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Signals / MetaTrader 5 / EEVCC Night Pro Darwinex Stable Mode
Xiaoyu Huang

EEVCC Night Pro Darwinex Stable Mode

Xiaoyu Huang
Xiaoyu Huang

Xiaoyu Huang

4.6 (10)
I have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.
Focus on MQL5 and long-term stable profitability with large funds
17 products 5 signals 4 topics 144 comments
0 reviews
Reliability
273 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2021 24%
Darwinex-Live
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
3 617
Profit Trades:
2 547 (70.41%)
Loss Trades:
1 070 (29.58%)
Best trade:
34.96 USD
Worst trade:
-122.82 USD
Gross Profit:
4 571.10 USD (147 133 pips)
Gross Loss:
-4 557.52 USD (130 945 pips)
Maximum consecutive wins:
18 (55.41 USD)
Maximal consecutive profit:
79.35 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading activity:
22.60%
Max deposit load:
100.49%
Latest trade:
9 days ago
Trades per week:
0
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
0.02
Long Trades:
1 815 (50.18%)
Short Trades:
1 802 (49.82%)
Profit Factor:
1.00
Expected Payoff:
0.00 USD
Average Profit:
1.79 USD
Average Loss:
-4.26 USD
Maximum consecutive losses:
12 (-483.21 USD)
Maximal consecutive loss:
-483.21 USD (12)
Monthly growth:
1.47%
Annual Forecast:
17.81%
Algo trading:
66%
Drawdown by balance:
Absolute:
109.36 USD
Maximal:
765.80 USD (80.02%)
Relative drawdown:
By Balance:
30.22% (768.70 USD)
By Equity:
23.17% (594.23 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 648
GBPUSD 540
EURGBP 316
AUDUSD 212
EURAUD 201
USDJPY 193
AUDJPY 184
XAUUSD 177
GBPAUD 161
GBPJPY 156
AUDCAD 142
EURJPY 135
CADJPY 105
USDCHF 85
EURCAD 48
USDCAD 39
EURCHF 38
CADCHF 37
NZDUSD 34
AUDNZD 28
AUDCHF 20
NZDJPY 20
GBPCAD 19
EURNZD 19
CHFJPY 18
GBPNZD 13
GBPCHF 11
USDSGD 8
NZDCHF 5
NZDCAD 3
GDAXI 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 210
GBPUSD -276
EURGBP 80
AUDUSD -25
EURAUD -15
USDJPY 14
AUDJPY 113
XAUUSD -39
GBPAUD 86
GBPJPY -90
AUDCAD 21
EURJPY -11
CADJPY 11
USDCHF 22
EURCAD 15
USDCAD -38
EURCHF -17
CADCHF 29
NZDUSD 38
AUDNZD -68
AUDCHF 13
NZDJPY -16
GBPCAD -9
EURNZD -30
CHFJPY 21
GBPNZD -6
GBPCHF -12
USDSGD 2
NZDCHF -10
NZDCAD 6
GDAXI -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 4.1K
GBPUSD 350
EURGBP 2.4K
AUDUSD -765
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.8K
AUDJPY 2.7K
XAUUSD -2.1K
GBPAUD 4.5K
GBPJPY -241
AUDCAD 856
EURJPY 670
CADJPY 867
USDCHF -346
EURCAD -325
USDCAD -1.9K
EURCHF -1.1K
CADCHF 3.9K
NZDUSD 1.5K
AUDNZD -918
AUDCHF 297
NZDJPY -451
GBPCAD -412
EURNZD -745
CHFJPY 1.2K
GBPNZD -406
GBPCHF -158
USDSGD 148
NZDCHF -29
NZDCAD 133
GDAXI -283
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +34.96 USD
Worst trade: -123 USD
Maximum consecutive wins: 11
Maximum consecutive losses: 12
Maximal consecutive profit: +55.41 USD
Maximal consecutive loss: -483.21 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6136
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 229
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
Alpari-Real01
3.00 × 1
27 more...
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EA  Signal

EEVCC Night Pro

https://www.mql5.com/en/market/product/67717/


No reviews
2026.08.04 23:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 21:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.29 19:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.23 09:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.10 16:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.01 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.25 02:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.24 20:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.22 08:21
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.16 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.16 06:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.12 08:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.09 14:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.31 21:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.20 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.18 05:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 02:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 04:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 04:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
EEVCC Night Pro Darwinex Stable Mode
30 USD per month
24%
0
0
USD
1.4K
USD
273
66%
3 617
70%
23%
1.00
0.00
USD
30%
1:200
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.