- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
3 617
Profit Trades:
2 547 (70.41%)
Loss Trades:
1 070 (29.58%)
Best trade:
34.96 USD
Worst trade:
-122.82 USD
Gross Profit:
4 571.10 USD (147 133 pips)
Gross Loss:
-4 557.52 USD (130 945 pips)
Maximum consecutive wins:
18 (55.41 USD)
Maximal consecutive profit:
79.35 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
22.60%
Max deposit load:
100.49%
Latest trade:
9 days ago
Trades per week:
0
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
0.02
Long Trades:
1 815 (50.18%)
Short Trades:
1 802 (49.82%)
Profit Factor:
1.00
Expected Payoff:
0.00 USD
Average Profit:
1.79 USD
Average Loss:
-4.26 USD
Maximum consecutive losses:
12 (-483.21 USD)
Maximal consecutive loss:
-483.21 USD (12)
Monthly growth:
1.47%
Annual Forecast:
17.81%
Algo trading:
66%
Drawdown by balance:
Absolute:
109.36 USD
Maximal:
765.80 USD (80.02%)
Relative drawdown:
By Balance:
30.22% (768.70 USD)
By Equity:
23.17% (594.23 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|648
|GBPUSD
|540
|EURGBP
|316
|AUDUSD
|212
|EURAUD
|201
|USDJPY
|193
|AUDJPY
|184
|XAUUSD
|177
|GBPAUD
|161
|GBPJPY
|156
|AUDCAD
|142
|EURJPY
|135
|CADJPY
|105
|USDCHF
|85
|EURCAD
|48
|USDCAD
|39
|EURCHF
|38
|CADCHF
|37
|NZDUSD
|34
|AUDNZD
|28
|AUDCHF
|20
|NZDJPY
|20
|GBPCAD
|19
|EURNZD
|19
|CHFJPY
|18
|GBPNZD
|13
|GBPCHF
|11
|USDSGD
|8
|NZDCHF
|5
|NZDCAD
|3
|GDAXI
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|210
|GBPUSD
|-276
|EURGBP
|80
|AUDUSD
|-25
|EURAUD
|-15
|USDJPY
|14
|AUDJPY
|113
|XAUUSD
|-39
|GBPAUD
|86
|GBPJPY
|-90
|AUDCAD
|21
|EURJPY
|-11
|CADJPY
|11
|USDCHF
|22
|EURCAD
|15
|USDCAD
|-38
|EURCHF
|-17
|CADCHF
|29
|NZDUSD
|38
|AUDNZD
|-68
|AUDCHF
|13
|NZDJPY
|-16
|GBPCAD
|-9
|EURNZD
|-30
|CHFJPY
|21
|GBPNZD
|-6
|GBPCHF
|-12
|USDSGD
|2
|NZDCHF
|-10
|NZDCAD
|6
|GDAXI
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|4.1K
|GBPUSD
|350
|EURGBP
|2.4K
|AUDUSD
|-765
|EURAUD
|1.1K
|USDJPY
|1.8K
|AUDJPY
|2.7K
|XAUUSD
|-2.1K
|GBPAUD
|4.5K
|GBPJPY
|-241
|AUDCAD
|856
|EURJPY
|670
|CADJPY
|867
|USDCHF
|-346
|EURCAD
|-325
|USDCAD
|-1.9K
|EURCHF
|-1.1K
|CADCHF
|3.9K
|NZDUSD
|1.5K
|AUDNZD
|-918
|AUDCHF
|297
|NZDJPY
|-451
|GBPCAD
|-412
|EURNZD
|-745
|CHFJPY
|1.2K
|GBPNZD
|-406
|GBPCHF
|-158
|USDSGD
|148
|NZDCHF
|-29
|NZDCAD
|133
|GDAXI
|-283
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +34.96 USD
Worst trade: -123 USD
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 12
Maximal consecutive profit: +55.41 USD
Maximal consecutive loss: -483.21 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6136
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 229
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
EA Signal
EEVCC Night Pro
https://www.mql5.com/en/market/product/67717/
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Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
24%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
273
66%
3 617
70%
23%
1.00
0.00
USD
USD
30%
1:200