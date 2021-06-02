- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 443
Profit Trade:
2 410 (69.99%)
Loss Trade:
1 033 (30.00%)
Best Trade:
34.96 USD
Worst Trade:
-122.82 USD
Profitto lordo:
4 132.53 USD (129 723 pips)
Perdita lorda:
-4 210.30 USD (119 134 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (55.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.35 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
14.60%
Massimo carico di deposito:
100.49%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
1 707 (49.58%)
Short Trade:
1 736 (50.42%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-4.08 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-483.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-483.21 USD (12)
Crescita mensile:
0.17%
Previsione annuale:
2.08%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
109.36 USD
Massimale:
765.80 USD (80.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.22% (768.70 USD)
Per equità:
23.17% (594.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|644
|GBPUSD
|537
|EURGBP
|314
|EURAUD
|200
|AUDUSD
|198
|USDJPY
|180
|XAUUSD
|177
|AUDJPY
|168
|GBPAUD
|158
|GBPJPY
|149
|AUDCAD
|140
|EURJPY
|128
|CADJPY
|103
|USDCHF
|85
|EURCAD
|48
|USDCAD
|38
|AUDNZD
|28
|NZDUSD
|28
|GBPCAD
|17
|CHFJPY
|14
|AUDCHF
|13
|NZDJPY
|13
|GBPNZD
|13
|EURCHF
|12
|GBPCHF
|11
|EURNZD
|9
|USDSGD
|8
|CADCHF
|6
|GDAXI
|2
|NZDCHF
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|217
|GBPUSD
|-287
|EURGBP
|75
|EURAUD
|-17
|AUDUSD
|-10
|USDJPY
|-31
|XAUUSD
|-39
|AUDJPY
|80
|GBPAUD
|82
|GBPJPY
|-33
|AUDCAD
|2
|EURJPY
|4
|CADJPY
|4
|USDCHF
|22
|EURCAD
|15
|USDCAD
|-45
|AUDNZD
|-68
|NZDUSD
|15
|GBPCAD
|-16
|CHFJPY
|8
|AUDCHF
|5
|NZDJPY
|-12
|GBPNZD
|-6
|EURCHF
|0
|GBPCHF
|-12
|EURNZD
|-9
|USDSGD
|2
|CADCHF
|-26
|GDAXI
|-3
|NZDCHF
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.2K
|GBPUSD
|179
|EURGBP
|2.4K
|EURAUD
|1K
|AUDUSD
|-609
|USDJPY
|486
|XAUUSD
|-2.1K
|AUDJPY
|1.7K
|GBPAUD
|4.2K
|GBPJPY
|1.3K
|AUDCAD
|473
|EURJPY
|921
|CADJPY
|707
|USDCHF
|-346
|EURCAD
|-325
|USDCAD
|-2.1K
|AUDNZD
|-918
|NZDUSD
|1.1K
|GBPCAD
|-569
|CHFJPY
|752
|AUDCHF
|191
|NZDJPY
|-475
|GBPNZD
|-406
|EURCHF
|53
|GBPCHF
|-158
|EURNZD
|-361
|USDSGD
|148
|CADCHF
|-754
|GDAXI
|-283
|NZDCHF
|118
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.96 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +55.41 USD
Massima perdita consecutiva: -483.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6135
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.26 × 156
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
