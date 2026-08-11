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YEAR: AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF

50.23 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс YEAR за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.23, а максимальная — 50.23.

Следите за динамикой AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций YEAR сегодня?

AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF (YEAR) сегодня оценивается на уровне 50.23. Инструмент торгуется в пределах 50.23 - 50.23, вчерашнее закрытие составило 50.23, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике YEAR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF?

AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF в настоящее время оценивается в 50.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.67% и USD. Отслеживайте движения YEAR на графике в реальном времени.

Как купить акции YEAR?

Вы можете купить акции AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF (YEAR) по текущей цене 50.23. Ордера обычно размещаются около 50.23 или 50.53, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения YEAR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции YEAR?

Инвестирование в AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF предполагает учет годового диапазона 50.16 - 50.66 и текущей цены 50.23. Многие сравнивают 0.12% и -0.48% перед размещением ордеров на 50.23 или 50.53. Изучайте ежедневные изменения цены YEAR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF?

Самая высокая цена AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF (YEAR) за последний год составила 50.66. Акции заметно колебались в пределах 50.16 - 50.66, сравнение с 50.23 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF?

Самая низкая цена AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF (YEAR) за год составила 50.16. Сравнение с текущими 50.23 и 50.16 - 50.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения YEAR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций YEAR?

В прошлом AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.23 и -0.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.23 50.23
Годовой диапазон
50.16 50.66
Предыдущее закрытие
50.23
Open
50.23
Bid
50.23
Ask
50.53
Low
50.23
High
50.23
Объем
7
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
-0.48%
Годовое изменение
-0.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
4.06 млн
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.13 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
-1.7%
Прог.
-0.6%
Пред.
-1.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%