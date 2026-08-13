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YEAR: AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF

50.23 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日YEAR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.23和高点50.24进行交易。

关注AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

YEAR股票今天的价格是多少？

AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF股票今天的定价为50.23。它在50.23 - 50.24范围内交易，昨天的收盘价为50.23，交易量达到68。YEAR的实时价格图表显示了这些更新。

AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF股票是否支付股息？

AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF目前的价值为50.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.67%和USD。实时查看图表以跟踪YEAR走势。

如何购买YEAR股票？

您可以以50.23的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF股票。订单通常设置在50.23或50.53附近，而68和0.00%显示市场活动。立即关注YEAR的实时图表更新。

如何投资YEAR股票？

投资AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF需要考虑年度范围50.16 - 50.66和当前价格50.23。许多人在以50.23或50.53下订单之前，会比较0.12%和。实时查看YEAR价格图表，了解每日变化。

AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF的最高价格是50.66。在50.16 - 50.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF的绩效。

AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF股票的最低价格是多少？

AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF（YEAR）的最低价格为50.16。将其与当前的50.23和50.16 - 50.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YEAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

YEAR股票是什么时候拆分的？

AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.23和-0.67%中可见。

日范围
50.23 50.24
年范围
50.16 50.66
前一天收盘价
50.23
开盘价
50.23
卖价
50.23
买价
50.53
最低价
50.23
最高价
50.24
交易量
68
日变化
0.00%
月变化
0.12%
6个月变化
-0.48%
年变化
-0.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%