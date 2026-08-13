Gold Expansion Mr James Daniel Coe 专家

多功能的XAUUSD流行图案。独特的专家顾问，拥有基于定制指标适应和基于会话的趋势窗口的20年回测。该信号有两种风险-回报设置，证明了开盘信号的威力。 重要！ 下载后联系我获取说明和免费奖励 直播信号 （2026年8月9日新增黄金扩展至终极机器人2，无格子信号） 战略 黄金扩展采用了平均方向指数的自定义变体，交易买入和卖出（不同于其他“仅买入”黄金EA），并配有交易时段窗口，准确跟踪价格双向的趋势扩张。 内置风险管理 资本保全是该算法的基础。黄金扩张对每一笔交易都强制执行严格的均价保护性止损，使软件能够动态适应黄金价格的变化。它无需马丁格尔网格。黄金扩展可以在小额账户上交易。 快速回测——用AI开发 即使是真实刻度，回测也非常快。 通过最佳的AI模型，定制编码和功能已启用并加速，帮助代码高效且精简。 提供两种风险-回报模式 风险-回报选项可以设置为1：1、1：4，或两者同时进行。很少有开启信号好到能同时用多个RR变体。还有4：1的RR模式，但性能较低，因此首发版本未包含在内。未来可能会有跟踪性能并在表现最佳模式间切换的选项。 严格的测试与期望 对于低成本的EA，黄金扩展遵循严格的定