemleri:
1 707 (49.58%)
Satış işlemleri:
1 736 (50.42%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.02 USD
Ortalama kâr:
1.71 USD
Ortalama zarar:
-4.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-483.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-483.21 USD (12)
Aylık büyüme:
0.17%
Yıllık tahmin:
2.08%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
109.36 USD
Maksimum:
765.80 USD (80.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.22% (768.70 USD)
Varlığa göre:
23.17% (594.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 644
GBPUSD 537
EURGBP 314
EURAUD 200
AUDUSD 198
USDJPY 180
XAUUSD 177
AUDJPY 168
GBPAUD 158
GBPJPY 149
AUDCAD 140
EURJPY 128
CADJPY 103
USDCHF 85
EURCAD 48
USDCAD 38
AUDNZD 28
NZDUSD 28
GBPCAD 17
CHFJPY 14
AUDCHF 13
NZDJPY 13
GBPNZD 13
EURCHF 12
GBPCHF 11
EURNZD 9
USDSGD 8
CADCHF 6
GDAXI 2
NZDCHF 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 217
GBPUSD -287
EURGBP 75
EURAUD -17
AUDUSD -10
USDJPY -31
XAUUSD -39
AUDJPY 80
GBPAUD 82
GBPJPY -33
AUDCAD 2
EURJPY 4
CADJPY 4
USDCHF 22
EURCAD 15
USDCAD -45
AUDNZD -68
NZDUSD 15
GBPCAD -16
CHFJPY 8
AUDCHF 5
NZDJPY -12
GBPNZD -6
EURCHF 0
GBPCHF -12
EURNZD -9
USDSGD 2
CADCHF -26
GDAXI -3
NZDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 4.2K
GBPUSD 179
EURGBP 2.4K
EURAUD 1K
AUDUSD -609
USDJPY 486
XAUUSD -2.1K
AUDJPY 1.7K
GBPAUD 4.2K
GBPJPY 1.3K
AUDCAD 473
EURJPY 921
CADJPY 707
USDCHF -346
EURCAD -325
USDCAD -2.1K
AUDNZD -918
NZDUSD 1.1K
GBPCAD -569
CHFJPY 752
AUDCHF 191
NZDJPY -475
GBPNZD -406
EURCHF 53
GBPCHF -158
EURNZD -361
USDSGD 148
CADCHF -754
GDAXI -283
NZDCHF 118
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.96 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +55.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -483.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6135
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38

EA  Signal

EEVCC Night Pro

https://www.mql5.com/en/market/product/67717/


İnceleme yok
2025.09.26 02:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 01:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.24 23:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 21:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 02:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 18:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 03:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.06 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 06:44
No swaps are charged
