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Xiaoyu Huang

EEVCC Night Pro Darwinex Stable Mode

Xiaoyu Huang
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4.6 (10)
10多年MT开发经验
专注于MQL5、大额资金长期稳定盈利
✔️ 清晰好用的顶底指标 ©: https://www.mql5.com/zh/market/product/96760
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盈利交易:
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亏损交易:
1 070 (29.57%)
最好交易:
34.96 USD
最差交易:
-122.82 USD
毛利:
4 577.27 USD (147 198 pips)
毛利亏损:
-4 557.76 USD (130 945 pips)
最大连续赢利:
18 (55.41 USD)
最大连续盈利:
79.35 USD (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
22.60%
最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
5 小时
采收率:
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长期交易:
1 816 (50.19%)
短期交易:
1 802 (49.81%)
利润因子:
1.00
预期回报:
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平均利润:
1.80 USD
平均损失:
-4.26 USD
最大连续失误:
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最大连续亏损:
-483.21 USD (12)
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年度预测:
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分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 648
GBPUSD 540
EURGBP 316
AUDUSD 212
EURAUD 201
USDJPY 193
AUDJPY 184
XAUUSD 177
GBPAUD 161
GBPJPY 156
AUDCAD 142
EURJPY 135
CADJPY 105
USDCHF 85
EURCAD 48
USDCAD 39
EURCHF 38
CADCHF 37
NZDUSD 34
AUDNZD 28
AUDCHF 20
NZDJPY 20
GBPCAD 19
EURNZD 19
CHFJPY 18
GBPNZD 13
GBPCHF 12
USDSGD 8
NZDCHF 5
NZDCAD 3
GDAXI 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 210
GBPUSD -276
EURGBP 80
AUDUSD -25
EURAUD -15
USDJPY 14
AUDJPY 113
XAUUSD -39
GBPAUD 86
GBPJPY -90
AUDCAD 21
EURJPY -11
CADJPY 11
USDCHF 22
EURCAD 15
USDCAD -38
EURCHF -17
CADCHF 29
NZDUSD 38
AUDNZD -68
AUDCHF 13
NZDJPY -16
GBPCAD -9
EURNZD -30
CHFJPY 21
GBPNZD -6
GBPCHF -6
USDSGD 2
NZDCHF -10
NZDCAD 6
GDAXI -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 4.1K
GBPUSD 350
EURGBP 2.4K
AUDUSD -765
EURAUD 1.1K
USDJPY 1.8K
AUDJPY 2.7K
XAUUSD -2.1K
GBPAUD 4.5K
GBPJPY -241
AUDCAD 856
EURJPY 670
CADJPY 867
USDCHF -346
EURCAD -325
USDCAD -1.9K
EURCHF -1.1K
CADCHF 3.9K
NZDUSD 1.5K
AUDNZD -918
AUDCHF 297
NZDJPY -451
GBPCAD -412
EURNZD -745
CHFJPY 1.2K
GBPNZD -406
GBPCHF -93
USDSGD 148
NZDCHF -29
NZDCAD 133
GDAXI -283
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
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最好交易: +34.96 USD
最差交易: -123 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 12
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最大连续亏损: -483.21 USD

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ICMarketsSC-MT5-4
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ICMarketsSC-MT5-2
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RoboForex-ECN
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VTMarkets-Live
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CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
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Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 229
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
VantageFXInternational-Live
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Ava-Real 1-MT5
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TickmillUK-Live
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Alpari-Real01
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2026.08.11 22:34
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2026.08.11 19:33
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2026.08.04 23:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.29 21:15
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2026.07.29 19:14
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2026.07.23 09:19
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2026.07.10 16:57
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2026.07.01 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.25 02:40
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2026.06.24 20:36
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2026.06.22 08:21
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2026.06.16 10:08
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2026.06.12 08:05
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2026.05.31 21:35
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2026.05.20 15:30
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2026.05.18 05:21
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2026.01.06 20:35
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2026.01.06 02:17
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275
66%
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70%
23%
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