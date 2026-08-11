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YEAR: AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF
Курс YEAR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.23, а максимальная — 50.23.
Следите за динамикой AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Торговые приложения для YEAR
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций YEAR сегодня?
AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF (YEAR) сегодня оценивается на уровне 50.23. Инструмент торгуется в пределах 50.23 - 50.23, вчерашнее закрытие составило 50.23, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YEAR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF?
AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF в настоящее время оценивается в 50.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.67% и USD. Отслеживайте движения YEAR на графике в реальном времени.
Как купить акции YEAR?
Вы можете купить акции AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF (YEAR) по текущей цене 50.23. Ордера обычно размещаются около 50.23 или 50.53, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YEAR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции YEAR?
Инвестирование в AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF предполагает учет годового диапазона 50.16 - 50.66 и текущей цены 50.23. Многие сравнивают 0.12% и -0.48% перед размещением ордеров на 50.23 или 50.53. Изучайте ежедневные изменения цены YEAR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF?
Самая высокая цена AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF (YEAR) за последний год составила 50.66. Акции заметно колебались в пределах 50.16 - 50.66, сравнение с 50.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF?
Самая низкая цена AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF (YEAR) за год составила 50.16. Сравнение с текущими 50.23 и 50.16 - 50.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YEAR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций YEAR?
В прошлом AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.23 и -0.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.23
- Open
- 50.23
- Bid
- 50.23
- Ask
- 50.53
- Low
- 50.23
- High
- 50.23
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- -0.48%
- Годовое изменение
- -0.67%
- Акт.
- 4.06 млн
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.13 млн
- Акт.
- -1.7%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -1.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%