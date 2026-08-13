YEAR: AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF
今日YEAR汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点50.23和高点50.24进行交易。
关注AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YEAR交易应用程序
常见问题解答
YEAR股票今天的价格是多少？
AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF股票今天的定价为50.23。它在50.23 - 50.24范围内交易，昨天的收盘价为50.23，交易量达到68。YEAR的实时价格图表显示了这些更新。
AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF股票是否支付股息？
AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF目前的价值为50.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.67%和USD。实时查看图表以跟踪YEAR走势。
如何购买YEAR股票？
您可以以50.23的当前价格购买AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF股票。订单通常设置在50.23或50.53附近，而68和0.00%显示市场活动。立即关注YEAR的实时图表更新。
如何投资YEAR股票？
投资AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF需要考虑年度范围50.16 - 50.66和当前价格50.23。许多人在以50.23或50.53下订单之前，会比较0.12%和。实时查看YEAR价格图表，了解每日变化。
AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF的最高价格是50.66。在50.16 - 50.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF的绩效。
AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF股票的最低价格是多少？
AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF（YEAR）的最低价格为50.16。将其与当前的50.23和50.16 - 50.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看YEAR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
YEAR股票是什么时候拆分的？
AB Active ETFs Inc AB Ultra Short Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.23和-0.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.23
- 开盘价
- 50.23
- 卖价
- 50.23
- 买价
- 50.53
- 最低价
- 50.23
- 最高价
- 50.24
- 交易量
- 68
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- -0.48%
- 年变化
- -0.67%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%