Signaux / MetaTrader 5 / EEVCC Night Pro Darwinex Stable Mode
Xiaoyu Huang

EEVCC Night Pro Darwinex Stable Mode

Xiaoyu Huang
0 avis
Fiabilité
229 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2021 17%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 443
Bénéfice trades:
2 410 (69.99%)
Perte trades:
1 033 (30.00%)
Meilleure transaction:
34.96 USD
Pire transaction:
-122.82 USD
Bénéfice brut:
4 132.53 USD (129 723 pips)
Perte brute:
-4 210.30 USD (119 134 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (55.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
79.35 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
14.60%
Charge de dépôt maximale:
100.49%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
1 707 (49.58%)
Courts trades:
1 736 (50.42%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.02 USD
Bénéfice moyen:
1.71 USD
Perte moyenne:
-4.08 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-483.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-483.21 USD (12)
Croissance mensuelle:
0.17%
Prévision annuelle:
2.08%
Algo trading:
65%
Prélèvement par solde:
Absolu:
109.36 USD
Maximal:
765.80 USD (80.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.22% (768.70 USD)
Par fonds propres:
23.17% (594.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 644
GBPUSD 537
EURGBP 314
EURAUD 200
AUDUSD 198
USDJPY 180
XAUUSD 177
AUDJPY 168
GBPAUD 158
GBPJPY 149
AUDCAD 140
EURJPY 128
CADJPY 103
USDCHF 85
EURCAD 48
USDCAD 38
AUDNZD 28
NZDUSD 28
GBPCAD 17
CHFJPY 14
AUDCHF 13
NZDJPY 13
GBPNZD 13
EURCHF 12
GBPCHF 11
EURNZD 9
USDSGD 8
CADCHF 6
GDAXI 2
NZDCHF 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 217
GBPUSD -287
EURGBP 75
EURAUD -17
AUDUSD -10
USDJPY -31
XAUUSD -39
AUDJPY 80
GBPAUD 82
GBPJPY -33
AUDCAD 2
EURJPY 4
CADJPY 4
USDCHF 22
EURCAD 15
USDCAD -45
AUDNZD -68
NZDUSD 15
GBPCAD -16
CHFJPY 8
AUDCHF 5
NZDJPY -12
GBPNZD -6
EURCHF 0
GBPCHF -12
EURNZD -9
USDSGD 2
CADCHF -26
GDAXI -3
NZDCHF 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 4.2K
GBPUSD 179
EURGBP 2.4K
EURAUD 1K
AUDUSD -609
USDJPY 486
XAUUSD -2.1K
AUDJPY 1.7K
GBPAUD 4.2K
GBPJPY 1.3K
AUDCAD 473
EURJPY 921
CADJPY 707
USDCHF -346
EURCAD -325
USDCAD -2.1K
AUDNZD -918
NZDUSD 1.1K
GBPCAD -569
CHFJPY 752
AUDCHF 191
NZDJPY -475
GBPNZD -406
EURCHF 53
GBPCHF -158
EURNZD -361
USDSGD 148
CADCHF -754
GDAXI -283
NZDCHF 118
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +34.96 USD
Pire transaction: -123 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +55.41 USD
Perte consécutive maximale: -483.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6135
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 58
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
16 plus...
EA  Signal

EEVCC Night Pro

https://www.mql5.com/en/market/product/67717/


Aucun avis
2025.09.26 02:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 01:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.24 23:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 21:03
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.18 23:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 02:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 15:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 11:21
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.04 18:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 02:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 22:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 14:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 03:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 18:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.06 10:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.05 06:44
No swaps are charged
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EEVCC Night Pro Darwinex Stable Mode
30 USD par mois
17%
0
0
USD
1.9K
USD
229
65%
3 443
69%
15%
0.98
-0.02
USD
30%
1:200
