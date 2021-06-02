- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 618
盈利交易:
2 548 (70.42%)
亏损交易:
1 070 (29.57%)
最好交易:
34.96 USD
最差交易:
-122.82 USD
毛利:
4 577.27 USD (147 198 pips)
毛利亏损:
-4 557.76 USD (130 945 pips)
最大连续赢利:
18 (55.41 USD)
最大连续盈利:
79.35 USD (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
22.60%
最大入金加载:
100.49%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.03
长期交易:
1 816 (50.19%)
短期交易:
1 802 (49.81%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.01 USD
平均利润:
1.80 USD
平均损失:
-4.26 USD
最大连续失误:
12 (-483.21 USD)
最大连续亏损:
-483.21 USD (12)
每月增长:
1.78%
年度预测:
21.63%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
109.36 USD
最大值:
765.80 USD (80.02%)
相对跌幅:
结余:
30.22% (768.70 USD)
净值:
23.17% (594.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|648
|GBPUSD
|540
|EURGBP
|316
|AUDUSD
|212
|EURAUD
|201
|USDJPY
|193
|AUDJPY
|184
|XAUUSD
|177
|GBPAUD
|161
|GBPJPY
|156
|AUDCAD
|142
|EURJPY
|135
|CADJPY
|105
|USDCHF
|85
|EURCAD
|48
|USDCAD
|39
|EURCHF
|38
|CADCHF
|37
|NZDUSD
|34
|AUDNZD
|28
|AUDCHF
|20
|NZDJPY
|20
|GBPCAD
|19
|EURNZD
|19
|CHFJPY
|18
|GBPNZD
|13
|GBPCHF
|12
|USDSGD
|8
|NZDCHF
|5
|NZDCAD
|3
|GDAXI
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|210
|GBPUSD
|-276
|EURGBP
|80
|AUDUSD
|-25
|EURAUD
|-15
|USDJPY
|14
|AUDJPY
|113
|XAUUSD
|-39
|GBPAUD
|86
|GBPJPY
|-90
|AUDCAD
|21
|EURJPY
|-11
|CADJPY
|11
|USDCHF
|22
|EURCAD
|15
|USDCAD
|-38
|EURCHF
|-17
|CADCHF
|29
|NZDUSD
|38
|AUDNZD
|-68
|AUDCHF
|13
|NZDJPY
|-16
|GBPCAD
|-9
|EURNZD
|-30
|CHFJPY
|21
|GBPNZD
|-6
|GBPCHF
|-6
|USDSGD
|2
|NZDCHF
|-10
|NZDCAD
|6
|GDAXI
|-3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|4.1K
|GBPUSD
|350
|EURGBP
|2.4K
|AUDUSD
|-765
|EURAUD
|1.1K
|USDJPY
|1.8K
|AUDJPY
|2.7K
|XAUUSD
|-2.1K
|GBPAUD
|4.5K
|GBPJPY
|-241
|AUDCAD
|856
|EURJPY
|670
|CADJPY
|867
|USDCHF
|-346
|EURCAD
|-325
|USDCAD
|-1.9K
|EURCHF
|-1.1K
|CADCHF
|3.9K
|NZDUSD
|1.5K
|AUDNZD
|-918
|AUDCHF
|297
|NZDJPY
|-451
|GBPCAD
|-412
|EURNZD
|-745
|CHFJPY
|1.2K
|GBPNZD
|-406
|GBPCHF
|-93
|USDSGD
|148
|NZDCHF
|-29
|NZDCAD
|133
|GDAXI
|-283
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.96 USD
最差交易: -123 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +55.41 USD
最大连续亏损: -483.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6136
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 229
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
EA Signal
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
24%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
275
66%
3 618
70%
23%
1.00
0.01
USD
USD
30%
1:200