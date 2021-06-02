SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EEVCC Night Pro Darwinex Stable Mode
Xiaoyu Huang

EEVCC Night Pro Darwinex Stable Mode

Xiaoyu Huang
0 recensioni
Affidabilità
229 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 17%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 443
Profit Trade:
2 410 (69.99%)
Loss Trade:
1 033 (30.00%)
Best Trade:
34.96 USD
Worst Trade:
-122.82 USD
Profitto lordo:
4 132.53 USD (129 723 pips)
Perdita lorda:
-4 210.30 USD (119 134 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (55.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.35 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
14.60%
Massimo carico di deposito:
100.49%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.10
Long Trade:
1 707 (49.58%)
Short Trade:
1 736 (50.42%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
1.71 USD
Perdita media:
-4.08 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-483.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-483.21 USD (12)
Crescita mensile:
0.17%
Previsione annuale:
2.08%
Algo trading:
65%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
109.36 USD
Massimale:
765.80 USD (80.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.22% (768.70 USD)
Per equità:
23.17% (594.23 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 644
GBPUSD 537
EURGBP 314
EURAUD 200
AUDUSD 198
USDJPY 180
XAUUSD 177
AUDJPY 168
GBPAUD 158
GBPJPY 149
AUDCAD 140
EURJPY 128
CADJPY 103
USDCHF 85
EURCAD 48
USDCAD 38
AUDNZD 28
NZDUSD 28
GBPCAD 17
CHFJPY 14
AUDCHF 13
NZDJPY 13
GBPNZD 13
EURCHF 12
GBPCHF 11
EURNZD 9
USDSGD 8
CADCHF 6
GDAXI 2
NZDCHF 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 217
GBPUSD -287
EURGBP 75
EURAUD -17
AUDUSD -10
USDJPY -31
XAUUSD -39
AUDJPY 80
GBPAUD 82
GBPJPY -33
AUDCAD 2
EURJPY 4
CADJPY 4
USDCHF 22
EURCAD 15
USDCAD -45
AUDNZD -68
NZDUSD 15
GBPCAD -16
CHFJPY 8
AUDCHF 5
NZDJPY -12
GBPNZD -6
EURCHF 0
GBPCHF -12
EURNZD -9
USDSGD 2
CADCHF -26
GDAXI -3
NZDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4.2K
GBPUSD 179
EURGBP 2.4K
EURAUD 1K
AUDUSD -609
USDJPY 486
XAUUSD -2.1K
AUDJPY 1.7K
GBPAUD 4.2K
GBPJPY 1.3K
AUDCAD 473
EURJPY 921
CADJPY 707
USDCHF -346
EURCAD -325
USDCAD -2.1K
AUDNZD -918
NZDUSD 1.1K
GBPCAD -569
CHFJPY 752
AUDCHF 191
NZDJPY -475
GBPNZD -406
EURCHF 53
GBPCHF -158
EURNZD -361
USDSGD 148
CADCHF -754
GDAXI -283
NZDCHF 118
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.96 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +55.41 USD
Massima perdita consecutiva: -483.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6135
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
16 più
EA  Signal

EEVCC Night Pro

https://www.mql5.com/en/market/product/67717/


Non ci sono recensioni
2025.09.26 02:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 01:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.24 23:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 21:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 02:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 18:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 03:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.06 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 06:44
No swaps are charged
